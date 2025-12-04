CAT Response Sheet 2025
BPSC AEDO Exam Date 2025: परीक्षा की तारीखों का ऐलान, जानें किस फ़ॉर्मूले से जारी होगा परिणाम

By Sonal Mishra
Dec 4, 2025, 17:48 IST

BPSC AEDO Exam Date 2025: बिहार सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है, इसके साथ ही रिजल्ट जारी होने के फार्मूला का भी ऐलान हो गया है, परीक्षा 10 जनवरी से 15 जनवरी तक आयोजित की जायेगी उम्मीदवार परीक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी इस पेज से चेक कर सकते हैं. इसके साथ ही आवेदन विंडो फिर एक बार ओपन हो गई है और उम्मीदवार इसके लिए 12 दिसम्बर तक आवेदन कर सकते हैं.

BPSC AEDO Exam Date 2025: बिहार सहायक शिक्षा विकास पधाधिकारी BPSC AEDO परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है परीक्षा 10 जनवरी , 11 जनवरी , 12 जनवरी , 13 जनवरी और 15 जनवरी को आयोजित की जायेगी. इसके साथ ही उम्मीदवार अब एक बार फिर से 5 दिसम्बर से 12 दिसम्बर तक आवेदन कर सकते हैं, उम्मीदवारों की सुविधा के लिए एक बार फिर से विंडो ओपन की गई है. परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जायेगी. आवेदकों की अत्यधिक संख्या के कारण ये निर्णय लिया गया है. 

इसके साथ ही परीक्षा के अत्यधिक उम्मीदवारों और परीक्षा की कई चरणों में होने के कारण निर्णय लिया गया है कि उम्मीदवारों की सभी चरणों की आंसर शीट इक्विपर्सेंटाइल इक्वेटिंग ( Equipercentile Equating ) तकनीक इक्वेलाइजेशन ऑफ स्कोर (Equalisation of Scores) की प्रक्रिया अपनाई जायेगी और इसके बाद ही रिजल्ट जारी किया जाएगाI   

जारी नोटिस के अनुसार, दिनांक 22.08.2025 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या-87/2025, शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक रहने के कारण परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जायेगी।

 

विभिन्न चरणों में आयोजित उत्तर-पत्रकों का मूल्यांकन के पश्चात् Equipercentile Equating की तकनीक Equalisation of Scores की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षाफल का प्रकाशन किया जायेगा।

वैसे अभ्यर्थी जो अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाये हैं, वे दिनांक 05.12.2025 से 12.12.2025 तक पुनः ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि 26.09.2025 तक मान्य होगी। विज्ञापन की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

उक्त परीक्षा तीन चरणों में क्रमशः दिनांक 10 एवं 11.01.2026, 12 एवं 13.01.2026 तथा 15 एवं 16.01.2026 को संभावित है।

 

BPSC AEDO रिक्रूटमेंट 2025 सिलेक्शन प्रोसेस

बिहार AEDO सिलेक्शन प्रोसेस एक सिंगल-स्टेज प्रोसेस है, जिसमें असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर (AEDO) के पदों के लिए कैंडिडेट की काबिलियत का पता लगाया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस में ये स्टेज शामिल हैं।

स्टेज 1 – BPSC असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर पदों के लिए एलिजिबल कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए BPSC AEDO रिटन एग्जाम आयोजित करेगा। रिटन एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा।

स्टेज 2 – डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस: रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा।


BPSC असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम पैटर्न 2025

  • BPSC AEDO एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न पूंछे जायेंगे ।

  • एग्जाम में 3 पेपर होते हैं, जिसमें जनरल लैंग्वेज, जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट शामिल हैं।

  • हर पेपर में कुल 100 मार्क्स के लिए 100 MCQ-बेस्ड सवाल होते हैं। एक सेक्शन में एग्जाम की टाइमिंग 2 घंटे की है।

  • हर सही जवाब के लिए 1 मार्क मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग है; गलत जवाब के लिए 1/3 मार्क काट लिए जाएंगे।

  • जनरल लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर क्वालिफाइंग होता है; एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट्स को कम से कम 30% मार्क्स लाने होंगे।

        


