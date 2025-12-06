यूपी एलटी ग्रेड टीचर प्रश्न पत्र 2025 (6 दिसंबर): डाउनलोड करें UP LT Grade Question Paper 2025 PDF

UP LT Grade Teacher Question Paper 2025: उत्तर प्रदेश में आयोजित यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2025 का प्रश्न पत्र अब उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। 6 दिसंबर 2025 को संपन्‍न हुई इस परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अब यूपी एलटी ग्रेड प्रश्न पत्र 2025 पीडीएफ डाउनलोड कर अपने पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण कर सकते हैं। यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक प्रश्न पत्र 2025 की मदद से अभ्यर्थी अपने प्रदर्शन का आकलन कर सकते हैं और आने वाली शिक्षक भर्तियों के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही, यह पेपर उन उम्मीदवारों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो अगली बार UP LT Grade Teacher परीक्षा देने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा पैटर्न, प्रश्नों के लेवल और महत्वपूर्ण टॉपिक की समझ मिलती है। यहां देखें: यूपी पीईटी रिजल्ट 2025 UP LT Grade Teacher Prelims Question Paper 2025 Link

नीचे दिए गए लिंक से उम्मीदवार आसानी से यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक प्रश्न पत्र 2025 PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। UP LT Grade Teacher Maths Question Paper PDF यहां क्लिक करें यूपी एलटी ग्रेड टीचर प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न 2025 असिस्टेंट टीचर और ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड की परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें 30 प्रश्न जनरल स्टडीज से और 120 प्रश्न उम्मीदवार के संबंधित विषय से होते हैं। परीक्षा कुल 150 अंकों की होती है और हर सही उत्तर पर 1 अंक मिलता है, जबकि गलत उत्तर पर 0.33 अंक की कटौती की जाती है। इस परीक्षा में करंट अफेयर्स, भारतीय इतिहास, भूगोल, राजनीति, सामान्य विज्ञान, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक ग्रामर और उम्मीदवार के मुख्य विषय से जुड़े प्रश्न शामिल होते हैं। यूपी एलटी ग्रेड टीचर पेपर पैटर्न छात्रों को परीक्षा की तैयारी करने में मदद करता है।