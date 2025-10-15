RBI Grade B Exam 2025: आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा, फेज 1 शिफ्ट का समय और परीक्षा की अवधि देखें

आरबीआई ग्रेड बी 2025 परीक्षा देश भर में दो फेज में आयोजित की जाएगी — फेज 1 18 और 19 अक्टूबर को और फेज 2 6 और 7 दिसंबर को। भारतीय रिजर्व बैंक यह परीक्षा 120 जनरल और DEPR/DSIM पदों के लिए योग्य Candidates को चुनने के लिए आयोजित करता है। इस भर्ती प्रक्रिया में तीन चरण होते हैं: प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू।

आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 की परीक्षा जल्द ही होने वाली है। यह परीक्षा 18 और 19 अक्टूबर को देश भर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। प्रीलिम्स दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगी और इसकी कुल अवधि दो घंटे होगी। Candidates को परीक्षा स्थल पर निर्धारित समय से कम से कम एक घंटा पहले रिपोर्ट करना होगा। उन्हें अपने शिफ्ट और रिपोर्टिंग समय की जानकारी के लिए अपना एडमिट कार्ड ध्यान से जांचना चाहिए।

आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा तिथि 2025

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जनरल और DEPR/DSIM पदों के लिए आरबीआई ग्रेड बी 2025 परीक्षा की तारीखों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। परीक्षा की तैयारी कर रहे Candidates आधिकारिक वेबसाइट, rbi.org.in पर विस्तृत शेड्यूल देख सकते हैं। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 120 ग्रेड बी ऑफिसर (जनरल/DEPR/DSIM) के पदों को भरना है: