Weekly Current Affairs Quiz Hindi: 12 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025

Weekly Current Affairs Quiz Hindi: जागरण जोश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है. इसमें मुख्य रूप से विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025, एक्सरसाइज ऑस्ट्राहिंद 2025 आदि से सम्बंधित प्रश्न शामिल है. 1. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में NSG के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र (SOTC) की आधारशिला किस स्थान पर रखी? A) ग्वालियर B) मानेसर, हरियाणा C) हैदराबाद D) पुणे 1. B) मानेसर, हरियाणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर, हरियाणा में NSG के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र (SOTC) की आधारशिला रखी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) भारत की एक विशेष कमांडो इकाई है, जिसे आतंकवाद और उच्च जोखिम वाली स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य भारत की काउंटर-टेररिज्म (आतंकवाद-रोधी) क्षमताओं को और मजबूत करना है।

2. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 अक्टूबर 2025 को किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया? A) मैसूर, कर्नाटक B) मेथागल, कर्नाटक C) बेंगलुरु, कर्नाटक D) हुबली, कर्नाटक 2. B) मेथागल, कर्नाटक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 अक्टूबर 2025 को कर्नाटक के कोप्पल जिले के मेथागल गाँव में किसान प्रशिक्षण और कृषि प्रसंस्करण हेतु सामान्य सुविधा केंद्र (Farmers Training and Common Facility Centre for Agro Processing) का उद्घाटन किया। यह केंद्र सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के तहत और NABARD के सहयोग से स्थापित किया गया है। 3. DRDO ने किस संगठन के साथ 300 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए MOU साइन किया है? A) NTPC B) Solar Energy Corporation of India (SECI) C) Indian Oil Corporation D) BHEL 3. B) Solar Energy Corporation of India (SECI)

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने Solar Energy Corporation of India (SECI) के साथ एक महत्वपूर्ण स्मरण पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य भारत के विभिन्न DRDO प्रतिष्ठानों में 300 मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विकास करना है। यह MoU नई दिल्ली के DRDO भवन में हस्ताक्षरित किया गया। 4. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में किस प्रमुख रेलवे प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? A) 15वाँ अंतरराष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी B) 16वाँ अंतरराष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी-2025 C) 10वाँ एशियाई रेलवे प्रदर्शनी D) 20वाँ विश्व रेलवे सम्मेलन 4. B) 16वाँ अंतरराष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी-2025 केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16वीं अंतरराष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी-2025 का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी में 15 से अधिक देशों के 450 से अधिक प्रदर्शक अपने अत्याधुनिक रेलवे और मेट्रो उत्पादों, नवाचारों और सतत समाधान को प्रदर्शित कर रहे हैं।

5. मेघालय सरकार ने फुटबॉल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस फुटबॉल क्लब के साथ तीन साल का MOU किया है? A) Kerala Blasters FC B) NorthEast United FC C) Mumbai City FC D) Bengaluru FC 5. B) NorthEast United FC मेघालय सरकार ने राज्य में फुटबॉल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए NorthEast United FC (NEUFC) के साथ तीन साल का MOU किया है। इस समझौते का उद्देश्य शिलॉन्ग को "भारत की फुटबॉल राजधानी" के रूप में स्थापित करना और मेघालय में ग्रासरूट फुटबॉल विकास, युवाओं की भागीदारी और खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। 6. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन-सी योजना लॉन्च की? A) पीएम किसान सम्मान निधि B) पीएम धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस C) मिशन शक्ति योजना D) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 6. B) पीएम धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2025 को पीएम धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस लॉन्च किया। इन पहलों का उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना, फसल उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और भारत में दालों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

7. डॉ. सोनाली घोष ने हाल ही में किस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार को जीतकर इतिहास रचा है?

A) गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज

B) रैमसर अवॉर्ड

C) IUCN WCPA-Kenton Miller Award

D) यूनिसेफ एनवायरनमेंट अवॉर्ड 7. C) IUCN WCPA–Kenton Miller Award हाल ही में डॉ. सोनाली घोष (Sonali Ghosh) ने Kaziranga National Park की फील्ड डायरेक्टर के रूप में उत्कृष्ट प्रबंधन और संरक्षण कार्य के लिए 2025 में IUCN World Conservation Congress में IUCN WCPA–Kenton Miller Award जीता। यह सम्मान पाने वाली वह पहली भारतीय बनीं। 8. दीपिका पादुकोण को हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया है? A) शिक्षा दूत B) महिला सशक्तिकरण राजदूत C) मेंटल हेल्थ एंबेसडर D) स्वच्छता अभियान ब्रांड एंबेसडर 8. C) मेंटल हेल्थ एंबेसडर हाल ही में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) को Ministry of Health and Family Welfare ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 पर भारत की पहली “मेंटल हेल्थ एंबेसडर” नियुक्त किया। इस भूमिका के तहत वे मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाने और सामाजिक नकरात्मकता को कम करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगी।