SSC JE Admit Card 2025: एसएससी जेई एडमिट कार्ड कब आएगा?, चेक करें लेटेस्ट अपडेट

SSC JE Admit Card 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जूनियर इंजीनियर (JE) परीक्षा 2025 की तैयारी पूरी कर ली है। आयोग जल्द ही एसएससी जेई एडमिट कार्ड 2025 जारी करने वाला है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, एसएससी जेई एडमिट कार्ड 23 अक्टूबर 2025 को जारी किया जाएगा। उम्मीदवार इसे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।

SSC JE Admit Card 2025 Kab Aayega?

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) जल्द ही जूनियर इंजीनियर (JE) परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड जारी करेगा। आमतौर पर, SSC JE Admit Card परीक्षा से 2 से 3 दिन पहले जारी किया जाता है। इस बार एसएससी जेई परीक्षा 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होगी, इसलिए एडमिट कार्ड 23 या 24 अक्टूबर 2025 तक जारी होने की उम्मीद है। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि का उपयोग करके एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।