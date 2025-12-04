Rajju Bhaiya University Admit Card 2025: इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय के बैक पेपर परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, यहाँ से करें डाउनलोड

Rajju Bhaiya University Admit Card 2025: प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय इलाहाबाद ने बैक पेपर परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था वे यूनिवर्सिटी की ऑफिसियल वेबसाइट से या इस पेज पर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवार ध्यान दें कि परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों को बिना प्रवेश पत्र जानें की अनुमति नहीं होगी उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेकर ही परीक्षा केंद्र पर जाना होगा.
Rajju Bhaiya University Admit Card 2025 लिंक
प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी इलाहाबाद ने बैक पेपर परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं ये एडमिट कार्ड ऑफिसियल वेबसाइट पर जारी हुए हैं उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.
Rajju Bhaiya University Admit Card 2025 डाउनलोड लिंक
Rajju Bhaiya University Admit Card 2025: कैसे डाउनलोड करें ?
उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं -
स्टेप-1: विश्वविद्यालय की ऑफिसियल वेबसाइट https://prsuprayagraj.in पर जायें
स्टेप-2: एग्जामिनेशन पर क्लिक करें
स्टेप-3: बैक पेपर एडमिट कार्ड 2025-26 पर क्लिक करें
स्टेप-4: अपना रोल नंबर दर्ज करें
स्टेप-5: सबमिट बटन पर क्लिक करें
स्टेप-6: अब एडमिट कार्ड का प्रिंट लेलें
Rajju Bhaiya University Admit Card 2025: एडमिट कार्ड पर दी गई डिटेल्स
उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें नीचे दी गई डिटेल्स को चेक करना होगा
-
परीक्षार्थी का नाम
-
जेंडर
-
रोल नंबर
-
माता/पिता का नाम
-
परीक्षा का नाम
-
कक्षा
-
परीक्षा का समय
-
परीक्षा केंद्र का नाम
-
परीक्षा का दिन
-
परीक्षार्थी की फोटो
-
परीक्षार्थी का साइन
