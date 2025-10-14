UGC NET December Exam 2025: यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा तिथि घोषित, यहां चेक करें शेड्यूल

SSC CGL Answer Key 2025
By Vijay Pratap Singh
Oct 14, 2025, 13:18 IST

UGC NET दिसंबर 2025 की परीक्षा 31 दिसंबर, 2025 से 7 जनवरी, 2026 के बीच CBT मोड में 85 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी। Online Registration 7 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच खुला है और एडमिट कार्ड परीक्षा से 3-4 दिन पहले जारी किए जाएंगे।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने भारतीय विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और PhD की पात्रता के लिए तैयारी कर रहे Candidates के लिए UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, UGC NET दिसंबर 2025 की परीक्षाएं 31 दिसंबर, 2025 और 7 जनवरी, 2026 के बीच कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT) प्रारूप में आयोजित की जाएंगी।

इच्छुक Candidates 7 अक्टूबर से 7 नवंबर, 2025 के बीच UGC NET दिसंबर 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में सुधार के लिए 10 नवंबर से 12 नवंबर, 2025 के बीच एक करेक्शन विंडो उपलब्ध होगी। एडमिट कार्ड परीक्षा से 3-4 दिन पहले जारी किए जाएंगे, जबकि सिटी स्लिप परीक्षा से 7-10 दिन पहले जारी की जाएगी।

UGC NET Exam Date 2025

UGC NET दिसंबर 2025 की परीक्षा 31 दिसंबर, 2025 और 7 जनवरी, 2026 के बीच कई शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। UGC NET परीक्षा अलग-अलग क्षेत्रों के 85 विषयों के लिए आयोजित होगी। हर विषय में दो पेपर होंगे, यानी पेपर I (सामान्य शिक्षण और अनुसंधान योग्यता) और पेपर II (विषय विशेष)। UGC NET परीक्षा 2025 का आयोजन भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों, जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और कुछ संस्थानों में PhD कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

UGC NET परीक्षा तिथि 2025 हाइलाइट्स

UGC NET परीक्षा 31 दिसंबर, 2025 और 7 जनवरी, 2025 के बीच कई शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। UGC NET परीक्षा तिथि 2025 की मुख्य बातें जानने के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।

कार्यक्रम की तारीख/विवरण

तारीख

अधिसूचना जारी होने की तारीख

12 अक्टूबर, 2025

Registration शुरू होने की तारीख

7 अक्टूबर, 2025

Registration खत्म होने की तारीख

7 नवंबर, 2025

सुधार विंडो

10 नवंबर से 12 नवंबर, 2025

एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख

परीक्षा से 3-4 दिन पहले

शहर सूचना पर्ची

परीक्षा से 7-10 दिन पहले

परीक्षा की तारीखें

31 दिसंबर, 2025 से 7 जनवरी, 2026

परीक्षा का मोड

कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT)

विषयों की संख्या

85

आधिकारिक वेबसाइट

ugcnet.nta.nic.in

UGC NET दिसंबर 2025 एडमिट कार्ड और Exam City Slip 

NTA परीक्षा से 3-4 दिन पहले UGC NET एडमिट कार्ड 2025 जारी करेगा, जबकि शहर सूचना पर्ची परीक्षा से 7-10 दिन पहले जारी की जाएगी। Candidates अपना Registration नंबर और पासवर्ड डालकर UGC NET एडमिट कार्ड और सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड में कई जरूरी जानकारी होगी, जैसे:

  •  उम्मीदवार का नाम और फोटो

  •   रोल नंबर और आवेदन आईडी

  •   परीक्षा की तारीख और शिफ्ट का समय

  •    विषय कोड और पेपर का विवरण

  •    परीक्षा केंद्र का पता

  •    जरूरी निर्देश

यहां देखें:-

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

