यह राज्य कहलाता है ‘सेब का कटोरा’, जानें नाम

भारत अपने कई तरह के फलों के लिए मशहूर है और फलों के बाजार में सेब की एक खास जगह है। जब लोग यह खोजते हैं कि “भारत का एप्पल स्टेट किसे कहा जाता है?”, तो इसका जवाब हिमाचल प्रदेश होता है। यह राज्य अपने सुंदर सेब के बागों, अच्छी क्वालिटी वाले फलों और भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान के लिए जाना जाता है। हिमाचल के सेब पूरे भारत में और यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी निर्यात किए जाते हैं, जो इन्हें क्वालिटी का प्रतीक बनाता है। भारत के एप्पल स्टेट के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ते रहें। भारत के 'एप्पल स्टेट' के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश को भारत का 'एप्पल स्टेट' इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यहां फल उगाने वाले 80% से ज्यादा क्षेत्र में सेब की खेती की जाती है। हिमाचल की जलवायु, ऊंचाई और उपजाऊ मिट्टी सेब की खेती के लिए एकदम सही है। भारतीय बाजारों में पहुंचने वाले हिमाचल के ज्यादातर सेब शिमला, कुल्लू, किन्नौर, मंडी और चंबा जिलों में पैदा होते हैं। सेब की इस खेती से हर साल हजारों किसानों को रोजगार मिलता है।

भारत का सेब का कटोरा हिमाचल प्रदेश में सेब क्रांति की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में हुई, जब सैमुअल इवांस स्टोक्स ने शिमला के कोटगढ़ में रेड डिलीशियस किस्म को उगाना शुरू किया। इस कदम ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। हिमाचल के सेब, खासकर रेड और रॉयल डिलीशियस, जल्द ही पूरे भारत में लोकप्रिय हो गए। आज सेब की खेती हिमाचल प्रदेश में कृषि की रीढ़ है, इसलिए इसे 'भारत का एप्पल बाउल' भी कहा जाता है। सेब उगाने वाले अन्य राज्य जम्मू और कश्मीर जम्मू और कश्मीर भारत का एक और प्रमुख सेब उत्पादक राज्य है। यहां के सेब, खास तौर पर कश्मीर घाटी के सेब, अपने स्वाद और क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। अंबरी और अमेरिकन ट्रेल जैसी किस्में इसी क्षेत्र की खासियत हैं। सेब की खेती राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। उत्तराखंड उत्तराखंड के नैनीताल, अल्मोड़ा और चमोली में सेब का उत्पादन होता है, जहां की जलवायु मीठी और कुरकुरी किस्मों के लिए अनुकूल है। राज्य अब ऑर्गेनिक सेब की खेती की ओर बढ़ रहा है, जिसकी शहरी बाजारों में बहुत मांग है। उत्तराखंड के सेब अपनी ताजगी और कीटनाशक मुक्त होने के कारण लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं।