Railway RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 Link: rrbcdg.gov.in से डाउनलोड करें Admit Card, डाउनलोड करें रहा हॉल टिकट PDF

HSSC CET Result 2025 OUT, Download PDF
By Vijay Pratap Singh
Dec 5, 2025, 12:54 IST

Railway RRB Group D Admit Card 2025 OUT: आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2025 CBT परीक्षा के लिए ऑफिशियल वेबसाइट-rrbcdg.gov.in और अन्य रीजनल वेबसाइटों पर जारी होना शुरू हो गया है। उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड जारी होने का शेड्यूल और डायरेक्ट डाउनलोड लिंक नीचे लेख में दिया गया है।

Railway RRB Group D Admit Card 2025 OUT
Railway RRB Group D Admit Card 2025 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने रेलवे ग्रुप D पदों के लिए आवेदन किया था और CBT परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। एडमिट कार्ड अब ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in सहित सभी रीजनल RRB वेबसाइटों पर उपलब्ध करा दिया गया है। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 

Railway RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025

RRB ग्रुप D CBT परीक्षा फेज़ 1- 27, 28 नवंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 दिसंबर 2025 फेज 2 और 3- 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30 दिसंबर 2025 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 जनवरी 2026 पूरे देश में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड में परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग टाइम, परीक्षा निर्देश और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड का प्रिंट निकालकर परीक्षा केंद्र पर साथ लेकर जाएं।

उम्मीदवारों को परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए एडमिट कार्ड और एक वैध फोटो ID प्रूफ साथ रखना अनिवार्य है। रेलवे ने साफ किया है कि बिना एडमिट कार्ड किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक इस लेख में उपलब्ध है, जिससे उम्मीदवार आसानी से अपना आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2025 प्राप्त कर सकते हैं।

RRB Group D Admit Card 2025 Download Link

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर RRB Group D एडमिट कार्ड 2025 का डाउनलोड लिंक एक्टिव कर दिया है। जिन उम्मीदवारों की परीक्षा 5 दिसंबर 2025 तक होनी है, वे नीचे दिए गए लिंक से अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए अधिकारियों द्वारा जारी डायरेक्ट एडमिट कार्ड लिंक इस लेख में उपलब्ध है।

RRB Group D Admit Card 2025 Download Link [Active]

यहां क्लिक करें

RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी हैं?

उम्मीदवार ऊपर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके RRB ग्रुप D Admit Card 2025 डाउनलोड कर सकते हैं या ऊपर दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट की लिस्ट के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।

RRB जोन

आधिकारिक वेबसाइट 

Ahmedabad

https://rrbahmedabad.gov.in/

Ajmer

https://www.rrbajmer.gov.in/

Allahabad

https://www.rrbald.gov.in/

Bangalore

https://www.rrbbnc.gov.in/

Bhopal

https://rrbbhopal.gov.in/

Bhubaneshwar

https://www.rrbbbs.gov.in/

Bilaspur

https://rrbbilaspur.gov.in/

Chandigarh

https://www.rrbcdg.gov.in/

Chennai

https://www.rrbchennai.gov.in/

Guwahati

https://www.rrbguwahati.gov.in/

Jammu

http://www.rrbjammu.nic.in/

Kolkata

http://www.rrbkolkata.gov.in/

Malda

http://www.rrbmalda.gov.in/

Mumbai

http://www.rrbmumbai.gov.in/

Muzaffarpur

http://www.rrbmuzaffarpur.gov.in/

Patna

http://www.rrbpatna.gov.in/

Siliguri

https://www.rrbsiliguri.gov.in/

Trivandrum

https://www.rrbthiruvananthapuram.gov.in/

Railway आरआरबी ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

कैंडिडेट्स को अपने रीजन के रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ऑफिशियल वेबसाइट से RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करना होगा।

जरूरी लॉगिन डिटेल्स:

  • रजिस्ट्रेशन नंबर / यूजरनेम

  • पासवर्ड / जन्म तिथि

इन दोनों को भरकर ही एडमिट कार्ड पेज खुलता है। सभी कैंडिडेट्स को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, उसका प्रिंटआउट निकालना होगा, और परीक्षा में एलिजिबिलिटी प्रूफ के रूप में दिखाना होगा।

  1. RRB ऑफिशियल वेबसाइट खोलें।

  2. RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 लिंक पर क्लिक करें।

  3. अपने संबंधित RRB रीजन को चुनें।

  4. लॉगिन पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालें।

  5. अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंटआउट तैयार रखें

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

