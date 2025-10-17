Current Affairs One Liners 17 Oct 2025: इस भारतीय को मिला ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड

Current Affairs One Liners 17 Oct 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश पेश कर रहा है आज का वन लाइनर्स Current Affairs. इस सेक्शन में विश्व खाद्य दिवस 2025, आयुर्वेद आहार लिस्ट आदि से जुड़े सवाल देख सकते हैं, जो परीक्षा के PoV से बेहद ही महत्वपूर्ण है.

आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस का समापन कहां हुआ है- आबू धाबी

11वें एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का सफल समापन कहाँ हुआ- अहमदाबाद

आयुष मंत्रालय किसके साथ मिलकर समग्र पोषण को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए आयुर्वेद आहार सूची जारी की- एफएसएसएआई

2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी-सेंसर ईओ उपग्रह कौन लॉन्च करेगा- गैलेक्सआई

हाल ही में ‘रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट II’ नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

आंध्र प्रदेश में 13,430 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किसने किया- पीएम नरेंद्र मोदी