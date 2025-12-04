CAT Response Sheet 2025
Focus
Quick Links
Breaking News

राजस्थान जेल प्रहरी PET PST एडमिट कार्ड 2025: अभी डाउनलोड करें Jail Prahari Physical Test Admit Card, ये रहा लिंक

By Vijay Pratap Singh
Dec 4, 2025, 13:16 IST

Rajasthan Jail Prahari Physical Test Admit Card 2025 OUT: राजस्थान जेल प्रहरी फिजिकल टेस्ट एडमिट कार्ड 2025 आज 4 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार जो जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में पास हुए थे, वे अब अपना PET, PST एडमिट कार्ड jail.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। जेल प्रहरी PET हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे इस लेख में उपलब्ध है।

Add as a preferred source on Google
Join us
Rajasthan Jail Prahari Physical Test Admit Card 2025 डाउनलोड करें।
Rajasthan Jail Prahari Physical Test Admit Card 2025 डाउनलोड करें।

Rajasthan Jail Prahari PET PST Admit Card 2025 OUT: राजस्थान में आयोजित होने वाली जेल प्रहरी (Jail Prahari) भर्ती 2025 की फिजिकल परीक्षा (PET/PST) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए है। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा क्वालिफाई की है और अब फिजिकल टेस्ट में शामिल होना है, वे अपना Jail Prahari PET/PST Admit Card 2025 आधिकारिक वेबसाइट-jail.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड लिंक एक्टिव कर दिया है। PET और PST परीक्षा 18 दिसबंर को कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर (Jail Training Institute, Ajmer) में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक उम्मीदवार को प्रवेश पत्र के साथ फोटो पहचान पत्र और आवश्यक दस्तावेज लेकर उपस्थित होना होगा।

Screenshot 2025-12-04 093458

RSSB जेल प्रहरी फिजिकल एडमिट कार्ड 2025-हाइलाइट्स

राजस्थान जेल प्रहरी PET/PST एडमिट कार्ड 2025 के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ उम्मीदवारों को जेल प्रशिक्षण संस्थान (अजमेर) में लाने होंगे। अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।

बोर्ड का नाम

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)

पद का नाम

जेल प्रहरी

विज्ञापन संख्या

17/2024

रिक्त पदों की संख्या

968

एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि

4 दिसंबर 2025

फिजिकल टेस्ट की तिथि

18 दिसंबर 2025 से शुरू

परीक्षा केंद्र

जेल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, अजमेर

रिपोर्टिंग समय

सुबह 6 बजे

आधिकारिक वेबसाइट

rssb.rajasthan.gov.in या jail.rajasthan.gov.in

जेल प्रहरी फिजिकल टेस्ट एडमिट कार्ड 2025 Download Link

उम्मीदवार नीचे दिए गए आधिकारिक वेबसाइट से अपना राजस्थान जेल प्रहरी PET/PST एडमिट कार्ड 2025 आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जेल प्रहरी पीईटी पीएसटी एडमिट कार्ड तक पहुंचने के लिए आपको अपने लॉगिन डिटेल्स दर्ज करने होंगे।

Jail Prahari Physical Test Admit Card Official Website Link (Active)

यहां क्लिक करें

जेल प्रहरी फिजिकल टेस्ट 2025 कब और कहां होगा?

आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के तहत, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रत्येक श्रेणी में कुल पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को PET/PST (शारीरिक दक्षता व मापदंड परीक्षा) में शामिल किया जा रहा है। यह परीक्षा 18 दिसंबर 2025 से कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर में आयोजित होगी।

पात्र उम्मीदवार 4 दिसंबर 2025 से अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइटjail.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड में दिए गए स्थान, तारीख और समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।

अभ्यर्थियों को SMS और ई-मेल के माध्यम से सूचना भी भेजी जाएगी। किसी को भी एडमिट कार्ड अलग से पोस्ट नहीं किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को विज्ञप्ति संख्या 17/2024 (दिनांक 11.12.2024) और एडमिट कार्ड में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना जरूरी है।

राजस्थान जेल प्रहरी फिजिकल टेस्ट 2025: हेल्पलाइन नंबर

फिजिकल टेस्ट से जुड़ी किसी भी सहायता के लिए उम्मीदवार 0141-2619202, 9660838100 और 0145-2787173 पर संपर्क कर सकते हैं।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News