CCS University Result 2025 OUT: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिणाम जारी, ये रहा मार्कशीट लिंक

CCS University Result 2025 OUT: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCS University) ने 2025 के UG और PG कोर्स के परिणाम जारी कर दिए हैं। छात्र और छात्राएं अब विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार CCSU ने M.Ed, MBBS, B.Com, B.A, B.Sc, M.A, B.L.Ed, B.P.E.S, Ph.D., M.Phil, MSW, M.P.Ed, BPT, B.Lib और BFA पाठ्यक्रमों के नतीजे जारी किए हैं। छात्र result.ccsuniversityweb.in पर जाकर अपना रोल नंबर दर्ज करके आसानी से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

CCS University Result 2025 Download Link

सीसीएस यूनिवर्सिटी (CCSU) मेरठ का 2025 का रिजल्ट अब जारी हो चुका है। जिन्होंने परीक्षा दी थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट ccsuniversity.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे रिजल्ट देखने के लिए डायरेक्ट लिंक भी दिया गया है। छात्र अपना रोल नंबर डालकर ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।