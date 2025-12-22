UPSC Exam Calendar 2026: यूपीएससी ने अगले वर्ष होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर किया जारी, यहाँ देखें IAS 2026 परीक्षा की तारीख

UPSC Exam Calendar 2026: संघ लोक सेवा आयोग ने आगामी 2026 वर्ष में होने वाली परीक्षाओं का लेटेस्ट कैलेंडर जारी कर दिया है. साथ ही आयोग की तरफ से फॉर्म आने की तारीख, अंतिम तिथि, का भी कैलेंडर जारी किया गया है, जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तारीखों की पूरी लिस्ट यहाँ चेक कर सकते हैं. UPSC कैलेंडर 2026 के अनुसार, साल 2026 के लिए UPSC CSE और IFS नोटिफिकेशन 14 जनवरी 2026 को जारी किया जाएगा, और इसके लिए प्रीलिम्स परीक्षा 24 मई 2026 को होगी।



UPSC Exam Calendar 2026

