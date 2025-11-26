RRB Group D 2025 Important Documents, Exam Day Guidelines: रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए आवश्यक दस्तावेज और एग्जाम डे गाइड लाइन्स

Bihar DELEd Result 2025 OUT
By Sonal Mishra
Nov 26, 2025, 17:04 IST

RRB Group D 2025 Important Documents, Exam Day Guidelines: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRBs) ने आने वाले एग्जाम में शामिल होने वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑफिशियली RRB ग्रुप D एग्जाम डे गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। RRB ग्रुप D एग्जाम 27 नवंबर, 2025 से 16 जनवरी, 2026 तक होने वाला है।

RRB Group D 2025 Important Documents, Exam Day Guidelines: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने RRB ग्रुप एग्जाम के दिन की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। RRB ग्रुप D का एग्जाम 27 नवंबर, 2025 से 16 जनवरी, 2026 तक होगा। RRB ग्रुप D एग्जाम के दिन की गाइडलाइंस में एग्जाम का समय, रिपोर्टिंग टाइम, ड्रेस कोड, साथ ले जाने वाले ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, ज़रूरी फोटो-आइडेंटिटी कार्ड और भी बहुत कुछ बताया गया है। RRB ग्रुप D एग्जाम के दिन की गाइडलाइंस के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे पढ़ें। 

RRB Group D 2025 Important Documents

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर अपने साथ नीचे दिए गए डाक्यूमेंट्स को लाना होगा 

  • आधार-बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर पर समय पर पहुंचना होगा।

  • उन्हें RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड की एक प्रिंटेड कॉपी और एक वैलिड फोटो 

  • ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, या ड्राइविंग लाइसेंस साथ लाना होगा।

  • कैंडिडेट्स को पेन या पेंसिल नहीं लानी चाहिए, क्योंकि एग्जाम सेंटर लिखने के लिए पेन देगा।

  • एग्जाम के दौरान कैलकुलेशन या नोट बनाने के लिए सेंटर पर रफ शीट भी दी जाएंगी।

रिपोर्टिंग टाइम

हर एग्जाम के दिन समय से पहुंचना एक ज़रूरी गाइडलाइन है। RRB ग्रुप D एग्जाम के लिए उम्मीदवार नीचे रिपोर्टिंग टाइम चेक कर सकते हैं :

  • आपको एडमिट कार्ड में दिए गए टाइम से काफी पहले एग्जाम सेंटर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। पिछली गाइडलाइंस में बताए गए टाइम से कम से कम 30 मिनट पहले रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है।

  • वेन्यू पर पहुंचने पर, आमतौर पर आपको सिक्योरिटी चेक, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (फोटो/बाएं अंगूठे का निशान) और इनविजिलेटर के इंस्ट्रक्शन से गुज़रना होगा। 

  • ट्रैफिक या दूसरी अनिश्चितताओं को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा की योजना बनाएं; अगर आप देर से पहुंचते हैं, तो आप एग्जाम में बैठने का मौका खो सकते हैं।

ड्रेस कोड 

RRB ग्रुप D एग्जाम के दिन की गाइडलाइंस का एक ज़रूरी हिस्सा ड्रेस कोड की लिस्ट जारी की गई है। 

  • सादे, आरामदायक कपड़े पहनें। ज्वेलरी, बड़े बटन, मेटल की एक्सेसरीज़, बड़े बकल वाली बेल्ट, बड़े मेटल पार्ट्स वाले जूते पहनने से बचें – इनसे सिक्योरिटी चेक धीमा हो सकता है।

  • मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट-वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बैग, खाने के पैकेट या पानी की बोतल जैसी मना की गई चीज़ें न ले जाएं (जब तक इजाज़त न हो)। कुछ RRB नोटिस में हॉल में “कोई मना की गई चीज़ नहीं” साफ़-साफ़ लिखा होता है।

  • ऐसे मुश्किल ड्रेस कॉम्बिनेशन से बचें जिनसे गेट पर देरी हो सकती है। जब शक हो, तो हल्के कपड़े पहनें जिनमें कम से कम मेटल/फैंसी एक्सेसरीज़ हों, और आरामदायक जूते पहनें ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपने एग्जाम डेस्क तक जा सकें।

RRB ग्रुप D एग्जाम 2025: एग्जाम के दिन के लिए निर्देश

जो भी कैंडिडेट एग्जाम देंगे, वे एग्जाम के दिन की गाइडलाइन्स यहां देख सकते हैं।

⦁ जो कैंडिडेट एग्जाम देना चाहते हैं, उन्हें अपना ई-एडमिट कार्ड एग्जाम सेंटर पर ले जाना चाहिए।

⦁ जो कैंडिडेट एग्जाम देंगे, उन्हें अपने एडमिट कार्ड में दिए गए समय पर एग्जाम सेंटर पहुंचना चाहिए।

⦁ मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, कलाई घड़ी या कोई दूसरा कम्युनिकेशन डिवाइस या पेन/पेंसिल, वॉलेट/पर्स, जूते, बेल्ट और गहने वगैरह जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एग्जाम हॉल के अंदर ले जाना बिल्कुल मना है।





