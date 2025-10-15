MP Police Constable Admit Card 2025: एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड esb.mp.gov.in पर जल्द, यहां मिलेगा Direct Link

MP Police Constable Admit Card 2025: मध्य प्रदेश रोजगार सेवा बोर्ड (MPESB) जल्द ही एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 जारी करेगा। जिन उम्मीदवारों ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार अपने आवेदन संख्या और जन्मतिथि का उपयोग करके आसानी से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड साथ लाना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना परीक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा।
MP Police Constable Admit Card 2025-एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हाइलाइट्स
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) MP पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा। यह हॉल टिकट सभी चयन चरणों—लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा—में जरूरी है। परीक्षा से जुड़ी अन्य जानकारी आप नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।
|
विवरण
|
जानकारी
|
संगठन का नाम
|
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB)
|
पद का नाम
|
MP पुलिस कांस्टेबल
|
परीक्षा तिथि
|
30 अक्टूबर 2025
|
श्रेणी
|
सामान्य / एससी / एसटी / ओबीसी
|
नौकरी का स्थान
|
मध्य प्रदेश
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
esb.mp.gov.in
MP Police Constable Exam 2025 Date: कब होगी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा?
आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, परीक्षा 30 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा पाली, रिपोर्टिंग का समय सहित अन्य सभी डिटेल्स यहां से प्राप्त करें।
|
परीक्षा का नाम
|
परीक्षा की तिथि एवं दिन
|
परीक्षा की पाली
|
रिपोर्टिंग समय
|
महत्वपूर्ण निर्देश
|
उत्तर अंकित का समय
|
आरक्षक भर्ती परीक्षा - 2025
|
30.10.2025 रविवार
|
पहली
|
प्रातः 7:30 से 8:30 बजे तक
|
09:20 से 09:30 बजे तक (10 मिनट)
|
प्रातः 09:30 से 11:30 बजे तक (2 घंटे)
|
दूसरी
|
दोपहर 12:30 से 01:30 बजे तक
|
02:20 से 02:30 बजे तक (10 मिनट)
|
दोपहर 02:30 से 04:30 बजे तक (2 घंटे)
यहां क्लिक करें:- MP Police Constable Exam Date 2025 Notice PDF
MP Police Constable Admit Card 2025 Download Link
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) जल्द ही MP पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 जारी करेगा। उम्मीदवार अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि से हॉल टिकट PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड के सभी विवरण ध्यान से जांचें और किसी भी गलती या विसंगति मिलने पर तुरंत अधिकारियों से संपर्क करें। PDF डाउनलोड करने से परीक्षा केंद्र पर ले जाने के लिए प्रिंट करने योग्य प्रति सुनिश्चित हो जाएगी।
|
MP Police Constable Admit Card 2025 Link
|
यहां क्लिक करें
एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?
अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि का उपयोग करके नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन कर हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं।
-
आधिकारिक MP पुलिस वेबसाइट पर जाएं।
-
होम पेज“MP Police Constable Admit Card 2025” लिंक पर क्लिक करें।
-
अपना संबंधित क्षेत्र चुनें।
-
रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सत्यापन कोड दर्ज करें।
-
अन्य आवश्यक विवरण (नाम, लिंग आदि) भरें।
-
आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
-
एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और सुरक्षित करें।
- भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें।
