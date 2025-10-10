SLPRB Assam Police Result 2025
10th Pass Government Jobs 2025: 10वीं पास कर चुके उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरियां कौन - कौन सी हैं, जानें

By Priyanka Pal
Oct 10, 2025, 13:31 IST

10वीं पास सरकारी नौकरियों से जीवन में स्थिरता आती है और तरक्की के मौके मिलते हैं। 10वीं पास के लिए कुछ लोकप्रिय सरकारी नौकरियों में MTS, तकनीशियन, ऑफिस अटेंडेंट, असिस्टेंट लोको पायलट आदि शामिल हैं। यहां 10वीं पास सरकारी नौकरियों की योग्यता, वेतन आदि के बारे में पूरी जानकारी दी गई है।

10th Pass Government Jobs 2025
10th Pass Government Jobs 2025

10th Pass Government Jobs: बहुत से छात्र 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद एक स्थिर सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं। जो लोग अपने करियर की शुरुआत जल्दी करना चाहते हैं, उनके लिए 10वीं के बाद सरकारी नौकरी पाना एक बेहतरीन मौका है। इन नौकरियों में आर्थिक स्थिरता, नौकरी की सुरक्षा और रिटायरमेंट के फायदे मिलते हैं। 10वीं पास लोगों के लिए SSC और रेलवे से लेकर राज्य स्तर की भर्तियों तक कई मौके उपलब्ध हैं। 

10वीं पास वाली सरकारी नौकरियों की मांग बढ़ रही है, क्योंकि इनमें नौकरी की सुरक्षा मिलती है और इनके लिए सामान्य योग्यता की ही जरूरत होती है। योग्य Candidates RRB ALP, SSC MTS, RRB तकनीशियन, आर्मी GD, और कई अन्य पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत में 10वीं पास के लिए सबसे अच्छी सरकारी नौकरियों के बारे में अधिक जानने के लिए आगे पढ़ें।

भारत में 10वीं पास के लिए टॉप सरकारी नौकरियां

10वीं पास Candidates के लिए सरकारी नौकरी के कई शानदार अवसर उपलब्ध हैं। इन नौकरियों में आर्थिक लाभ और तरक्की की संभावनाएं होती हैं। लोकप्रिय विकल्पों में भारतीय रेलवे, SSC MTS, भारतीय सेना, भारतीय डाक आदि जैसे कई क्षेत्रों में नौकरियां शामिल हैं। भारत में 10वीं पास के लिए टॉप सरकारी नौकरियों की लिस्ट नीचे दी गई है:

परीक्षा संचालन निकाय

पोस्ट नाम

चयन प्रक्रिया

वेतन

कर्मचारी चयन आयोग

मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) कर्मचारी

कंप्यूटर आधारित परीक्षा

18,000-22,000 रुपये (लगभग)

भारतीय नौसेना

अग्निवीर (एमआर)

भारतीय नौसेना प्रवेश परीक्षा, पीएफटी, लिखित परीक्षा, आदि

5.02 लाख रुपये

भारतीय सेना

अग्निवीर (जनरल ड्यूटी)

ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईई), भर्ती रैली, आदि

5.02 लाख रुपये

भारतीय रेल

आरआरबी एएलपी (सहायक लोको पायलट (एएलपी))

सीबीटी 1, सीबीटी 2, कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा (सीबीएटी), और दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी)

19900 रुपये

भारतीय रेल

तकनीशियन

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) और दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी)

29200 रुपये

भारतीय रेल

ग्रुप डी (ट्रैक मशीन, सहायक, पॉइंट्समैन, ट्रैकमेन्टेनर, आदि) 

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी), पीईटी और दस्तावेज़ सत्यापन

18000 रुपये

कर्मचारी चयन आयोग

कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी)

सीबीटी, पीईटी, डीएमई/आरएमई, डीवी

21,700 रुपये से 69,100 रुपये

भारतीय डाक

ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस)

मेरिट के आधार पर

12,000 रुपये से 29,380 रुपये

भारतीय रिजर्व बैंक

कार्यालय परिचारक

ऑनलाइन टेस्ट और भाषा प्रवीणता परीक्षा (एलपीटी)

