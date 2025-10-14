SSC CGL Answer Key 2025
RRB Section Controller Online Form 2025: आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर आवेदन की अंतिम तिथि, तुरंत करें rrbapply.gov.in Apply

By Priyanka Pal
Oct 14, 2025, 11:56 IST

RRB Section Controller Apply Online: आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2025 ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन पूरा नहीं किया है, वे आज (रात 11.59 बजे) तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरा कर सकते हैं। 

RRB Section Controller Apply 2025
RRB Section Controller Apply 2025

RRB Section Controller Apply Last Date: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर, 2025 से शुरू हुए थे। उम्मीदवार आज ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.inपर जाकर पूरा कर सकते हैं। 

ऑनलाइन शुल्क भुगतान 16 अक्टूबर, 2025 तक करें। सामान्य, ओबीसी / ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये जमा कराना होगा। वहीं एससी/एसटी/ईबीसी और महिला उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क तय किया गया है।

1 जनवरी 2025 तक न्यूनतमआयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित की गई है। संबंधित भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के माध्यम से पूरी की जाएगी। 

RRB Section Controller Apply Link: डायरेक्ट लिंक 

संबंधित भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन 14 अक्टूबर 2025 से पहले जमा कराना होगा। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए आवेदन का डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध कराया गया है:

आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2025

यहां क्लिक करें

RRB Section Controller Apply 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

14 अक्टूबर के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय में आने वाली तकनीकी खराबी से बचने के लिए अपना आवेदन समय से पूरा कर लें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए टेबल को देख सकते हैं:

पोस्ट नाम

अनुभाग नियंत्रक, भारतीय रेलवे

कुल पद 

368

आवेदन मोड

ऑनलाइन

ऑनलाइन आवेदन करने की आरंभ तिथि

15 सितंबर 2025

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि

14 अक्टूबर 2025 (रात 11:59 बजे तक)

आयु सीमा

20 से 33 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता

ग्रेजुएशन

मासिक वेतन

₹35,400 (7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्तर 6)

आवेदन शुल्क

सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए ₹500 

एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/महिला/पूर्व सैनिकों के लिए ₹250

RRB Section Controller Apply Online 2025: जरूरी डॉक्यूमेंट

आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2025 फॉर्म को भरने के लिए उम्मीदवारों को महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। जिसके लिए आपको निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर तैयार रखने होंगे:

  • लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो
  • उम्मीदवार के हस्ताक्षर 
  • मान्यता प्राप्त डिग्री
  • आधार कार्ड 
  • पीडब्ल्यूडी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र
  • एससी, एसटी, ओबीसी आदि प्रमाण पत्र आदि।

RRB Section Controller Apply 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2025 के लिए इच्छुक उम्मीदवार सभी मानदंडों को पूरा कर नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। 

स्टेप 3 अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।

स्टेप 4 आवेदन शुल्क का भुगतान करें (वर्ग के अनुसार)

स्टेप 5 फॉर्म दोबारा चेक कर सब्मिट करें और स्लिप का प्रिंट आउट लेना ना भूलें। 

