RBI Grade B Admit Card 2025: आरबीआई ग्रेड B एडमिट कार्ड rbi.org.in पर जारी, डाउनलोड करें परीक्षा हॉल टिकट PDF

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर RBI ग्रेड B एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। RBI ग्रेड B फेज 1 की परीक्षा 18 और 19 अक्टूबर, 2025 को आयोजित की जानी है। जिन Candidates ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक भरा है, वे 12 अक्टूबर, 2025 से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है, जिसमें कैंडिडेट का रोल नंबर, नाम, परीक्षा केंद्र का विवरण, शिफ्ट का समय आदि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी होती है। RBI ग्रेड B एडमिट कार्ड 2025 OUT RBI ग्रेड B एडमिट कार्ड 2025 को 12 अक्टूबर, 2025 को जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के अनुसार, फेज I की परीक्षा 18 और 19 अक्टूबर, 2025 को भारत के कई केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। Candidates को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एडमिट कार्ड केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही डाउनलोड किया जा सकता है। इसकी कोई हार्ड कॉपी Candidates को नहीं भेजी जाएगी। RBI असिस्टेंट मैनेजर हॉल टिकट को Registration नंबर/रोल नंबर और जन्म तिथि/पासवर्ड का उपयोग करके डाउनलोड किया जा सकता है।

RBI ग्रेड B एडमिट कार्ड 2025 Download Link RBI ग्रेड B एडमिट कार्ड 2025 का लिंक अब RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर सक्रिय है। असिस्टेंट मैनेजर एडमिट कार्ड को आधिकारिक वेबसाइट से Registration नंबर/रोल नंबर और जन्म तिथि/पासवर्ड की जानकारी देकर डाउनलोड किया जा सकता है। Candidates के लिए यह जरूरी है कि वे परीक्षा केंद्र पर हॉल टिकट के साथ एक वैध फोटो आईडी भी लेकर आएं। RBI ग्रेड B एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें। RBI Grade B Prelims Admit Card 2025 for General Post यहां क्लिक करें RBI Grade B Prelims Admit Card 2025 for DEPR Post यहां क्लिक करें RBI Grade B Prelims Admit Card 2025 for DSIM Post यहां क्लिक करें RBI ग्रेड B एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें? Candidates RBI ग्रेड B एडमिट कार्ड 2025 को ऊपर दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। या वे इसे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन कर सकते हैं।

1. RBI की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाएं। 2. होम पेज पर ‘Opportunities@RBI’ सेक्शन में जाएं। 3. अब ‘RBI Grade B Admit Card 2025 – Phase I’ शीर्षक वाले लिंक पर क्लिक करें। 4. लॉगिन करने के लिए अपनी जानकारी, जैसे Registration नंबर/रोल नंबर और जन्म तिथि/पासवर्ड डालें। 5. कैप्चा सॉल्व करें और ‘Login’ पर क्लिक करें। 6. एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इस पर दी गई सभी जानकारी को जांच लें। 7. rbi ग्रेड b एडमिट कार्ड pdf सेव करने के लिए “Download” बटन पर क्लिक करें। 8. परीक्षा के दिन के लिए RBI ग्रेड हॉल टिकट का प्रिंटआउट ले लें। RBI ग्रेड B एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी RBI ग्रेड B एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने से पहले, Candidates के लिए यह जरूरी है कि वे इसमें दी गई सभी जानकारी को जांच लें। अगर कोई गलती मिलती है, तो Candidates को बिना किसी देरी के RBI अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। एडमिट कार्ड में दी जाने वाली जानकारी नीचे दी गई है: