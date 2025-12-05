Railway RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 Link: rrbcdg.gov.in से डाउनलोड करें Admit Card, डाउनलोड करें रहा हॉल टिकट PDF

Railway RRB Group D Admit Card 2025 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने रेलवे ग्रुप D पदों के लिए आवेदन किया था और CBT परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। एडमिट कार्ड अब ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in सहित सभी रीजनल RRB वेबसाइटों पर उपलब्ध करा दिया गया है। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। Railway RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 RRB ग्रुप D CBT परीक्षा फेज़ 1- 27, 28 नवंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 दिसंबर 2025 फेज 2 और 3- 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30 दिसंबर 2025 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 जनवरी 2026 पूरे देश में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड में परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग टाइम, परीक्षा निर्देश और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड का प्रिंट निकालकर परीक्षा केंद्र पर साथ लेकर जाएं।

उम्मीदवारों को परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए एडमिट कार्ड और एक वैध फोटो ID प्रूफ साथ रखना अनिवार्य है। रेलवे ने साफ किया है कि बिना एडमिट कार्ड किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक इस लेख में उपलब्ध है, जिससे उम्मीदवार आसानी से अपना आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2025 प्राप्त कर सकते हैं। RRB Group D Admit Card 2025 Download Link रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर RRB Group D एडमिट कार्ड 2025 का डाउनलोड लिंक एक्टिव कर दिया है। जिन उम्मीदवारों की परीक्षा 5 दिसंबर 2025 तक होनी है, वे नीचे दिए गए लिंक से अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए अधिकारियों द्वारा जारी डायरेक्ट एडमिट कार्ड लिंक इस लेख में उपलब्ध है। RRB Group D Admit Card 2025 Download Link [Active] यहां क्लिक करें

RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी हैं? उम्मीदवार ऊपर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके RRB ग्रुप D Admit Card 2025 डाउनलोड कर सकते हैं या ऊपर दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट की लिस्ट के लिए नीचे दी गई तालिका देखें। RRB जोन आधिकारिक वेबसाइट Ahmedabad https://rrbahmedabad.gov.in/ Ajmer https://www.rrbajmer.gov.in/ Allahabad https://www.rrbald.gov.in/ Bangalore https://www.rrbbnc.gov.in/ Bhopal https://rrbbhopal.gov.in/ Bhubaneshwar https://www.rrbbbs.gov.in/ Bilaspur https://rrbbilaspur.gov.in/ Chandigarh https://www.rrbcdg.gov.in/ Chennai https://www.rrbchennai.gov.in/ Guwahati https://www.rrbguwahati.gov.in/ Jammu http://www.rrbjammu.nic.in/ Kolkata http://www.rrbkolkata.gov.in/ Malda http://www.rrbmalda.gov.in/ Mumbai http://www.rrbmumbai.gov.in/ Muzaffarpur http://www.rrbmuzaffarpur.gov.in/ Patna http://www.rrbpatna.gov.in/ Siliguri https://www.rrbsiliguri.gov.in/ Trivandrum https://www.rrbthiruvananthapuram.gov.in/