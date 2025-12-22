NEET SS 2025 Admit Card Out: NEET SS 2025 का एडमिट कार्ड natboard.edu.in पर हुआ जारी, देखें कैसे करें Download

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) आज, 22 दिसंबर को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर सुपर स्पेशलिटी (NEET SS 2025) का एडमिट कार्ड आज यानी 22 दिसंबर 2025 को जारी हो गया है। हॉल टिकट केवल आधिकारिक पोर्टल natboard.edu.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे।

एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड छात्रों को एडमिट कार्ड डाउनसोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर विजिट करना होगा। NEET SS 2025 का एग्जाम 26 और 27 दिसंबर को दो शिफ्टों में कराया जाएगा।

NEET SS 2025 एडमिट कार्ड की जानकारी

सभी छात्र NEET SS 2025 के एग्जाम से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए नीचे दी गई टेबल पर नजर जरूर डालें।