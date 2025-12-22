UPSC Exam Calendar 2026: यूपीएससी ने अगले वर्ष होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर किया जारी, यहाँ देखें IAS 2026 परीक्षा की तारीख

UPSC Exam Calendar 2026: संघ लोक सेवा आयोग ने आगामी 2026 वर्ष में होने वाली परीक्षाओं का लेटेस्ट कैलेंडर जारी कर दिया है. साथ ही आयोग की तरफ से फॉर्म आने की तारीख, अंतिम तिथि, का भी कैलेंडर जारी किया गया है, जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तारीखों की पूरी लिस्ट यहाँ चेक कर सकते हैं. UPSC कैलेंडर 2026 के अनुसार, साल 2026 के लिए UPSC CSE और IFS नोटिफिकेशन 14 जनवरी 2026 को जारी किया जाएगा, और इसके लिए प्रीलिम्स परीक्षा 24 मई 2026 को होगी।
UPSC Exam Calendar 2026
|
परीक्षा का नाम
|
परीक्षा की तारीख
|
आवेदन शुरू होने की तारीख
|
आवेदन की अंतिम तारीख
|
संयुक्त भू-वैज्ञानिक (प्रारंभिक) परीक्षा, 2026
|
08.02.2026 (रविवार)
|
03.09.2025
|
23.09.2025
|
इंजीनियरिंग सेवाएँ (प्रारंभिक) परीक्षा, 2026
|
08.02.2026 (रविवार)
|
17.09.2025
|
07.10.2025
|
सीबीआई (डीएसपी) एलडीसीई
|
28.02.2026 (शनिवार)
|
24.12.2025
|
13.01.2026
|
सीआईएसएफ एसी(ईएक्सई) एलडीसीई-2026
|
08.03.2026 (रविवार)
|
03.12.2025
|
23.12.2025
|
एन.डी.ए. और एन.ए. परीक्षा (I), 2026
सी.डी.एस. परीक्षा (I), 2026
|
12.04.2026 (रविवार)
|
10.12.2025
|
30.12.2025
|
सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2026,
भारतीय वन सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2026
|
24.05.2026 (रविवार)
|
14.01.2026
|
03.02.2026
|
आई.ई.एस./आई.एस.एस. परीक्षा, 2026
|
19.06.2026 (शुक्रवार)
|
11.02.2026
|
03.03.2026
|
संयुक्त भू-वैज्ञानिक (मुख्य) परीक्षा, 2026
|
20.06.2026 (शनिवार)
|
इंजीनियरिंग सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2026
|
21.06.2026 (रविवार)
|
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (एसी) परीक्षा, 2026
|
19.07.2026 (रविवार)
|
18.02.2026
|
10.03.2026
|
संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2026
|
02.08.2026 (रविवार)
|
11.03.2026
|
31.03.2026
|
सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2026
|
21.08.2026 (शुक्रवार)
|
एन.डी.ए. और एन.ए. परीक्षा (II), 2026,
सी.डी.एस. परीक्षा (II), 2026
|
13.09.2026 (रविवार)
|
20.05.2026
|
09.06.2026
|
एस.ओ./स्टेनो (जीडी-बी/जीडी-आई) एलडीसीई
|
12.12.2026
(शनिवार)
|
16.09.2026
|
06.10.2026
Comments
All Comments (0)
Join the conversation