NEET SS 2025 Admit Card Out: NEET SS 2025 का एडमिट कार्ड natboard.edu.in पर हुआ जारी, देखें कैसे करें Download

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) आज, 22 दिसंबर को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर सुपर स्पेशलिटी (NEET SS 2025) का एडमिट कार्ड आज यानी 22 दिसंबर 2025 को जारी हो गया है। हॉल टिकट केवल आधिकारिक पोर्टल natboard.edu.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे।
एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड छात्रों को एडमिट कार्ड डाउनसोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर विजिट करना होगा। NEET SS 2025 का एग्जाम 26 और 27 दिसंबर को दो शिफ्टों में कराया जाएगा।
NEET SS 2025 एडमिट कार्ड की जानकारी
सभी छात्र NEET SS 2025 के एग्जाम से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए नीचे दी गई टेबल पर नजर जरूर डालें।
|इवेंट
|डिटेल्स
|एग्जाम का नाम
|NEET Super Speciality (SS) 2025
|ऑर्गेनाइजेशन
|NBEMS (National Board of Examinations)
|एडमिट कार्ड जारी होने की डेट
|22 दिसंबर, 2025 (आज)
|एग्जाम की डेट
|26 और 27 दिसंबर, 2025
|एग्जाम मोड
|कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) - इंग्लिश
|ऑफिशियल वेबसाइट
|natboard.edu.in
|पहली शिफ्ट का समय
|सुबह 9:00 बजे से 11:30 बजे तक
|दूसरी शिफ्ट का समय
|दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक
NEET SS 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के स्टेप्स
छात्र अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- सभी छात्र सबसे पहले natboard.edu.in पर क्लिक करें।
- होमपेज पर 'NEET SS' सेक्शन में जाएं।
- फिर, 'Applicant Login' पर क्लिक करके अपना User ID और Password फील करें।
- लॉगिन करने के बाद 'Admit Card' लिंक क्लिक करें।
- स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा, उसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें।
NEET SS 2025 Admit Card: एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारियों की जांच करें।
सभी छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद दी गई इन सभी जानकारियों को ध्यान से चेक करें। आइए जानते हैं वह कौन सी जानकारियां है।
- आपका नाम और रोल नंबर।
- एग्जाम सेंटर का पूरा पता और शहर।
- रिपोर्टिंग टाइम और गेट बंद होने का समय।
- आपकी विशेषता और पीजी योग्यता।
NEET SS का एडमिट कार्ड एग्जाम हॉल में एंट्री के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज है। साथ ही, हॉल टिकट के साथ छात्रों को NBEMS के निर्देशों के अनुसार आधार कार्ड, पासपोर्ट, या ड्राइविंग लाइसेंस भी साथ लेकर जाना होगा।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation