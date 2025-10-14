UGC NET December Exam 2025: यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा तिथि घोषित, यहां चेक करें शेड्यूल

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने भारतीय विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और PhD की पात्रता के लिए तैयारी कर रहे Candidates के लिए UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, UGC NET दिसंबर 2025 की परीक्षाएं 31 दिसंबर, 2025 और 7 जनवरी, 2026 के बीच कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT) प्रारूप में आयोजित की जाएंगी।

इच्छुक Candidates 7 अक्टूबर से 7 नवंबर, 2025 के बीच UGC NET दिसंबर 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में सुधार के लिए 10 नवंबर से 12 नवंबर, 2025 के बीच एक करेक्शन विंडो उपलब्ध होगी। एडमिट कार्ड परीक्षा से 3-4 दिन पहले जारी किए जाएंगे, जबकि सिटी स्लिप परीक्षा से 7-10 दिन पहले जारी की जाएगी।

UGC NET Exam Date 2025

UGC NET दिसंबर 2025 की परीक्षा 31 दिसंबर, 2025 और 7 जनवरी, 2026 के बीच कई शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। UGC NET परीक्षा अलग-अलग क्षेत्रों के 85 विषयों के लिए आयोजित होगी। हर विषय में दो पेपर होंगे, यानी पेपर I (सामान्य शिक्षण और अनुसंधान योग्यता) और पेपर II (विषय विशेष)। UGC NET परीक्षा 2025 का आयोजन भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों, जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और कुछ संस्थानों में PhD कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।