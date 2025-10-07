कौन थीं IAS अधिकारी डॉ.बीला वेंकटेशन जानें उनके करियर प्रोफाइल और योग्यता के बारे में

IAS Officer Beela Venkatesan: IAS अधिकारी बीला वेंकटेशन 1997 बैच की अधिकारी थीं। उन्होंने चेंगलपट्टू के सब-कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं शुरू की थीं। डॉ. बीला वेंकटेशन को 2020 के COVID-19 संकट के दौरान तमिलनाडु में व्यापक पहचान मिली। उस समय वह तमिलनाडु की स्वास्थ्य सचिव के पद पर थीं। वह अक्सर मीडिया ब्रीफिंग में दिखाई देती थीं और सरकार की महामारी प्रतिक्रिया का एक सार्वजनिक चेहरा बन गई थीं।
बीला ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थीं, जिसके कारण 56 साल की उम्र में चेन्नई में उनका निधन हो गया। उस समय वह ऊर्जा विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थीं। उनके आकस्मिक निधन से हर कोई हैरान है और राज्य उनके जाने का शोक मना रहा है। यह दुख और भी गहरा है क्योंकि उनका कार्यकाल तमिलनाडु के सामने आई कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान था।
बीला की व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन
बीला का जन्म 15 नवंबर, 1969 को तमिलनाडु के थूथुकुडी में हुआ था। उनके पिता, एस.एन. वेंकटेशन, एक पूर्व DGP थे और उनकी मां, रानी वेंकटेशन, एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक थीं।
बीला वेंकटेशन ने ओडिशा कैडर के एक IPS अधिकारी राजेश दास से शादी की। वह वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) के रूप में कार्यरत हैं।
बीला की एजुकेशन और प्रोफेशनल लाइफ
बीला वेंकटेशन ने प्रतिष्ठित मद्रास मेडिकल कॉलेज से अपनी MBBS की डिग्री हासिल की। एक प्रशिक्षित मेडिकल डॉक्टर होने के बावजूद, बीला ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का फैसला किया और UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। वह 1997 में चुनी गईं और शुरुआत में उन्हें बिहार और फिर झारखंड कैडर में तैनात किया गया, जिसके बाद उनका तबादला तमिलनाडु कैडर में हो गया।
IAS अधिकारी के रूप में बीला का करियर
अपने करियर के दौरान, डॉ. बीला वेंकटेशन ने स्वास्थ्य, योजना और राज्य प्रशासन में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। उनकी कुछ प्रमुख पोस्टिंग में शामिल हैं:
* चेंगलपट्टू (तमिलनाडु) के सब-कलेक्टर
* तमिलनाडु में मत्स्य पालन आयुक्त
* नगर एवं ग्राम नियोजन आयुक्त
* भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी आयुक्त
* प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (तमिलनाडु) - महामारी के दौरान उनका सबसे चर्चित पद।
बाद में, उन्होंने ऊर्जा और प्रशासनिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पद संभाले। अपने निधन के समय वह तमिलनाडु के लिए ऊर्जा सचिव / प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग के रूप में कार्यरत थीं।
इसके अलावा, वह स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने (हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम) और डेंगू के प्रकोप से निपटने जैसी पहलों में भी शामिल थीं।
उनके साथ काम करने वालों और उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के अनुसार, उनकी प्रशासनिक शैली बहुत दृढ़ और संकल्पित थी।
