क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया में कुल कितने देश हैं? या फिर, एशिया में कितने देश हैं? वर्ल्डोमीटर के अनुसार, दुनिया में कुल 195 देश हैं।
इसमें 193 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश और 2 गैर-सदस्य पर्यवेक्षक देश (वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन) शामिल हैं।
लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि एशिया में कितने देश हैं? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, दुनिया के इस सबसे बड़े महाद्वीप में कुल 48 देश हैं।
कुछ स्रोतों में 50 देशों की सूची दी गई है। इसमें तुर्की और रूस जैसे देश भी शामिल हैं, जो एक से ज्यादा महाद्वीपों में फैले हैं। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र मानता है कि ये देश सिर्फ एशिया तक ही सीमित नहीं हैं।
एशिया में कितने देश?
वर्ल्डोमीटर के अनुसार, एशिया में स्थित देशों की पूरी सूची यहां दी गई है:
|
#
|
देश (Country)
|
जनसंख्या (2025) (Population 2025)
|
उपक्षेत्र (Subregion)
|
1
|
भारत (India)
|
1,463,865,525
|
दक्षिणी एशिया (Southern Asia)
|
2
|
चीन (China)
|
1,416,096,094
|
पूर्वी एशिया (Eastern Asia)
|
3
|
इंडोनेशिया (Indonesia)
|
285,721,236
|
दक्षिण-पूर्वी एशिया (South-Eastern Asia)
|
4
|
पाकिस्तान (Pakistan)
|
255,219,554
|
दक्षिणी एशिया (Southern Asia)
|
5
|
बांग्लादेश (Bangladesh)
|
175,686,899
|
दक्षिणी एशिया (Southern Asia)
|
6
|
जापान (Japan)
|
123,103,479
|
पूर्वी एशिया (Eastern Asia)
|
7
|
फिलीपींस (Philippines)
|
116,786,962
|
दक्षिण-पूर्वी एशिया (South-Eastern Asia)
|
8
|
वियतनाम (Vietnam)
|
101,598,527
|
दक्षिण-पूर्वी एशिया (South-Eastern Asia)
|
9
|
ईरान (Iran)
|
92,417,681
|
दक्षिणी एशिया (Southern Asia)
|
10
|
तुर्की (Turkey)
|
87,685,426
|
पश्चिमी एशिया (Western Asia)
|
11
|
थाईलैंड (Thailand)
|
71,619,863
|
दक्षिण-पूर्वी एशिया (South-Eastern Asia)
|
12
|
म्यांमार (Myanmar)
|
54,850,648
|
दक्षिण-पूर्वी एशिया (South-Eastern Asia)
|
13
|
दक्षिण कोरिया (South Korea)
|
51,667,029
|
पूर्वी एशिया (Eastern Asia)
|
14
|
इराक (Iraq)
|
47,020,774
|
पश्चिमी एशिया (Western Asia)
|
15
|
अफगानिस्तान (Afghanistan)
|
43,844,111
|
दक्षिणी एशिया (Southern Asia)
|
16
|
यमन (Yemen)
|
41,773,878
|
पश्चिमी एशिया (Western Asia)
|
17
|
उज्बेकिस्तान (Uzbekistan)
|
37,053,428
|
मध्य एशिया (Central Asia)
|
18
|
मलेशिया (Malaysia)
|
35,977,838
|
दक्षिण-पूर्वी एशिया (South-Eastern Asia)
|
19
|
सऊदी अरब (Saudi Arabia)
|
34,566,328
|
पश्चिमी एशिया (Western Asia)
|
20
|
नेपाल (Nepal)
|
29,618,118
|
दक्षिणी एशिया (Southern Asia)
|
21
|
उत्तर कोरिया (North Korea)
|
26,571,036
|
पूर्वी एशिया (Eastern Asia)
|
22
|
सीरिया (Syria)
|
25,620,427
|
पश्चिमी एशिया (Western Asia)
|
23
|
श्रीलंका (Sri Lanka)
|
23,229,470
|
दक्षिणी एशिया (Southern Asia)
|
24
|
कजाकिस्तान (Kazakhstan)
|
20,843,754
|
मध्य एशिया (Central Asia)
|
25
|
कंबोडिया (Cambodia)
|
17,847,982
|
दक्षिण-पूर्वी एशिया (South-Eastern Asia)
|
26
|
जॉर्डन (Jordan)
|
11,520,684
|
पश्चिमी एशिया (Western Asia)
|
27
|
संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates)
|
11,346,000
|
पश्चिमी एशिया (Western Asia)
|
28
|
ताजिकिस्तान (Tajikistan)
|
10,786,734
|
मध्य एशिया (Central Asia)
|
29
|
अजरबैजान (Azerbaijan)
|
10,397,713
|
पश्चिमी एशिया (Western Asia)
|
30
|
इजराइल (Israel)
|
9,517,181
|
पश्चिमी एशिया (Western Asia)
|
31
|
लाओस (Laos)
|
7,873,046
|
