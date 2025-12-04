राजस्थान जेल प्रहरी PET PST एडमिट कार्ड 2025: अभी डाउनलोड करें Jail Prahari Physical Test Admit Card, ये रहा लिंक

Rajasthan Jail Prahari PET PST Admit Card 2025 OUT: राजस्थान में आयोजित होने वाली जेल प्रहरी (Jail Prahari) भर्ती 2025 की फिजिकल परीक्षा (PET/PST) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए है। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा क्वालिफाई की है और अब फिजिकल टेस्ट में शामिल होना है, वे अपना Jail Prahari PET/PST Admit Card 2025 आधिकारिक वेबसाइट-jail.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड लिंक एक्टिव कर दिया है। PET और PST परीक्षा 18 दिसबंर को कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर (Jail Training Institute, Ajmer) में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक उम्मीदवार को प्रवेश पत्र के साथ फोटो पहचान पत्र और आवश्यक दस्तावेज लेकर उपस्थित होना होगा। RSSB जेल प्रहरी फिजिकल एडमिट कार्ड 2025-हाइलाइट्स राजस्थान जेल प्रहरी PET/PST एडमिट कार्ड 2025 के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ उम्मीदवारों को जेल प्रशिक्षण संस्थान (अजमेर) में लाने होंगे। अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।

बोर्ड का नाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) पद का नाम जेल प्रहरी विज्ञापन संख्या 17/2024 रिक्त पदों की संख्या 968 एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि 4 दिसंबर 2025 फिजिकल टेस्ट की तिथि 18 दिसंबर 2025 से शुरू परीक्षा केंद्र जेल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, अजमेर रिपोर्टिंग समय सुबह 6 बजे आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in या jail.rajasthan.gov.in जेल प्रहरी फिजिकल टेस्ट एडमिट कार्ड 2025 Download Link उम्मीदवार नीचे दिए गए आधिकारिक वेबसाइट से अपना राजस्थान जेल प्रहरी PET/PST एडमिट कार्ड 2025 आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जेल प्रहरी पीईटी पीएसटी एडमिट कार्ड तक पहुंचने के लिए आपको अपने लॉगिन डिटेल्स दर्ज करने होंगे। Jail Prahari Physical Test Admit Card Official Website Link (Active) यहां क्लिक करें जेल प्रहरी फिजिकल टेस्ट 2025 कब और कहां होगा?

आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के तहत, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रत्येक श्रेणी में कुल पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को PET/PST (शारीरिक दक्षता व मापदंड परीक्षा) में शामिल किया जा रहा है। यह परीक्षा 18 दिसंबर 2025 से कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर में आयोजित होगी। पात्र उम्मीदवार 4 दिसंबर 2025 से अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइटjail.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड में दिए गए स्थान, तारीख और समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को SMS और ई-मेल के माध्यम से सूचना भी भेजी जाएगी। किसी को भी एडमिट कार्ड अलग से पोस्ट नहीं किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को विज्ञप्ति संख्या 17/2024 (दिनांक 11.12.2024) और एडमिट कार्ड में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना जरूरी है।