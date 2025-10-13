RBI Grade B Admit Card 2025
CCS University Result 2025 OUT: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिणाम जारी, ये रहा मार्कशीट लिंक

By Vijay Pratap Singh
Oct 13, 2025, 14:08 IST

CCS University Result 2025 OUT: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने यूजी और पीजी कोर्स के सेमेस्टर रिजल्ट जारी कर दिए हैं। छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर और कोर्स चुनना होगा।

CCS University Result 2025 OUT: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCS University) ने 2025 के UG और PG कोर्स के परिणाम जारी कर दिए हैं। छात्र और छात्राएं अब विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार CCSU ने M.Ed, MBBS, B.Com, B.A, B.Sc, M.A, B.L.Ed, B.P.E.S, Ph.D., M.Phil, MSW, M.P.Ed, BPT, B.Lib और BFA पाठ्यक्रमों के नतीजे जारी किए हैं। छात्र result.ccsuniversityweb.in पर जाकर अपना रोल नंबर दर्ज करके आसानी से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

सीसीएस यूनिवर्सिटी (CCSU) मेरठ का 2025 का रिजल्ट अब जारी हो चुका है। जिन्होंने परीक्षा दी थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट ccsuniversity.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे रिजल्ट देखने के लिए डायरेक्ट लिंक भी दिया गया है। छात्र अपना रोल नंबर डालकर ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।

यहां क्लिक करें

Chaudhary Charan Singh University Result 2025 कैसे चेक करें?

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) रिजल्ट 2025 चेक करने का आसान तरीका यहां से प्राप्त करें:

  • सबसे पहले CCSU की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – ccsuniversity.ac.in या result.ccsuniversityweb.in

  • होमपेज पर “Result 2025” या “Student Result” लिंक पर क्लिक करें।

  • अब अपना कोर्स और सेमेस्टर चुनें।

  • फिर अपना रोल नंबर दर्ज करें।

  • Submit” या “View Result” पर क्लिक करें।

  • आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर दिखेगी, जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।

CCS University Marksheet 2025 पर उल्लिखित विवरण करें चेक

सीसीएस यूनिवर्सिटी मार्कशीट 2025 पर दिए गए विवरण (Details) की सूची यहां दी गई है, जिन्हें छात्रों को ध्यान से चेक करना चाहिए:

  • छात्र का नाम (Student’s Name)

  • रोल नंबर (Roll Number)

  • पंजीकरण संख्या (Registration Number)

  • कोर्स का नाम (Course Name)

  • सेमेस्टर / वर्ष (Semester/Year)

  • कॉलेज का नाम (College Name)

  • विषयों की सूची (Subjects List)

  • प्रत्येक विषय में अंक (Marks in Each Subject)

  • कुल अंक (Total Marks)

  • अंक प्रतिशत (Percentage/CGPA)

  • रिजल्ट की स्थिति (Pass/Fail/Back)

  • विश्वविद्यालय का नाम और सील (University Name & Seal)

  • घोषणा की तारीख (Result Declaration Date)

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

