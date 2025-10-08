UGC NET Dec 2025 Notification [OUT]: आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क, आयु-सीमा, शैक्षणिक योग्यता सहित सभी डिटेल्स यहां देखें

UGC NET December Notification 2025 OUT: यूजीसी नेट (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। यह परीक्षा भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने, जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) पाने और पीएचडी कोर्स में प्रवेश के लिए होती है। इसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) आयोजित करती है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस लेख में यूजीसी नेट 2025 की पूरी जानकारी दी गई है, जैसे आवेदन प्रक्रिया, आयु सीमा, योग्यता और परीक्षा पैटर्न।
UGC NET December 2025 Notification PDF
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने UGC NET दिसंबर 2025 सत्र की अधिसूचना 7 अक्टूबर 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जारी कर दी है। इस अधिसूचना में आवेदन की तिथियाँ, पात्रता मानदंड, विषयों की सूची और कोड, आरक्षण से जुड़ी जानकारी, परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम (अगर कोई बदलाव है) और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शामिल है। उम्मीदवार इस लेख में दिए गए पीडीएफ लिंक के माध्यम से पूरी अधिसूचना देख सकते हैं और समय-समय पर वेबसाइट पर अपडेट भी चेक कर सकते हैं।
|
विवरण
|
जानकारी
|
परीक्षा का नाम
|
UGC National Eligibility Test (NET) – दिसंबर 2025
|
परीक्षा आयोजित करने वाला
|
National Testing Agency (NTA)
|
संगठन का नाम
|
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)
|
परीक्षा का स्तर
|
राष्ट्रीय
|
परीक्षा की आवृत्ति
|
वर्ष में दो बार (जून और दिसंबर)
|
परीक्षा का उद्देश्य
|
सहायक प्रोफेसर और/या जूनियर रिसर्च फेलो (JRF), PhD प्रवेश पात्रता
|
पात्रता
|
मास्टर्स डिग्री में कम से कम 55% (GEN) / 50% (आरक्षित वर्ग)
|
परीक्षित विषय
|
85+ विषय (जैसे मानविकी, विज्ञान, वाणिज्य आदि)
|
अधिसूचना जारी होने की तिथि
|
7 अक्टूबर 2025
|
परीक्षा का तरीका
|
कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)
|
परीक्षा अवधि
|
180 मिनट (3 घंटे)
|
परीक्षा का समय
|
|
प्रश्न पत्र और अंक
|
|
मार्किंग स्कीम
|
सही उत्तर पर +2 अंक, नकारात्मक अंकन नहीं
|
परीक्षा की भाषा
|
हिंदी / अंग्रेज़ी
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
ugcnet.nta.ac.in
UGC NET December 2025 की महत्वपूर्ण तिथियां क्या है?
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षा की अधिसूचना और पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। इसमें आवेदन से जुड़ी सभी जरूरी तिथियां शामिल हैं। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षा का पूरा कार्यक्रम देख सकते हैं।
|
कार्यक्रम
|
तिथि
|
अधिसूचना जारी होने की तिथि
|
7 अक्टूबर
|
आवेदन पत्र शुरू होने की तिथि
|
7 अक्टूबर
|
आवेदन की अंतिम तिथि
|
7 नवंबर
|
परीक्षा की संभावित तिथि
|
दिसंबर / जनवरी
UGC NET December 2025 के लिए Eligibility Criteria क्या है?
यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, उम्मीदवारों को एनटीए के निर्धारित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे।
-
उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री पूरी की हो।
-
सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए न्यूनतम 55% अंक।
-
एससी/एसटी/ओबीसी/दिव्यांग वर्ग के लिए न्यूनतम 50% अंक।
महत्वपूर्ण जानकारी:
-
जेआरएफ के लिए आयु सीमा: 1 जनवरी 2026 तक अधिकतम 30 वर्ष (आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार पुष्टि होगी)।
-
सहायक प्रोफेसर के लिए आयु सीमा: कोई सीमा नहीं।
-
अंतिम वर्ष के छात्र: आवेदन कर सकते हैं, लेकिन परिणाम आने तक योग्यता के दस्तावेज़ जमा करना आवश्यक होगा।
-
परीक्षा के लिए चुना गया विषय: उम्मीदवार की मास्टर डिग्री के विषय के अनुरूप होना चाहिए।
UGC NET Application Fee 2025: ऑनलाइन आवेदन के लिए कितना शुल्क देना होगा?
यूजीसी नेट 2025 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क देना होगा। फीस आप ऑनलाइन क्रेडिट/डेबिट कार्ड या ई-चालान से भर सकते हैं। एक बार फीस जमा हो जाए, तो उसे वापस नहीं किया जाएगा।
|
श्रेणी
|
आवेदन शुल्क
|
सामान्य / अनारक्षित
|
1150/-रुपये
|
सामान्य-ईडब्ल्यूएस / ओबीसी-एनसीएल
|
600/- रुपये
|
एससी / एसटी / दिव्यांग / तीसरा लिंग
|
325/-रुपये
UGC NET Dec 2025 Application Form: यूजीसी नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
UGC NET दिसंबर 2025 का आवेदन फॉर्म आने के बाद, आप नीचे दिए गए सरल कदमों को follow करके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म आसानी से भर सकते हैं।
-
अपने फोन में गूगल ब्राउज़र खोलें और एड्रेस बार में ugcnet.nta.ac.in टाइप करके वेबसाइट पर जाएं।
-
होमपेज पर “New Registration” या “Apply Online” लिंक पर क्लिक करें।
-
अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि सही-सही भरें।
-
रजिस्ट्रेशन के बाद, आपके मोबाइल नंबर या ईमेल पर यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा।
-
यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म भरना शुरू करें।
-
अपनी शैक्षिक योग्यता, विषय, विश्वविद्यालय का नाम आदि विवरण दर्ज करें।
-
परीक्षा केंद्र और परीक्षा से जुड़े अन्य विवरण चुनें।
-
निर्देशानुसार पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
-
अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क ऑनलाइन (क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई-चालान) से जमा करें।
-
जमा करने से पहले सभी जानकारी अच्छी तरह जांच लें।
-
सब कुछ सही होने पर फॉर्म सबमिट करें।
-
आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
|
यहां क्लिक करें
|
यहां क्लिक करें
Comments
All Comments (0)
Join the conversation