महेंद्र सिंह धोनी के बारे कितना जानते हैं आप, परखें अपनी जानकारी

By Kishan Kumar
Dec 4, 2025, 14:16 IST

महेंद्र सिंह धोनी (एम एस धोनी) को भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। दबाव वाले मैचों में अपने शांत स्वभाव के कारण उन्हें “कैप्टन कूल” के नाम से भी जाना जाता है। खेल पर धोनी की छोड़ी गई छाप कभी न मिटने वाली है। वर्ल्ड कप फाइनल में विजयी छक्का लगाना हो या विकेट के पीछे बिजली की तेजी से स्टंपिंग करना हो, उन्होंने हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश की है।

महेंद्र सिंह धोनी
एम एस धोनी क्रिकेट की दुनिया में सबसे सम्मानित नामों में से एक हैं। यह सम्मान उन्हें सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मिला है। वह अपने शांत स्वभाव, तेज सोच और दबाव में टीम का नेतृत्व करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनकी कप्तानी का तरीका, बिजली की तेजी से की गई स्टंपिंग, हेलीकॉप्टर शॉट और मैदान पर फैसले लेने की उनकी क्षमता ने उन्हें अपने समय के दूसरे खिलाड़ियों से अलग बनाया है।

इस क्विज के जरिए आपको धोनी के जीवन और क्रिकेट करियर को और करीब से जानने का मौका मिलेगा। इसमें उनके सफर के कई हिस्सों को शामिल किया गया है - रांची में उनके शुरुआती दिनों से लेकर भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक बनने तक। यह क्विज सिर्फ रिकॉर्ड और आंकड़ों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि उन कहानियों और घटनाओं को भी सामने लाता है, जिनसे धोनी का करियर बना। यह आपकी याददाश्त को परखने, नए तथ्य जानने और यह समझने का एक तरीका है कि धोनी कैसे करोड़ों लोगों के चहेते बन गए।

यहां एक क्विज है, जो आपको चुनौती भी देगा और एम एस धोनी के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी बताएगा।

1. एम एस धोनी की जन्मतिथि क्या है?

A) 7 जुलाई 1981

B) 15 अगस्त 1983

C) 5 मई 1982

D) 1 जनवरी 1984

उत्तर: A) 7 जुलाई 1981

व्याख्या: एम एस धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची, झारखंड में हुआ था। IMDb पर भी यही जानकारी दी गई है: “महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची, झारखंड, भारत में हुआ था।” उस समय झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था।

2. एम एस धोनी ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय वनडे मैच किस टीम के खिलाफ खेला था?

A) पाकिस्तान

B) बांग्लादेश

C) ऑस्ट्रेलिया

D) दक्षिण अफ्रीका

उत्तर: B) बांग्लादेश

व्याख्या: धोनी ने 23 दिसंबर 2004 को चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच खेला था।

3. धोनी ने किस साल भारत को ICC T20 वर्ल्ड कप जिताया था?

A) 2011

B) 2009

C) 2007

D) 2013

उत्तर: C) 2007

व्याख्या: धोनी ने 2007 में पहले ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी की थी। इस टूर्नामेंट में भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर जीत हासिल की थी।

4. एम एस धोनी के जीवन पर कौन-सी फिल्म बनी है?

A) Dhoni: The Untold Story

B) The Winning Spirit

C) Captain Cool

D) MS Dhoni: The Untold Story

उत्तर: D) MS Dhoni: The Untold Story

व्याख्या: “एम एस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी” उनकी जीवनी पर आधारित एक फिल्म है, जो 2016 में रिलीज हुई थी। हालांकि, यह उनकी आत्मकथा नहीं है।

5. 2008 में लीग की शुरुआत से ही एम एस धोनी किस IPL टीम के कप्तान रहे हैं?

A) मुंबई इंडियंस

B) चेन्नई सुपर किंग्स

C) कोलकाता नाइट राइडर्स

D) रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

उत्तर: B) चेन्नई सुपर किंग्स

व्याख्या: एम एस धोनी 2008 में IPL के पहले सीजन से ही चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान रहे हैं।

6. एक फुल-टाइम क्रिकेटर बनने से पहले एम एस धोनी का पेशा क्या था?

A) सेना अधिकारी

B) शिक्षक

C) टिकट कलेक्टर

D) बैंकर

उत्तर: C) टिकट कलेक्टर

व्याख्या: क्रिकेट में अपना नाम बनाने से पहले धोनी दक्षिण पूर्व रेलवे के तहत खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर के रूप में काम करते थे।

7. एम एस धोनी ने कप्तान के तौर पर कितनी ICC ट्रॉफी जीती हैं?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 1

उत्तर: B) 3

व्याख्या: धोनी अकेले ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने तीनों ICC ट्रॉफी जीती हैं। इनमें T20 वर्ल्ड कप (2007), वनडे वर्ल्ड कप (2011) और चैंपियंस ट्रॉफी (2013) शामिल हैं। BCCI की वेबसाइट पर लिखा है: “2007 में एक युवा और अनुभवहीन टीम के साथ भारत का पहला T20 वर्ल्ड कप उठाने से लेकर, 2011 में घरेलू मैदान पर टीम इंडिया को ऐतिहासिक वनडे वर्ल्ड कप जिताने तक, और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले धोनी क्रिकेट इतिहास में तीनों ICC व्हाइट-बॉल ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र कप्तान हैं।”

8. एम एस धोनी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास कब लिया?

A) 2018

B) 2020

C) 2021

D) 2019

उत्तर: B) 2020

व्याख्या: धोनी ने 15 अगस्त 2020 को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा की।

9. एम एस धोनी का जर्सी नंबर क्या है?

A) 10

B) 7

C) 1

D) 17

उत्तर: B) 7

व्याख्या: धोनी 7 नंबर की जर्सी पहनते थे, जो उनके प्रशंसकों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई। यह उनकी जन्मतिथि (7 जुलाई) भी है।

10. किस भारतीय क्रिकेटर ने एम एस धोनी को वनडे टीम की कप्तानी सौंपी थी?

A) सौरव गांगुली

B) राहुल द्रविड़

C) सचिन तेंदुलकर

D) अनिल कुंबले

उत्तर: B) राहुल द्रविड़

व्याख्या: राहुल द्रविड़ ने 2007 में वनडे टीम की कप्तानी छोड़ दी थी। इसके बाद सीमित ओवरों के क्रिकेट में टीम का नेतृत्व करने के लिए धोनी को चुना गया।

