UGC NET Dec 2025 Notification [OUT]: आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क, आयु-सीमा, शैक्षणिक योग्यता सहित सभी डिटेल्स यहां देखें

UGC NET December Notification 2025 OUT: यूजीसी नेट (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। यह परीक्षा भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने, जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) पाने और पीएचडी कोर्स में प्रवेश के लिए होती है। इसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) आयोजित करती है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस लेख में यूजीसी नेट 2025 की पूरी जानकारी दी गई है, जैसे आवेदन प्रक्रिया, आयु सीमा, योग्यता और परीक्षा पैटर्न।

UGC NET December 2025 Notification PDF

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने UGC NET दिसंबर 2025 सत्र की अधिसूचना 7 अक्टूबर 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जारी कर दी है। इस अधिसूचना में आवेदन की तिथियाँ, पात्रता मानदंड, विषयों की सूची और कोड, आरक्षण से जुड़ी जानकारी, परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम (अगर कोई बदलाव है) और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शामिल है। उम्मीदवार इस लेख में दिए गए पीडीएफ लिंक के माध्यम से पूरी अधिसूचना देख सकते हैं और समय-समय पर वेबसाइट पर अपडेट भी चेक कर सकते हैं।