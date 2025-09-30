DRDO Apprentice Recruitment 2025: 195 पदों के लिए यहां drdo.gov.in करें ऑनलाइन आवेदन

UPSC NDA 2 Result 2025 Soon
By Priyanka Pal
Sep 30, 2025, 17:23 IST

DRDO Apprentice Recruitment 2025: DRDO ने 195 पदों के लिए DRDO अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। Candidates 25 सितंबर से आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर आवेदन करना शुरू कर सकते हैं। इस लेख में आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन लिंक, नोटिफिकेशन PDF, पात्रता मानदंड जैसी जानकारी देखें।

DRDO Apprentice Recruitment 2025
DRDO Apprentice Recruitment 2025

DRDO Apprentice Recruitment 2025: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने DRDO में 195 अप्रेंटिस पदों के लिए योग्य Candidates से आवेदन मांगे हैं। आवेदन प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू हो गई है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर 2025 है। ये पद ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्निशियन अप्रेंटिस (डिप्लोमा), और ट्रेड अप्रेंटिस ITI पास आउट जैसे विभिन्न अप्रेंटिस डोमेन में उपलब्ध हैं। चयन प्रक्रिया दस्तावेजों के संतोषजनक सत्यापन के बाद, जरूरत के अनुसार एकेडमिक मेरिट/इंटरव्यू पर आधारित है।

DRDO अप्रेंटिस ऑनलाइन आवेदन 2025

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 195 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। Candidates DRDO की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। नीचे जानकारी देखें:

भर्ती

डीआरडीओ अपरेंटिस भर्ती 2025

संचालन निकाय

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ)

रिक्तियों की संख्या

195

आवेदन प्रारंभ तिथि

25 सितंबर 2025

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि

प्रकाशन की तिथि से 30 दिन

आधिकारिक वेबसाइट 

drdo.gov.in

DRDO अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन आवेदन के स्टेप्स 2025

जो Candidates ग्रेजुएट अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस और टेक्निशियन अप्रेंटिस के लिए DRDO अप्रेंटिस पदों पर आवेदन करने जा रहे हैं, वे आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:

*   DRDO की आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर जाएं।

*   DRDO अप्रेंटिस भर्ती 2025 के बारे में विस्तृत विज्ञापन पढ़ें।

*   ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिस पदों के लिए, Candidates को NATS 2.0 पोर्टल www.nats.education.gov.in पर जाना होगा। और ITI ट्रेड अप्रेंटिस www.apprenticeshipindia.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।

*   अप्रेंटिस पदों के लिए संबंधित आवेदन फॉर्म भरें।

DRDO अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन आवेदन लिंक

ग्रेजुएट अप्रेंटिस और डिप्लोमा अप्रेंटिस पदों के लिए Registration करने वाले Candidates, NATS 2.0 पोर्टल पर जा सकते हैं। वहीं, ITI अप्रेंटिस पदों के लिए योग्य Candidates को www.apprenticeshipindia.gov.in पर जाना चाहिए।

डीआरडीओ स्नातक और डिप्लोमा अपरेंटिस

आवेदन लिंक

डीआरडीओ आईटीआई अपरेंटिस

आवेदन लिंक

DRDO अप्रेंटिसशिप 2025 पात्रता

जो Candidates DRDO के विभिन्न अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता जैसे कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। पात्रता मानदंडों के बारे में जानकारी नीचे दी गई है:

आयु सीमा:1 सितंबर 2025 तक Candidates की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

शैक्षणिक योग्यता: सिर्फ वे नियमित Candidates ही आवेदन करने के पात्र हैं, जिन्होंने 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 में अपनी योग्यता परीक्षाएं (ग्रेजुएट, डिप्लोमा और ITI ट्रेड अप्रेंटिस) पूरी की हैं। इसके साथ ही, उनके 70% या उससे अधिक अंक होने चाहिए।

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

