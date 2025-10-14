RRB Section Controller Online Form 2025: आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर आवेदन की अंतिम तिथि, तुरंत करें rrbapply.gov.in Apply

RRB Section Controller Apply Last Date: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर, 2025 से शुरू हुए थे। उम्मीदवार आज ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.inपर जाकर पूरा कर सकते हैं।

ऑनलाइन शुल्क भुगतान 16 अक्टूबर, 2025 तक करें। सामान्य, ओबीसी / ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये जमा कराना होगा। वहीं एससी/एसटी/ईबीसी और महिला उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क तय किया गया है।

1 जनवरी 2025 तक न्यूनतमआयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित की गई है। संबंधित भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के माध्यम से पूरी की जाएगी।

RRB Section Controller Apply Link: डायरेक्ट लिंक

संबंधित भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन 14 अक्टूबर 2025 से पहले जमा कराना होगा। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए आवेदन का डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध कराया गया है: