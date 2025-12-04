CAT Response Sheet 2025
Focus
Quick Links

JKSSB Accounts Assistant Vacancy 2025: जेकेएसएसबी अकाउंट्स असिस्टेंट भर्ती नोटिफिकेशन PDF और योग्यता देखें

By Priyanka Pal
Dec 4, 2025, 18:26 IST

JKSSB Accounts Assistant Vacancy 2025: वित्त विभाग में 600 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इसका डिटेल नोटिफिकेशन पीडीएफ 24 नवंबर, 2025 को जारी किया गया था और ऑनलाइन आवेदन 8 दिसंबर, 2025 से शुरू होंगे। विस्तृत नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक यहां दिया गया है

Add as a preferred source on Google
Join us
JKSSB Accounts Assistant Vacancy 2025
JKSSB Accounts Assistant Vacancy 2025

JKSSB Accounts Assistant Vacancy 2025: जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in पर JKSSB अकाउंट्स असिस्टेंट भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत 600 खाली पदों पर योग्य Candidates को नियुक्त किया जाएगा। JKSSB अकाउंट्स असिस्टेंट नोटिफिकेशन 2025, 24 नवंबर, 2025 को जारी किया गया है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 दिसंबर, 2025 से शुरू होगी।

JKSSB द्वारा घोषित इन भर्तियों के लिए आवेदन करने के इच्छुक Candidates का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसके अलावा, Candidate की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

JKSSB Accounts Assistant Vacancy 2025: असिस्टेंट भर्ती 

JKSSB ने 600 पदों पर योग्य Candidates की भर्ती के लिए अकाउंट्स असिस्टेंट भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है। शॉर्टलिस्ट किए गए Candidates को वित्त विभाग में तैनात किया जाएगा। पदों का बंटवारा कैटेगरी के अनुसार किया जाएगा। विस्तृत नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक यहां दिया गया है।

JKSSB Accounts Assistant Vacancy 2025 Notification: PDF डाउनलोड

JKSSB अकाउंट असिस्टेंट पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक Candidates को आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा जैसे सभी जरूरी योग्यता मानदंडों की विस्तृत जानकारी दी गई है। JKSSB अकाउंट्स असिस्टेंट नोटिफिकेशन 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।

जेकेएसएसबी लेखा सहायक अधिसूचना 2025

पीडीएफ डाउनलोड करें

JKSSB अकाउंट्स असिस्टेंट योग्यता मानदंड

आवेदन करने जा रहे Candidates को योग्यता से जुड़ी सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। विवरण नीचे दिए गए हैं।

शैक्षणिक योग्यता: किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ओपन मेरिट के लिए न्यूनतम 50% अंक और आरक्षित कैटेगरी के लिए 45% अंक होने चाहिए। हालांकि, वे Candidates भी चयन के लिए योग्य होंगे, जिनके पास 50% अंकों के साथ पोस्टग्रेजुएट डिग्री या PhD की डिग्री है।

आयु सीमा: Candidate की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित कैटेगरी के Candidates को उम्र में छूट दी जाएगी।

Check: KVS & NVS 2025 Last Date



Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News