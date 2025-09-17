UP Police Bharti Calendar 2025: यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का कैलेंडर हुआ जारी, यहां से करें डाउनलोड

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने आखिरकार यूपी पुलिस कैलेंडर 2025 जारी कर दिया है। इससे राज्य पुलिस बल में नौकरी का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों को राहत मिली है और वे उत्साहित हैं। 2025-26 के आधिकारिक भर्ती कैलेंडर के अनुसार, सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया नवंबर 2025 में शुरू होगी। इसके तहत 22,605 कांस्टेबल पदों पर भर्ती की जाएगी। यूपी पुलिस कैलेंडर 2025 यूपी पुलिस कैलेंडर 2025, UPPRPB द्वारा जारी की गई एक व्यवस्थित भर्ती योजना है। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि अलग-अलग पदों के लिए नोटिफिकेशन कब जारी होंगे, लिखित परीक्षाएं कब होंगी और अनुमानित खाली पदों की संख्या कितनी है। यह कैलेंडर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 30,000 नए पुलिस पदों की घोषणा के बाद यह और भी अहम हो जाता है। इससे यह पक्का होता है कि भर्ती प्रक्रियाएं व्यवस्थित रहेंगी और लाखों उम्मीदवारों को भर्ती शेड्यूल के बारे में कोई अनिश्चितता नहीं रहेगी।

यूपी पुलिस वैकेंसी 2025 यूपी पुलिस कैलेंडर 2025 में पुलिस बल की अलग-अलग कैटेगरी के कई पद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इस बीच, आवेदक नीचे दिए गए पद-वार वैकेंसी विवरण और नोटिफिकेशन जारी होने की अनुमानित तारीखें देख सकते हैं। पद कुल पद नोटिफिकेशन / परीक्षा की अवधि सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस, प्लाटून कमांडर पीएसी, सब इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस, सब इंस्पेक्टर विशेष सुरक्षा बल 4,543 नोटिफिकेशन अगस्त 2025 में पुलिस सब इंस्पेक्टर (गोपनीय), पुलिस एएसआई (लिपिक), पुलिस एएसआई (लेखा) 921 लिखित परीक्षा अक्टूबर/नवंबर 2025 में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए 1,129 लिखित परीक्षा अक्टूबर/नवंबर 2025 में सहायक रेडियो ऑपरेटर 44 नोटिफिकेशन अक्टूबर/नवंबर 2025 में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए (अतिरिक्त) 1,153 नोटिफिकेशन अक्टूबर/नवंबर 2025 में कांस्टेबल सिविल पुलिस, कांस्टेबल पीएसी, कांस्टेबल एसएसएफ, कांस्टेबल पीएसी (महिला), जेल वार्डर, माउंटेड पुलिस 22,605 नोटिफिकेशन नवंबर 2025 में पुलिस एसआई (गोपनीय), पुलिस एएसआई (लिपिक), पुलिस एएसआई (लेखा) 345 नोटिफिकेशन दिसंबर 2025 में

इनमें सबसे खास भर्ती 22,605 कांस्टेबल पदों के लिए है, जो नवंबर 2025 में शुरू होगी। उम्मीद है कि इसके लिए सबसे ज्यादा आवेदन आएंगे, क्योंकि कांस्टेबल भर्ती हमेशा से ही यूपी पुलिस चयन प्रक्रिया में सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी रही है। नवंबर 2025 में 22,605 कांस्टेबल पदों पर भर्ती यूपी पुलिस कैलेंडर 2025 की सबसे प्रतीक्षित घोषणा 22,605 कांस्टेबल पदों पर होने वाली भर्ती है। इस बड़ी भर्ती में सिविल पुलिस, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, महिला कांस्टेबल, जेल वार्डर और माउंटेड पुलिस के पद शामिल हैं। यूपी पुलिस भर्ती 2025: आवेदन के ट्रेंड यूपी पुलिस कैलेंडर 2025 से यह भी पता चलता है कि पुलिस की नौकरियों में लोगों की भारी दिलचस्पी है। उदाहरण के लिए, हाल ही में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती में, केवल 4,543 पदों के लिए 15.75 लाख Candidates ने आवेदन किया था। इनमें से 11.66 लाख पुरुष उम्मीदवार और 4.09 लाख महिला उम्मीदवार थीं।