दक्षिण-पूर्वी एशिया (South-Eastern Asia)
|
32
|
तुर्कमेनिस्तान (Turkmenistan)
|
7,618,847
|
मध्य एशिया (Central Asia)
|
33
|
किर्गिस्तान (Kyrgyzstan)
|
7,295,034
|
मध्य एशिया (Central Asia)
|
34
|
सिंगापुर (Singapore)
|
5,870,750
|
दक्षिण-पूर्वी एशिया (South-Eastern Asia)
|
35
|
लेबनान (Lebanon)
|
5,849,421
|
पश्चिमी एशिया (Western Asia)
|
36
|
फिलिस्तीन (Palestine)
|
5,589,623
|
पश्चिमी एशिया (Western Asia)
|
37
|
ओमान (Oman)
|
5,494,691
|
पश्चिमी एशिया (Western Asia)
|
38
|
कुवैत (Kuwait)
|
5,026,078
|
पश्चिमी एशिया (Western Asia)
|
39
|
जॉर्जिया (Georgia)
|
3,806,671
|
पश्चिमी एशिया (Western Asia)
|
40
|
मंगोलिया (Mongolia)
|
3,517,100
|
पूर्वी एशिया (Eastern Asia)
|
41
|
कतर (Qatar)
|
3,115,889
|
पश्चिमी एशिया (Western Asia)
|
42
|
आर्मेनिया (Armenia)
|
2,952,365
|
पश्चिमी एशिया (Western Asia)
|
43
|
बहरीन (Bahrain)
|
1,643,332
|
पश्चिमी एशिया (Western Asia)
|
44
|
तिमोर-लेस्ते (Timor-Leste)
|
1,418,517
|
दक्षिण-पूर्वी एशिया (South-Eastern Asia)
|
45
|
साइप्रस (Cyprus)
|
1,370,754
|
पश्चिमी एशिया (Western Asia)
|
46
|
भूटान (Bhutan)
|
796,682
|
दक्षिणी एशिया (Southern Asia)
|
47
|
मालदीव (Maldives)
|
529,676
|
दक्षिणी एशिया (Southern Asia)
|
48
|
ब्रुनेई (Brunei)
|
466,330
|
दक्षिण-पूर्वी एशिया (South-Eastern Asia)
आश्रित या अन्य क्षेत्र (Dependent or Other Territories)
|
#
|
देश (Country)
|
जनसंख्या (2025) (Population 2025)
|
किस पर आश्रित (Dependent on)
|
1
|
ताइवान (Taiwan)
|
23,112,793
|
चीन (China)
|
2
|
हांगकांग (Hong Kong)
|
7,396,076
|
चीन (China)
|
3
|
मकाओ (Macau)
|
722,007
|
चीन (China)
एशिया के बारे में 10 रोचक तथ्य
सबसे बड़ा महाद्वीप: एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो पृथ्वी के लगभग 30% भूभाग को कवर करता है।
सबसे ज्यादा आबादी: यह सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप भी है, जहां 4.7 बिलियन से अधिक लोग रहते हैं, जो दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी है।
सबसे ऊंचा स्थान: दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट, हिमालय में स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला नेपाल और चीन सहित कई एशियाई देशों में फैली हुई है।
सांस्कृतिक विविधता: एशिया में संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों और परंपराओं की एक अविश्वसनीय विविधता देखने को मिलती है। यहां हजारों जातीय समूह रहते हैं।
प्राचीन सभ्यताओं का घर: दुनिया की कई सबसे पुरानी और प्रभावशाली सभ्यताएं एशिया में ही जन्मी हैं, जैसे मेसोपोटामिया, भारत और चीन की सभ्यताएं।
आर्थिक महाशक्ति: एशिया एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक शक्ति है। यहां चीन, भारत और जापान जैसी कुछ सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं।
कई तरह की जलवायु: अपने विशाल आकार के कारण, एशिया में लगभग हर तरह की जलवायु का अनुभव होता है। साइबेरिया के आर्कटिक टुंड्रा से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों तक सब कुछ यहां मौजूद है।
प्रमुख धर्मों का जन्मस्थान: दुनिया के कई प्रमुख धर्मों, जिनमें हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्म शामिल हैं, की उत्पत्ति एशिया में हुई।
विशाल रेगिस्तान: एशिया में दुनिया के कुछ सबसे बड़े रेगिस्तान हैं, जिनमें गोबी रेगिस्तान और अरब रेगिस्तान शामिल हैं।
तकनीकी केंद्र: जापान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे कई एशियाई देश तकनीकी नवाचार और विकास में दुनिया में सबसे आगे हैं।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation