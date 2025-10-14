UGC NET December Exam 2025: यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा तिथि घोषित, यहां चेक करें शेड्यूल

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने भारतीय विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और PhD की पात्रता के लिए तैयारी कर रहे Candidates के लिए UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, UGC NET दिसंबर 2025 की परीक्षाएं 31 दिसंबर, 2025 और 7 जनवरी, 2026 के बीच कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT) प्रारूप में आयोजित की जाएंगी।
इच्छुक Candidates 7 अक्टूबर से 7 नवंबर, 2025 के बीच UGC NET दिसंबर 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में सुधार के लिए 10 नवंबर से 12 नवंबर, 2025 के बीच एक करेक्शन विंडो उपलब्ध होगी। एडमिट कार्ड परीक्षा से 3-4 दिन पहले जारी किए जाएंगे, जबकि सिटी स्लिप परीक्षा से 7-10 दिन पहले जारी की जाएगी।
UGC NET Exam Date 2025
UGC NET दिसंबर 2025 की परीक्षा 31 दिसंबर, 2025 और 7 जनवरी, 2026 के बीच कई शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। UGC NET परीक्षा अलग-अलग क्षेत्रों के 85 विषयों के लिए आयोजित होगी। हर विषय में दो पेपर होंगे, यानी पेपर I (सामान्य शिक्षण और अनुसंधान योग्यता) और पेपर II (विषय विशेष)। UGC NET परीक्षा 2025 का आयोजन भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों, जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और कुछ संस्थानों में PhD कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।
UGC NET परीक्षा तिथि 2025 हाइलाइट्स
UGC NET परीक्षा 31 दिसंबर, 2025 और 7 जनवरी, 2025 के बीच कई शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। UGC NET परीक्षा तिथि 2025 की मुख्य बातें जानने के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।
|
कार्यक्रम की तारीख/विवरण
|
तारीख
|
अधिसूचना जारी होने की तारीख
|
12 अक्टूबर, 2025
|
Registration शुरू होने की तारीख
|
7 अक्टूबर, 2025
|
Registration खत्म होने की तारीख
|
7 नवंबर, 2025
|
सुधार विंडो
|
10 नवंबर से 12 नवंबर, 2025
|
एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख
|
परीक्षा से 3-4 दिन पहले
|
शहर सूचना पर्ची
|
परीक्षा से 7-10 दिन पहले
|
परीक्षा की तारीखें
|
31 दिसंबर, 2025 से 7 जनवरी, 2026
|
परीक्षा का मोड
|
कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT)
|
विषयों की संख्या
|
85
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
ugcnet.nta.nic.in
UGC NET दिसंबर 2025 एडमिट कार्ड और Exam City Slip
NTA परीक्षा से 3-4 दिन पहले UGC NET एडमिट कार्ड 2025 जारी करेगा, जबकि शहर सूचना पर्ची परीक्षा से 7-10 दिन पहले जारी की जाएगी। Candidates अपना Registration नंबर और पासवर्ड डालकर UGC NET एडमिट कार्ड और सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड में कई जरूरी जानकारी होगी, जैसे:
-
उम्मीदवार का नाम और फोटो
-
रोल नंबर और आवेदन आईडी
-
परीक्षा की तारीख और शिफ्ट का समय
-
विषय कोड और पेपर का विवरण
-
परीक्षा केंद्र का पता
-
जरूरी निर्देश
यहां देखें:-
Comments
All Comments (0)
Join the conversation