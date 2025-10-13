CCS University Result 2025 OUT: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिणाम जारी, ये रहा मार्कशीट लिंक

CCS University Result 2025 OUT: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCS University) ने 2025 के UG और PG कोर्स के परिणाम जारी कर दिए हैं। छात्र और छात्राएं अब विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार CCSU ने M.Ed, MBBS, B.Com, B.A, B.Sc, M.A, B.L.Ed, B.P.E.S, Ph.D., M.Phil, MSW, M.P.Ed, BPT, B.Lib और BFA पाठ्यक्रमों के नतीजे जारी किए हैं। छात्र result.ccsuniversityweb.in पर जाकर अपना रोल नंबर दर्ज करके आसानी से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
CCS University Result 2025 Download Link
सीसीएस यूनिवर्सिटी (CCSU) मेरठ का 2025 का रिजल्ट अब जारी हो चुका है। जिन्होंने परीक्षा दी थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट ccsuniversity.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे रिजल्ट देखने के लिए डायरेक्ट लिंक भी दिया गया है। छात्र अपना रोल नंबर डालकर ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।
CCS University Result 2025 Link
Chaudhary Charan Singh University Result 2025 कैसे चेक करें?
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) रिजल्ट 2025 चेक करने का आसान तरीका यहां से प्राप्त करें:
सबसे पहले CCSU की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – ccsuniversity.ac.in या result.ccsuniversityweb.in
होमपेज पर “Result 2025” या “Student Result” लिंक पर क्लिक करें।
अब अपना कोर्स और सेमेस्टर चुनें।
फिर अपना रोल नंबर दर्ज करें।
“Submit” या “View Result” पर क्लिक करें।
आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर दिखेगी, जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।
CCS University Marksheet 2025 पर उल्लिखित विवरण करें चेक
सीसीएस यूनिवर्सिटी मार्कशीट 2025 पर दिए गए विवरण (Details) की सूची यहां दी गई है, जिन्हें छात्रों को ध्यान से चेक करना चाहिए:
छात्र का नाम (Student’s Name)
रोल नंबर (Roll Number)
पंजीकरण संख्या (Registration Number)
कोर्स का नाम (Course Name)
सेमेस्टर / वर्ष (Semester/Year)
कॉलेज का नाम (College Name)
विषयों की सूची (Subjects List)
प्रत्येक विषय में अंक (Marks in Each Subject)
कुल अंक (Total Marks)
अंक प्रतिशत (Percentage/CGPA)
रिजल्ट की स्थिति (Pass/Fail/Back)
विश्वविद्यालय का नाम और सील (University Name & Seal)
घोषणा की तारीख (Result Declaration Date)
