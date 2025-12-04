JKSSB Accounts Assistant Vacancy 2025: जेकेएसएसबी अकाउंट्स असिस्टेंट भर्ती नोटिफिकेशन PDF और योग्यता देखें

JKSSB Accounts Assistant Vacancy 2025: जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in पर JKSSB अकाउंट्स असिस्टेंट भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत 600 खाली पदों पर योग्य Candidates को नियुक्त किया जाएगा। JKSSB अकाउंट्स असिस्टेंट नोटिफिकेशन 2025, 24 नवंबर, 2025 को जारी किया गया है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 दिसंबर, 2025 से शुरू होगी।
JKSSB द्वारा घोषित इन भर्तियों के लिए आवेदन करने के इच्छुक Candidates का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसके अलावा, Candidate की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
JKSSB Accounts Assistant Vacancy 2025: असिस्टेंट भर्ती
JKSSB ने 600 पदों पर योग्य Candidates की भर्ती के लिए अकाउंट्स असिस्टेंट भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है। शॉर्टलिस्ट किए गए Candidates को वित्त विभाग में तैनात किया जाएगा। पदों का बंटवारा कैटेगरी के अनुसार किया जाएगा। विस्तृत नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक यहां दिया गया है।
JKSSB Accounts Assistant Vacancy 2025 Notification: PDF डाउनलोड
JKSSB अकाउंट असिस्टेंट पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक Candidates को आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा जैसे सभी जरूरी योग्यता मानदंडों की विस्तृत जानकारी दी गई है। JKSSB अकाउंट्स असिस्टेंट नोटिफिकेशन 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।
जेकेएसएसबी लेखा सहायक अधिसूचना 2025
JKSSB अकाउंट्स असिस्टेंट योग्यता मानदंड
आवेदन करने जा रहे Candidates को योग्यता से जुड़ी सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। विवरण नीचे दिए गए हैं।
शैक्षणिक योग्यता: किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ओपन मेरिट के लिए न्यूनतम 50% अंक और आरक्षित कैटेगरी के लिए 45% अंक होने चाहिए। हालांकि, वे Candidates भी चयन के लिए योग्य होंगे, जिनके पास 50% अंकों के साथ पोस्टग्रेजुएट डिग्री या PhD की डिग्री है।
आयु सीमा: Candidate की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित कैटेगरी के Candidates को उम्र में छूट दी जाएगी।
