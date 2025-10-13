किस राज्य के लोग सबसे ज्यादा करते हैं सरकारी नौकरी, जानें

देश के ज्यादातर युवा सरकारी नौकरी पाने का सपना देखते हैं। बहुत से छात्र जल्दी नौकरी पाने के लिए कक्षा 10वीं पास करने के बाद सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। जिसका मुख्य कारण आर्थिक स्थिरता, नौकरी की सुरक्षा और रिटायरमेंट के फायदे हैं। जो युवा अपने करियर की शुरुआत जल्दी करना चाहते हैं, उनके लिए 10वीं के बाद सरकारी नौकरी पाना एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। 10वीं पास युवा SSC और रेलवे से लेकर राज्य स्तर की सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। देशभर में हर साल केंद्र और राज्य सरकार की ओर से ढेरों सरकारी नौकरियां निकाली जाती हैं, जिनके लिए युवा अपनी तैयारी पहले से ही शुरू कर देते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा नौकरी उत्तर प्रदेश के लोग करते हैं। यहां के ज्यादा लोग सरकारी विभागों में विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं। साल 2022 श्रम विभाजन की रिपोर्ट बताती है कि यूपी में सबसे ज्यादा लोग सरकारी नौकरी करते हैं। यहां केंद्र व राज्य सरकार में नौकरी करने वाले लोग सबसे अधिक हैं।

सरकारी नौकरी पाने में सबसे आगे रहने वाले 5 राज्य नीचे टेबल में साल 2021 की रिपोर्ट के अनुसार देश के ऐसे पांच राज्यों के नाम और उन सरकारी विभागों का उल्लेख किया गया है, जिसमें युवा काफी संख्या में सिलेक्ट किए जाते हैं: क्रम संख्या राज्य सरकारी नौकरी 1. उत्तर प्रदेश बैंक, एसएससी, रेलवे 2. राजस्थान शिक्षक, नर्स, पुलिस, आरएएस, आरपीएससी, आईएएस, भारतीय सेना 3. बिहार बैंक रेलवे, एसएससी 4. केरल कृषि विभाग, डॉक्टर, इंजीनियर 5. महाराष्ट्र लिस, सेना, रेलवे और विभिन्न राज्य-स्तरीय विभाग राजस्थान का झुंझुनूं सरकारी नौकरी के मामले में आगे 10 वर्ष पुरानी सरकार की रिपोर्ट बताती है कि राजस्थान के दस जिले सरकारी नौकरी के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान के इन जिलो में झुंझुनूं पहले पायदान पर रहा है। यहां से ज्यादातर शिक्षक, नर्सिंगकर्मी, पुलिस आरएएस, आरपीएससी, आईएएस, भारतीय सेना में भी यहां के युवा कार्यरत हैं। नीचे टेबल में देखें राजस्थान के सरकारी नौकरी पाने के लिए जाने वाले मुख्य जिले:

क्रम. संख्या राजस्थान के जिले सरकारी नौकरी 1 झुंझुनूं शिक्षक, नर्सिंगकर्मी, पुलिस, आरएएस, आरपीएससी, आईएएस, भारतीय सेना आदि 2 सीकर 3 अलवर 4 करौली 5 चूरू 6 जयपुर 7 भरतपुर राजस्थान में किसी भी विभाग की सरकारी नौकरी के लिए सबसे अधिक आवेदन सीकर-झुंझुनूं जैसे जिलों के उम्मीदवारों द्वारा किए जाते हैं। स्कूल व्याख्याता के लिए इन्ही जिलों से लगभग 30 फीसदी आवेदन किए जाते हैं। सरकारी नौकरी के कारण यह जिले जीवन स्तर के मामले में भी पहले स्थान पर आते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 यूपी पुलिस कैलेंडर 2025 में पुलिस बल की अलग-अलग कैटेगरी के कई पद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इस बीच, आवेदक नीचे दिए गए टेबल में वैकेंसी से जुड़ा विवरण और नोटिफिकेशन जारी होने की अनुमानित तारीख देख सकते हैं: