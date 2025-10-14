SSC CGL Answer Key 2025
SSC JE Admit Card 2025: एसएससी जेई एडमिट कार्ड कब आएगा?, चेक करें लेटेस्ट अपडेट

By Vijay Pratap Singh
Oct 14, 2025, 09:36 IST

SSC JE Admit Card 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) जल्द ही एसएससी जूनियर इंजीनियर (JE) एडमिट कार्ड 2025 अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी करेगा। एसएससी जेई परीक्षा 2025 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती के तहत भारत सरकार के विभिन्न विभागों में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल शाखाओं में कुल 1731 जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती की जाएगी।

SSC JE Admit Card 2025
SSC JE Admit Card 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जूनियर इंजीनियर (JE) परीक्षा 2025 की तैयारी पूरी कर ली है। आयोग जल्द ही एसएससी जेई एडमिट कार्ड 2025 जारी करने वाला है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, एसएससी जेई एडमिट कार्ड 23 अक्टूबर 2025 को जारी किया जाएगा। उम्मीदवार इसे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।

SSC JE Admit Card 2025 Kab Aayega?

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) जल्द ही जूनियर इंजीनियर (JE) परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड जारी करेगा। आमतौर पर, SSC JE Admit Card परीक्षा से 2 से 3 दिन पहले जारी किया जाता है। इस बार एसएससी जेई परीक्षा 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होगी, इसलिए एडमिट कार्ड 23 या 24 अक्टूबर 2025 तक जारी होने की उम्मीद है। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि का उपयोग करके एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

SSC JE Exam Date 2025: जूनियर इंजीनियर (JE) परीक्षा तिथि क्या है?

एसएससी जेई परीक्षा 2025 का आयोजन 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में किया जाएगा। यह परीक्षा देशभर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास एडमिट कार्ड की एक कॉपी और एक फोटो आईडी होना आवश्यक है। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नही दी जाएगी। 

SSC JE Admit Card 2025: कुल पदों की संख्या

इस वर्ष कुल 1731 जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती की जाएगी। ये पद सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल शाखाओं में भारत सरकार के विभिन्न विभागों के लिए हैं।

SSC JE Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों के माध्यम से अपना एसएससी जेई हॉल टिकट 2025 डाउनलोड कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले ssc.gov.in पर जाएं।

  2. होमपेज पर "Admit Card" सेक्शन पर क्लिक करें।

  3. अपनी रीजनल वेबसाइट चुनें।

  4. मांगी गई जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

  5. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

  6. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट निकाल लें।

SSC JE 2025 परीक्षा के महत्वपूर्ण निर्देश

  • उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ लेकर जाएं।

  • एडमिट कार्ड पर दी गई परीक्षा तिथि, समय और स्थान को ध्यान से जांच लें।

परीक्षा के दौरान आयोग के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

