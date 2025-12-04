उत्तर प्रदेश का वह जिला, जो दो राज्यों में आता है, यह है नाम

उत्तर प्रदेश को तप,ज्ञान, धर्म, संस्कृति, त्याग और कर्म की धरती कहा जाता है। भारत की विविधता देखनी हो, तो इस राज्य का रूख किया जा सकता है, जहां एक ही राज्य में अलग-अलग दिशाओं में भाषा, खान-पान और जीवनशैली में अंतर देखने को मिल जाएगा। भारत का यह राज्य देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो कि 240,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह पूरे भारत का करीब 7.33 फीसदी हिस्सा है। प्रदेश के प्रत्येक जिले की अपनी विशेषता है। इस कड़ी में यहां एक जिला ऐसा भी है, जो कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, बल्कि जिले का एक हिस्सा दूसरे राज्य में आता है। कौन-सा है यह जिला, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। उत्तर प्रदेश का परिचय उत्तर प्रदेश का इतिहास उठाकर देखें, तो यहां कभी कोसल और पांचाल साम्राज्य हुआ करता था। बाद में यहां शर्की पहुंचे, तो उन्होंने यहां जौनपुर बसाया और यह शर्की शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। भारत में मुगलों का शासन हुआ, तो उन्होंने यहां अवध सूबा बसाया, लेकिन इसकी कमान नवाबों के हाथों में रही।

अंग्रेजों ने शासन शुरू किया, तो उन्होंने यहां उत्तर-पश्चिम प्रांत का गठन किया, जिसे बाद में अवध और आगरा सूबे में मिलाकर संयुक्त प्रांत नाम दिया गया। देश आजाद हुआ और संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं सबसे पहले हम यूपी में कुल जिलों के बारे में जान लेते हैं। प्रदेश में वर्तमान में कुल 75 जिले हैं, जो कि 18 मंडलों में आते हैं। हालांकि, यहां 76वां जिला बनाने का भी प्रस्ताव है, जिसका नाम कल्याण सिंह नगर नाम प्रस्तावित है। राज्य में कुल 351 तहसील, 17 नगर निगम, 28 विकास प्राधिकरण, 75 नगर पंचायत और 5 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण मौजूद हैं। दो राज्यों में आने वाला जिला कौन-सा है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में मौजूद चित्रकूट जिला ऐसा जिला है, जो कि दो राज्यों में आता है। यह यूपी के साथ-साथ मध्य प्रदेश में भी आता है। किस प्रकार दो राज्यों में आता है जिला