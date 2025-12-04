किस पर्वत को सबसे युवा पर्वत कहा जाता है, जानें यहां

हिमालय को युवा वलित पर्वत इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वे भूवैज्ञानिक इतिहास में हाल ही में बने हैं और हर साल ऊंचे हो रहे हैं। इनकी तीखी चोटियां, गहरी घाटियां और ऊबड़-खाबड़ बनावट यह दिखाते हैं कि वे अभी भी युवा हैं और कटाव से घिसे नहीं हैं। ये पहाड़ तब बने, जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, जिससे चट्टानों की विशाल परतें ऊपर की ओर उठ गईं। यह हलचल आज भी जारी है, जो हिमालय को दुनिया की सबसे सक्रिय पर्वत श्रृंखलाओं में से एक बनाती है। हिमालय को युवा वलित पर्वत क्यों कहा जाता है? हिमालय को "युवा" इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इनकी चोटियां अभी भी तीखी और नुकीली हैं और कटाव के कारण गोल नहीं हुई हैं। अरावली जैसे पुराने पहाड़ों के आकार चिकने हो गए हैं, क्योंकि वे अरबों सालों से मौजूद हैं। हिमालय को "वलित" या "मोड़दार" पर्वत इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वे टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर से हुए भारी दबाव के कारण पृथ्वी की परतों के मुड़ने से बने थे। इनकी बढ़ती ऊंचाई, सक्रिय भूविज्ञान और ऊबड़-खाबड़ जमीन, यह सब साबित करता है कि यह पर्वत श्रृंखला युवा है और अभी भी बढ़ रही है।

हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? -हिमालय का निर्माण लगभग 5 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुआ था। इस टक्कर ने चट्टानों की विशाल परतों को ऊपर की ओर धकेल दिया, जिससे ऊंचे, मुड़े हुए पहाड़ों का निर्माण हुआ। यह प्रक्रिया आज भी जारी है, यही कारण है कि हिमालयी क्षेत्रों में अक्सर भूकंप आते हैं। -युवा वलित पर्वत तब बनते हैं, जब चट्टानें टूटने के बजाय मुड़ जाती हैं। हिमालय इन मुड़ी हुई परतों का सबसे अच्छा उदाहरण है, जिन्हें कई चट्टानों और ढलानों पर देखा जा सकता है। ये मोड़ साबित करते हैं कि उनके निर्माण के दौरान प्लेटों की हलचल कितनी ताकतवर थी। -भारतीय प्लेट हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर खिसकती रहती है। इस दबाव के कारण हिमालय की ऊंचाई हर साल लगभग 1-2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। यह बात उन्हें भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय बनाती है और दूसरी पर्वत श्रृंखलाओं की तुलना में बहुत युवा साबित करती है। हिमालय के बारे में रोचक तथ्य