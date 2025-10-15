MP Police Constable Admit Card 2025: एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड esb.mp.gov.in पर जल्द, यहां मिलेगा Direct Link

MP Police Constable Admit Card 2025: मध्य प्रदेश रोजगार सेवा बोर्ड (MPESB) जल्द ही एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 जारी करेगा। जिन उम्मीदवारों ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार अपने आवेदन संख्या और जन्मतिथि का उपयोग करके आसानी से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड साथ लाना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना परीक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा।

MP Police Constable Admit Card 2025-एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हाइलाइट्स

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) MP पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा। यह हॉल टिकट सभी चयन चरणों—लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा—में जरूरी है। परीक्षा से जुड़ी अन्य जानकारी आप नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।