दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर, यह है नाम

By Kishan Kumar
Dec 4, 2025, 13:05 IST

हाल ही में जकार्ता दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया है। यहां की जनसंख्या 4 करोड़ 19 लाख दर्ज की गई है। इस आंकड़े के साथ जकार्ता ने टोक्यो को पीछे छोड़ दिया गया है, जबकि बांग्लादेश का ढाका 3 करोड़ 66 लाख अपनी जनसंख्या के साथ दूसरे स्थान पर है। इस लेख में हम इस विषय पर विस्तार से जानेंगे। 

सबसे अधिक आबादी वाला शहर
दुनिया में यदि कुल आबादी की बात करें, तो यह 8.2 बिलियन है यानि 820 करोड़ लोग दुनिया में रहते हैं। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में भारत और चीन जैसे देशों का नाम शीर्ष पर आता है। यह संख्या लगातार बढ़ रही है। हर साल प्रत्येक देश की जनसंख्या में बदलाव देखने को मिलता है। इस कड़ी में हाल ही में जारी UN Report 2025 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहर का नाम बदल गया है। इस लेख में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहर के बारे में जानेंगे। 

सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन बना है

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 2025 की रिपोर्ट में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बना है। नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक, जकार्ता की कुल आबादी 4 करोड़ 19 लाख दर्ज की गई है। इस आकंड़े के साथ जकार्ता ने टोक्यो को पीछे छोड़ दिया है। वहीं, बांग्लादेश का ढाका शहर 3 करोड़ 66 लाख की आबादी के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं, टोक्यो 3.3 करोड़ की आबादी के साथ तीसरे पायदान पर है।

जकार्ता में क्यों बढ़ी इतनी आबादी

जकार्ता में 1970 के दशक में आबादी सिर्फ लाखों में हुआ करती थी। हालांकि, यहां समय के साथ उद्योगों का विस्तार हुआ और तेजी से विकास हुआ, जिससे यहां देशभर के युवा आकर्षित हुए और रोजगार व अन्य कारणों से यहां पलायन बढ़ा, जिससे जकार्ता दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया है।

बैंकिंग का केंद्र बना है जकार्ता

आर्थिक रूप से देखें, तो जकार्ता बैंकिंग का केंद्र बन गया है। यहां स्टार्टअप, व्यापार और पोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय निवेश बढ़ा है, जिससे यहां जनसंख्या घनत्व बढ़ा है। कुछ लोग यहां उपनगरों से पहुंचते हैं और काम खत्म करने के बाद वापस अपने कस्बों में पहुंच जाते हैं।

एशिया में बढ़ी है आबादी

विश्व रैंकिंग की बात करें, तो दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले कुल 10 शहरों में नौ शहर एशिया में मौजूद हैं। इन शहरों की बात करें, तो जकार्ता, ढाका, टोक्या, नई दिल्ली, ग्वांगझोउ, मनीला, कोलकाता, काहिरा, सियोल और शंघाई शामिल है। इसके पीछे कई प्रमुख कारण शामिल हैं। 

आबादी बढ़ने के क्या हैं कारण 

एशिया के इन शहरों में आबादी बढ़ने के कारण शामिल हैं, जिनमें आर्थिक विकास, जनसंख्या प्रवास और औद्योगिक विकास ने आबादी बढ़ाई है। इन सभी कारणों की वजह से गांवों से लोगों ने शहरों का रूख किया और व्यक्तिगत विकास किया है। 

