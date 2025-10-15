RBI Grade B Exam 2025: आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा, फेज 1 शिफ्ट का समय और परीक्षा की अवधि देखें

आरबीआई ग्रेड बी 2025 परीक्षा देश भर में दो फेज में आयोजित की जाएगी — फेज 1 18 और 19 अक्टूबर को और फेज 2 6 और 7 दिसंबर को। भारतीय रिजर्व बैंक यह परीक्षा 120 जनरल और DEPR/DSIM पदों के लिए योग्य Candidates को चुनने के लिए आयोजित करता है। इस भर्ती प्रक्रिया में तीन चरण होते हैं: प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू।
आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 की परीक्षा जल्द ही होने वाली है। यह परीक्षा 18 और 19 अक्टूबर को देश भर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। प्रीलिम्स दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगी और इसकी कुल अवधि दो घंटे होगी। Candidates को परीक्षा स्थल पर निर्धारित समय से कम से कम एक घंटा पहले रिपोर्ट करना होगा। उन्हें अपने शिफ्ट और रिपोर्टिंग समय की जानकारी के लिए अपना एडमिट कार्ड ध्यान से जांचना चाहिए।
आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा तिथि 2025
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जनरल और DEPR/DSIM पदों के लिए आरबीआई ग्रेड बी 2025 परीक्षा की तारीखों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। परीक्षा की तैयारी कर रहे Candidates आधिकारिक वेबसाइट, rbi.org.in पर विस्तृत शेड्यूल देख सकते हैं। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 120 ग्रेड बी ऑफिसर (जनरल/DEPR/DSIM) के पदों को भरना है:
|
ग्रेड 'बी' (डीआर) के लिए चरण 1 ऑनलाइन परीक्षा - सामान्य
|
18 अक्टूबर 2025
|
ग्रेड 'बी' (डीआर) के लिए चरण 1 ऑनलाइन परीक्षा - डीईपीआर (पेपर I और II) / डीएसआईएम (पेपर I)
|
19 अक्टूबर 2025
|
ग्रेड 'बी' (डीआर) के लिए चरण 2 ऑनलाइन परीक्षा - सामान्य
|
6 दिसंबर 2025
|
ग्रेड 'बी' (डीआर) के लिए चरण 2 ऑनलाइन/लिखित परीक्षा - डीईपीआर (पेपर I और II)/ डीएसआईएम (पेपर II और III)
|
7 दिसंबर 2025
आरबीआई ग्रेड बी शिफ्ट का समय
आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स परीक्षा सभी केंद्रों पर एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। Candidates को दोपहर 1:00 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा, क्योंकि गेट दोपहर 1:45 बजे बंद हो जाएंगे। परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगी और इसकी कुल अवधि दो घंटे होगी।
|
आयोजन
|
समय
|
रिपोर्टिंग समय
|
1:00 बजे
|
गेट बंद होने का समय
|
1:45 अपराह्न
|
परीक्षा का समय
|
दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक
|
परीक्षा अवधि
|
2 घंटे
|
शिफ्टों की संख्या
|
1
आरबीआई ग्रेड बी एडमिट कार्ड 2025
एडमिट कार्ड आरबीआई की वेबसाइट पर जारी किए जा चुके हैं। जिन Candidates ने सफलतापूर्वक Registration किया है, वे अपने Registration नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। आरबीआई ग्रेड बी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक यहां दिया गया है:
|
आरबीआई ग्रेड बी एडमिट कार्ड 2025
आरबीआई ग्रेड बी 2025 भर्ती
इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 120 पदों को भरा जाना है। नीचे दी गई टेबल में कैटेगरी के अनुसार पदों का विवरण देखें:
|
पदों
|
उर
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
ईडब्ल्यूएस
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
कुल रिक्तियां
|
ग्रेड 'बी' (डीआर)-(सामान्य) अधिकारी
|
35
|
15
|
6
|
8
|
19
|
83
|
ग्रेड 'बी' (डीआर)-डीईपीआर में अधिकारी
|
6
|
4
|
4
|
1
|
2
|
17
|
ग्रेड 'बी' (डीआर)-डीएसआईएम अधिकारी
|
10
|
2
|
4
|
1
|
3
|
20
|
कुल
|
52
|
21
|
14
|
24
|
24
|
120
आरबीआई ग्रेड बी 2025 परीक्षा: जरूरी निर्देश
* परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की एक प्रिंटेड कॉपी और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ लेकर जाएं।
* तलाशी और सत्यापन की प्रक्रिया को आसानी से पूरा करने के लिए रिपोर्टिंग समय से काफी पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें।
* परीक्षा हॉल के अंदर कोई भी प्रतिबंधित चीज न ले जाएं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कैलकुलेटर या पढ़ाई की कोई सामग्री।
* निरीक्षकों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें और परीक्षा के दौरान अनुशासन बनाए रखें।
