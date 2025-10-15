Daily Current Affairs Quiz 15 Oct 2025: NSG विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र

Current Affairs Quiz 15 Oct 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में NSG के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र से जुड़े सवाल शामिल हैं. 1. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में NSG के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र (SOTC) की आधारशिला किस स्थान पर रखी? A) ग्वालियर B) मानेसर, हरियाणा C) हैदराबाद D) पुणे 1. B) मानेसर, हरियाणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर, हरियाणा में NSG के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र (SOTC) की आधारशिला रखी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) भारत की एक विशेष कमांडो इकाई है, जिसे आतंकवाद और उच्च जोखिम वाली स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य भारत की काउंटर-टेररिज्म (आतंकवाद-रोधी) क्षमताओं को और मजबूत करना है। 2. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 अक्टूबर 2025 को किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया?

A) मैसूर, कर्नाटक B) मेथागल, कर्नाटक C) बेंगलुरु, कर्नाटक D) हुबली, कर्नाटक 2. B) मेथागल, कर्नाटक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 अक्टूबर 2025 को कर्नाटक के कोप्पल जिले के मेथागल गाँव में किसान प्रशिक्षण और कृषि प्रसंस्करण हेतु सामान्य सुविधा केंद्र (Farmers Training and Common Facility Centre for Agro Processing) का उद्घाटन किया। यह केंद्र सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के तहत और NABARD के सहयोग से स्थापित किया गया है। 3. DRDO ने किस संगठन के साथ 300 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए MOU साइन किया है? A) NTPC B) Solar Energy Corporation of India (SECI) C) Indian Oil Corporation D) BHEL 3. B) Solar Energy Corporation of India (SECI) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने Solar Energy Corporation of India (SECI) के साथ एक महत्वपूर्ण स्मरण पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य भारत के विभिन्न DRDO प्रतिष्ठानों में 300 मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विकास करना है। यह MoU नई दिल्ली के DRDO भवन में हस्ताक्षरित किया गया।