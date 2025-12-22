KARTET Result 2025
Christmas 2025 Holidays in School: क्रिसमस-डे पर कुछ स्कूलों की रहेगी छुट्टी और कुछ रहेंगे Open, देखें राज्यों के अनुसार छुट्टियों की लिस्ट

Akshara Verma
By Akshara Verma
Dec 23, 2025, 15:25 IST

Christmas Day 2025 School Holidays: क्रिसमस-डे पर यानी 25 दिसंबर को दिल्ली के साथ कई राज्यों में छुट्टियां घोषित की गई है। यहां देखें कौन-से राज्यों में कितने दिन की छुट्टियां है।

School Holiday For 25th of December 2025
क्रिसमस का त्योहार सभी के लिए खुशियां और छुट्टियां लेकर आता है। साल 2025, के अंत में क्रिसमस (25 दिसंबर) को लेकर देशभर के स्कूलों में छुट्टियों का उत्साह है। जहां कई राज्यों में विंटर वेकेशन शुरू हो चुके हैं, वहीं कुछ राज्यों ने इस दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है। देश के अलग-अलग राज्यों में क्रिसमस-डे के लिए छुट्टियां घोषित की गई है।

Christmas Day 2025: राज्यों के अनुसार स्कूलों की छुट्टी

क्रिसमस (25 दिसंबर) 2025 में राज्य के अनुसार स्कूलों की छुट्टी जानने के लिए आप नीचे दी गई टेबल को देखें। 

राज्य  क्रिसमस की छुट्टी विंटर वेकेशन 
उत्तर प्रदेश  स्कूल खुले रहेंगे 31 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 (संभावित)
दिल्ली  छुट्टी रहेगी 23 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक
हरियाणा  छुट्टी रहेगी 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 (संभावित)
राजस्थान  छुट्टी रहेगी 25 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक
पंजाब  छुट्टी रहेगी 22 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक
केरल  छुट्टी रहेगी 24 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक
तेलंगाना छुट्टी रहेगी 23 दिसंबर 2025 से 27 दिसंबर 2025 तक

छात्रों और पेरेंट्स के लिए निर्देश

  1. नोटिस बोर्ड चेक करें: प्राइवेट स्कूलों के नियम सरकारी आदेशों से थोड़े अलग हो सकते हैं, इसलिए अपने स्कूल के ऑफिशियल ग्रुप या नोटिस बोर्ड को जरूर देखें।
  2. ठंड से बचाव: जिन राज्यों में स्कूल खुले हैं (जैसे यूपी), वहां बच्चों को गर्म कपड़ों और मास्क के साथ भेजें।
  3. ईसाई अल्पसंख्यक स्कूल: मिशनरी और ईसाई अल्पसंख्यक संस्थानों में क्रिसमस के उपलक्ष्य में अक्सर 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक का लंबा अवकाश रहता है।

क्रिसमस 2025 के दिन कई राज्यों में छुट्टियों को लेकर काफी फर्क दिख रहा है। कई राज्यों ने क्रिसमस के साथ-साथ विंटर वेकेशन को ध्यान में रखते हुए लंबी छुट्टियों की घोषणा की है। वहीं, दूसरी ओर कई राज्यों ने क्रिसमस वाले दिन भी स्कुल खोलने का आदेश दिया है। सभी छात्र ऑफिशियल नोटिस के अनुसार ही, छुट्टियों के नोटिस को माने।

