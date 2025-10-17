HPSC ADO Exam Date 2025: हरियाणा कृषि विकास अधिकारी परीक्षा तिथि hpsc.gov.in जारी, जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड

HPSC ADO परीक्षा तारीख 2025: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने HPSC कृषि विकास अधिकारी (ADO) और अन्य परीक्षाओं की तारीखें जारी कर दी हैं। hpsc.gov.in पर जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, HPSC ADO, पर्यावरण इंजीनियर और अन्य पदों के लिए परीक्षाएं 2 नवंबर, 2025 को आयोजित होने वाली हैं।
आधिकारिक सूचना के अनुसार, HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025 का लिंक 28 अक्टूबर, 2025 को सक्रिय हो जाएगा। एडमिट कार्ड में उम्मीदवार के विवरण के साथ-साथ परीक्षा केंद्र की जानकारी भी होगी।
HPSC ADO परीक्षा तारीख 2025 जारी
HPSC ने कृषि विकास अधिकारी, सहायक पर्यावरण इंजीनियर, वैज्ञानिक-बी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में लेक्चरर, फार्मेसी, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आदि पदों के लिए परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। सभी पदों के लिए परीक्षा 2 नवंबर, 2025 को आयोजित होने वाली है। HPSC ADO परीक्षा तारीख 2025 की आधिकारिक सूचना के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें:
एचपीएससी एडीओ परीक्षा तिथि 2025
HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025
HPSC अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 28 अक्टूबर, 2025 को HPSC ADO और अन्य पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा। Candidates अपना registration नंबर और पासवर्ड दर्ज करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। Candidates के लिए एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र परीक्षा केंद्र पर ले जाना अनिवार्य है। एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, registration नंबर, रोल नंबर, शिफ्ट का समय जैसी जरूरी जानकारी होती है।
HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?
Candidates को आधिकारिक वेबसाइट से अपना registration नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। कोई भी एडमिट कार्ड डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, और परीक्षा केंद्र पर प्रिंटेड कॉपी न ले जाने पर आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप देखें।
स्टेप 1 HPSC की आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाएं
स्टेप 2 होमपेज पर “Admit Card” सेक्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 3 लिस्ट में से “ADO Admit Card 2025” चुनें।
स्टेप 4 अपना registration नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करें।
स्टेप 5 “Submit” पर क्लिक करें और एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।
स्टेप 6 कॉपी प्रिंट करें और एक को बैकअप के लिए रखें।
