Pariksha Pe Charcha 2026: PM मोदी से सीधे बात करने का सुनहरा मौका, छात्रों और टीचर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू

देश के सबसे बड़े और सबसे प्रेरक एजुकेशनल संवाद कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' के अगले वर्जन PPC 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। हर साल की तरह, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस अनोखे कार्यक्रम में छात्रों, पैरेंट्स और टीचर्स के साथ एग्जाम के तनाव, करियर और जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करेंगे और उन्हें सुझाव देंगे।

यह कार्यक्रम सिर्फ संवाद नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन है, जो छात्रों को 'एग्जाम वॉरियर्स' बनने और एग्जाम को एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रेरित करता है।

छात्र, पैरेंट्स और टीचर्स तीनों श्रेणियों के लिए MyGov पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री से सवाल पूछने और मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अभी जल्द रजिस्टर करें।

PPC 2026 हर साल जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में CBSE, ICSE और राज्य बोर्डों की कक्षा 10वीं और 12वीं की फाइनल बोर्ड एग्जाम से ठीक पहले आयोजित किया जाता है। मंत्रालय ने इस वर्ष के राष्ट्रव्यापी संवाद में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को आमंत्रित करते हुए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू करने की घोषणा की है।

PPC 2026: परीक्षा पे चर्चा की इंपोर्टेंट डेट्स

शिक्षा मंत्रालय ने इस पूरे कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा जारी कर दी है। आइए नीचे दी गई टेबल से देखें।

इवेंट शुरुआत की डेट लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 दिसंबर, 2025 14 जनवरी, 2026 क्विज कॉम्पिटिशन की अवधि 4 दिसंबर, 2025 14 जनवरी, 2026 'परीक्षा पे चर्चा 2026' का आयोजन 10 फरवरी 2026

भाग कौन-कौन ले सकता है?

पार्टिसिपेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया छात्र केवल कक्षा 6 से 12 तक के स्कूली छात्र पैरेंट्स कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के माता-पिता टीचर्स कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक

Registration Process: रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन मोड

'परीक्षा पे चर्चा' में शामिल होने के लिए आपको MyGov की वेबसाइट पर जाकर एक ऑनलाइन क्विज कॉम्पिटिशन में भाग लेना होगा। आइए जानते हैं रजिस्टर करने के स्टेप्स।

रजिस्टर करने के लिए आप MyGov की ऑफिशियल वेबसाइट innovateindia1.mygov.in/ppc-2026 पर जाएं। होमपेज पर दिए गए "Participate Now" या "अभी भाग लें" ऑप्शन पर क्लिक करें। आप जिस श्रेणी (छात्र, टीचर्स, या पैरेंट्स) में भाग लेना चाहते हैं उसे चुनें। MyGov पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से लॉगिन करें या रजिस्टर करें। अपनी श्रेणी के अनुसार डिजाइन की गई ऑनलाइन क्विज (MCQ) में भाग लें। छात्र, पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान, प्रधानमंत्री से पूछने के लिए अधिकतम 500 शब्दों में अपना प्रश्न भी सबमिट कर सकते हैं। सभी डिटेल्स सही ढंग से भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करें।

