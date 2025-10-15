Daily Current Affairs Quiz 15 Oct 2025: NSG विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र

Current Affairs Quiz 15 Oct 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में NSG के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र से जुड़े सवाल शामिल हैं.
1. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में NSG के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र (SOTC) की आधारशिला किस स्थान पर रखी?
A) ग्वालियर
B) मानेसर, हरियाणा
C) हैदराबाद
D) पुणे
1. B) मानेसर, हरियाणा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर, हरियाणा में NSG के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र (SOTC) की आधारशिला रखी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) भारत की एक विशेष कमांडो इकाई है, जिसे आतंकवाद और उच्च जोखिम वाली स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य भारत की काउंटर-टेररिज्म (आतंकवाद-रोधी) क्षमताओं को और मजबूत करना है।
2. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 अक्टूबर 2025 को किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया?
A) मैसूर, कर्नाटक
B) मेथागल, कर्नाटक
C) बेंगलुरु, कर्नाटक
D) हुबली, कर्नाटक
2. B) मेथागल, कर्नाटक
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 अक्टूबर 2025 को कर्नाटक के कोप्पल जिले के मेथागल गाँव में किसान प्रशिक्षण और कृषि प्रसंस्करण हेतु सामान्य सुविधा केंद्र (Farmers Training and Common Facility Centre for Agro Processing) का उद्घाटन किया। यह केंद्र सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के तहत और NABARD के सहयोग से स्थापित किया गया है।
3. DRDO ने किस संगठन के साथ 300 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए MOU साइन किया है?
A) NTPC
B) Solar Energy Corporation of India (SECI)
C) Indian Oil Corporation
D) BHEL
3. B) Solar Energy Corporation of India (SECI)
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने Solar Energy Corporation of India (SECI) के साथ एक महत्वपूर्ण स्मरण पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य भारत के विभिन्न DRDO प्रतिष्ठानों में 300 मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विकास करना है। यह MoU नई दिल्ली के DRDO भवन में हस्ताक्षरित किया गया।
4. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में किस प्रमुख रेलवे प्रदर्शनी का उद्घाटन किया?
A) 15वाँ अंतरराष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी
B) 16वाँ अंतरराष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी-2025
C) 10वाँ एशियाई रेलवे प्रदर्शनी
D) 20वाँ विश्व रेलवे सम्मेलन
4. B) 16वाँ अंतरराष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी-2025
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16वीं अंतरराष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी-2025 का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी में 15 से अधिक देशों के 450 से अधिक प्रदर्शक अपने अत्याधुनिक रेलवे और मेट्रो उत्पादों, नवाचारों और सतत समाधान को प्रदर्शित कर रहे हैं।
5. मेघालय सरकार ने फुटबॉल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस फुटबॉल क्लब के साथ तीन साल का MOU किया है?
A) Kerala Blasters FC
B) NorthEast United FC
C) Mumbai City FC
D) Bengaluru FC
5. B) NorthEast United FC
मेघालय सरकार ने राज्य में फुटबॉल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए NorthEast United FC (NEUFC) के साथ तीन साल का MOU किया है। इस समझौते का उद्देश्य शिलॉन्ग को "भारत की फुटबॉल राजधानी" के रूप में स्थापित करना और मेघालय में ग्रासरूट फुटबॉल विकास, युवाओं की भागीदारी और खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation