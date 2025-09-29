Delhi Police Constable Syllabus & Exam Pattern 2025: दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेबस और परीक्षा पैटर्न, यहां से PDF करें डाउनलोड

Delhi Police Constable Syllabus 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने 7656 रिक्तियों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 अधिसूचना जारी की है। यह उन उम्मीदवारों के लिए दिल्ली पुलिस बल में कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) के रूप में शामिल होने का एक शानदार मौका है। परीक्षा दिसंबर 2025/जनवरी 2026 में आयोजित होने वाली है। Candidates के पास परीक्षा की तैयारी करने और अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने के लिए काफी समय है।
SSC दिल्ली पुलिस सिलेबस में चार मुख्य विषय शामिल हैं: रीजनिंग, GK, न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर अवेयरनेस। विषय-वार टॉपिक और मार्किंग स्कीम की स्पष्ट जानकारी होने से उम्मीदवारों को अपनी तैयारी की योजना प्रभावी ढंग से बनाने में मदद मिलेगी। इससे उनकी सफलता की संभावनाएं भी बेहतर होंगी। इस लेख में, हमने विषय के अनुसार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेबस की विस्तृत जानकारी दी है।
दिल्ली पुलिस सिलेबस 2025
कर्मचारी चयन आयोग दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में 7656 रिक्तियों को भरने के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा आयोजित करेगा। इस परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, नवीनतम SSC दिल्ली पुलिस सिलेबस और एग्जाम पैटर्न से परिचित होना बहुत जरूरी है। यह दो चरणों में आयोजित किया जाता है: एक लिखित परीक्षा और एक फिजिकल टेस्ट। सिलेबस को देखने से आपको उन टॉपिक की जानकारी मिलेगी जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि क्या उम्मीद करनी है और प्रभावी ढंग से तैयारी कैसे करनी है।
Delhi Police Constable Syllabus 2025: महत्वपूर्ण विवरण
नीचे टेबल में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेबस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखें:
|
संचालन निकाय
|
कर्मचारी चयन आयोग (SSC)
|
परीक्षा का नाम
|
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025
|
परीक्षा का तरीका
|
ऑनलाइन
|
प्रश्नों की संख्या
|
100
|
अवधि
|
90 मिनट
|
अंकन योजना
|
प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक
प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती
|
चयन प्रक्रिया
|
कंप्यूटर आधारित परीक्षा
शारीरिक सहनशक्ति और माप योग्यता परीक्षण (पीई और एमटी)
|
एसएससी आधिकारिक वेबसाइट
|
ssc.gov.in
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या है?
दिल्ली पुलिस सिलेबस कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें चार विषय शामिल हैं: रीजनिंग, GK, न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर अवेयरनेस। प्रत्येक विषय में कुछ टॉपिक शामिल होते हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा में पूछे जाएंगे।
दिल्ली पुलिस सिलेबस में कितने विषय हैं?
नवीनतम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेबस के अनुसार, परीक्षा में कुल चार विषय पूछे जाएंगे। ये विषय हैं रीजनिंग, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर अवेयरनेस। इस पर आधारित कुल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे।
SSC दिल्ली पुलिस एग्जाम पैटर्न 2025
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में शामिल होने के लिए, पहला कदम एग्जाम पैटर्न को समझना है। पेपर पैटर्न, प्रश्नों के प्रकार और मार्किंग स्कीम जानने से आपको एक प्रभावी तैयारी की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी, जिससे आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी।
* दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाती है।
* इसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) होते हैं।
* प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, जिससे परीक्षा कुल 100 अंकों की हो जाती है।
* प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंकों की नेगेटिव मार्किंग है।
* परीक्षा की अवधि 90 मिनट है।
* प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होता है।
|
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा पैटर्न 2025
|
अनुभाग
|
प्रश्नों की संख्या
|
अधिकतम अंक
|
अवधि
|
तर्क
|
25
|
25
|
1 घंटा 30 मिनट
कुल मिलाकर 90 मिनट का समय
|
सामान्य ज्ञान/समसामयिक मामले
|
50
|
50
|
संख्यात्मक क्षमता
|
15
|
15
|
कंप्यूटर जागरूकता
|
10
|
10
|
कुल
|
100
|
100
कंप्यूटर आधारित परीक्षा पास करने वाले Candidates को फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट (PE&MT) के लिए बुलाया जाएगा, जो केवल क्वालिफाइंग होता है।
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2025 PDF
अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए, आयोग अपनी भर्ती अधिसूचना PDF में एक विस्तृत सिलेबस प्रदान करता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2025 PDF डाउनलोड करें और परीक्षा की तैयारी करते समय इसे अपने पास रखें। SSC दिल्ली पुलिस सिलेबस PDF डाउनलोड करने का सीधा लिंक नीचे दिया गया है:
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पाठ्यक्रम पीडीएफ डाउनलोड करें
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2025 विषय-वार
Candidates का मूल्यांकन चार विषयों में उनके ज्ञान के आधार पर किया जाएगा, अर्थात्, रीजनिंग, GK, न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर अवेयरनेस। प्रत्येक विषय में शामिल टॉपिक नीचे देखें:
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल GK सिलेबस
* जनरल नॉलेज
* करेंट अफेयर्स
* भारत और उसके पड़ोसी देश
* खेल
* इतिहास
* संस्कृति
* भूगोल
* भारतीय अर्थव्यवस्था
* सामान्य राजनीति
* भारतीय संविधान
* वैज्ञानिक अनुसंधान
* स्टैटिक GK
दिल्ली पुलिस रीजनिंग सिलेबस
* एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी
* एनालॉजीस
* समानताएं और अंतर
* स्पेशियल विजुअलाइजेशन
* स्पेशियल ओरिएंटेशन
* विजुअल मेमोरी
* डिस्क्रिमिनेशन
* ऑब्जरवेशन
* रिलेशनशिप कांसेप्ट
* अरिथमैटिकल रीजन और फिगरल क्लासिफिकेशन
* अरिथमैटिक नंबर सीरीज
* नॉन-वर्बल सीरीज
* कोडिंग और डिकोडिंग
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2025 न्यूमेरिकल एबिलिटी
|
संख्या प्रणालियाँ
|
औसत
|
पूर्ण संख्याओं की गणना
|
दिलचस्पी
|
दशमलव
|
लाभ और हानि
|
भिन्न
|
छूट
|
संख्याओं के बीच संबंध
|
क्षेत्रमिति
|
मौलिक अंकगणितीय संक्रियाएँ
|
समय और दूरी
|
प्रतिशत
|
अनुपात और समय
|
अनुपात और समानुपात
|
समय और कार्य
SSC दिल्ली पुलिस सिलेबस 2025 कंप्यूटर
इस सेक्शन में कंप्यूटर पर बुनियादी प्रश्न शामिल होंगे ताकि Candidates की इसकी समझ का परीक्षण किया जा सके। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेबस में शामिल टॉपिक नीचे दिए गए हैं:
* एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग
* MS Excel
* कम्युनिकेशन
* इंटरनेट, WWW, और वेब ब्राउजर