26,508 रुपये प्रति माह

महिलाओं के लिए 10वीं पास सरकारी नौकरियां

जिन महिला Candidates ने 10वीं पास कर ली है, वे रेलवे, SSC, भारतीय नौसेना, PSU आदि में विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर सकती हैं। लोकप्रिय पदों में तकनीशियन, मल्टी-टास्किंग स्टाफ, सहायक आदि शामिल हैं। इन भूमिकाओं में भत्तों के साथ एक नियमित वेतन और नौकरी की सुरक्षा मिलती है। जो महिलाएं जल्दी आर्थिक स्थिरता चाहती हैं, उनके लिए 10वीं पास सरकारी नौकरियां एक आकर्षक विकल्प हैं।

परीक्षा संचालन निकाय

पोस्ट नाम

वेतन

कर्मचारी चयन आयोग

मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) कर्मचारी

18,000-22,000 रुपये (लगभग)

भारतीय नौसेना

अग्निवीर (एमआर)

5.02 लाख रुपये

भारतीय रेल

आरआरबी एएलपी (सहायक लोको पायलट (एएलपी))

19900 रुपये

भारतीय रेल

तकनीशियन

29200 रुपये

भारतीय डाक

ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस)

12,000 रुपये से 29,380 रुपये

पुरुषों के लिए 10वीं पास सरकारी नौकरियां

10वीं पास पुरुषों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में करियर के कई अवसर हैं। 10वीं पास करने के बाद, Candidates भारतीय रेलवे, भारतीय सेना, राज्य पुलिस विभागों, डाक सेवाओं और अन्य राज्य-स्तरीय भूमिकाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। पुरुषों के लिए 10वीं पास सरकारी नौकरियों का वेतन आम तौर पर 15,000 रुपये से 30,000 रुपये प्रति माह के बीच होता है।

परीक्षा संचालन निकाय

पोस्ट नाम

वेतन

भारतीय सेना

अग्निवीर (जनरल ड्यूटी)

5.02 लाख रुपये

भारतीय रेल

तकनीशियन

29200 रुपये

भारतीय रेल

ग्रुप डी (ट्रैक मशीन, सहायक, पॉइंट्समैन, मेंटेनर, आदि) 

18000 रुपये

कर्मचारी चयन आयोग

कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी)

21,700 रुपये से 69,100 रुपये

भारतीय रिजर्व बैंक

कार्यालय परिचारक

26,508 रुपये प्रति माह

वेतन के साथ 10वीं पास सरकारी नौकरियां

10वीं पास सरकारी नौकरियों में एक प्रतिष्ठित पद, अच्छा वेतन और रिटायरमेंट के फायदे मिलते हैं। 10वीं पास सरकारी नौकरी का वेतन 15,000 रुपये से 30,000 रुपये प्रति माह के बीच होता है। मूल वेतन के अलावा, 10वीं पास कर्मचारियों को उनके खास पद और विभाग के आधार पर आकर्षक भत्ते और अन्य लाभ भी मिलते हैं। लोकप्रिय भूमिकाओं में MTS, तकनीशियन, ऑफिस अटेंडेंट, असिस्टेंट लोको पायलट और कई अन्य शामिल हैं:

परीक्षा संचालन निकाय

पोस्ट नाम

वेतन

कर्मचारी चयन आयोग

मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) कर्मचारी

18,000-22,000 रुपये (लगभग)

भारतीय नौसेना

अग्निवीर (एमआर)

5.02 लाख रुपये

भारतीय सेना

अग्निवीर (जनरल ड्यूटी)

5.02 लाख रुपये

भारतीय रेल

आरआरबी एएलपी (सहायक लोको पायलट (एएलपी))

19900 रुपये

भारतीय रेल

तकनीशियन

29200 रुपये

भारतीय रेल

ग्रुप डी (ट्रैक मशीन, सहायक, पॉइंट्समैन, ट्रैकमेन्टेनर, आदि) 

18000 रुपये

कर्मचारी चयन आयोग

कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी)

21,700 रुपये से 69,100 रुपये

भारतीय डाक

ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस)

12,000 रुपये से 29,380 रुपये

भारतीय रिजर्व बैंक

कार्यालय परिचारक

26,508 रुपये प्रति माह

