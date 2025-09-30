संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates)

वर्ल्डोमीटर के अनुसार, एशिया में स्थित देशों की पूरी सूची यहां दी गई है:

क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया में कुल कितने देश हैं? या फिर, एशिया में कितने देश हैं? वर्ल्डोमीटर के अनुसार, दुनिया में कुल 195 देश हैं। इसमें 193 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश और 2 गैर-सदस्य पर्यवेक्षक देश (वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन) शामिल हैं। लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि एशिया में कितने देश हैं? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, दुनिया के इस सबसे बड़े महाद्वीप में कुल 48 देश हैं। कुछ स्रोतों में 50 देशों की सूची दी गई है। इसमें तुर्की और रूस जैसे देश भी शामिल हैं, जो एक से ज्यादा महाद्वीपों में फैले हैं। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र मानता है कि ये देश सिर्फ एशिया तक ही सीमित नहीं हैं।

आश्रित या अन्य क्षेत्र (Dependent or Other Territories)

# देश (Country) जनसंख्या (2025) (Population 2025) किस पर आश्रित (Dependent on) 1 ताइवान (Taiwan) 23,112,793 चीन (China) 2 हांगकांग (Hong Kong) 7,396,076 चीन (China) 3 मकाओ (Macau) 722,007 चीन (China)

एशिया के बारे में 10 रोचक तथ्य

सबसे बड़ा महाद्वीप: एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो पृथ्वी के लगभग 30% भूभाग को कवर करता है।

सबसे ज्यादा आबादी: यह सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप भी है, जहां 4.7 बिलियन से अधिक लोग रहते हैं, जो दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी है।

सबसे ऊंचा स्थान: दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट, हिमालय में स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला नेपाल और चीन सहित कई एशियाई देशों में फैली हुई है।

सांस्कृतिक विविधता: एशिया में संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों और परंपराओं की एक अविश्वसनीय विविधता देखने को मिलती है। यहां हजारों जातीय समूह रहते हैं।

प्राचीन सभ्यताओं का घर: दुनिया की कई सबसे पुरानी और प्रभावशाली सभ्यताएं एशिया में ही जन्मी हैं, जैसे मेसोपोटामिया, भारत और चीन की सभ्यताएं।

आर्थिक महाशक्ति: एशिया एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक शक्ति है। यहां चीन, भारत और जापान जैसी कुछ सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं।

कई तरह की जलवायु: अपने विशाल आकार के कारण, एशिया में लगभग हर तरह की जलवायु का अनुभव होता है। साइबेरिया के आर्कटिक टुंड्रा से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों तक सब कुछ यहां मौजूद है।

प्रमुख धर्मों का जन्मस्थान: दुनिया के कई प्रमुख धर्मों, जिनमें हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्म शामिल हैं, की उत्पत्ति एशिया में हुई।

विशाल रेगिस्तान: एशिया में दुनिया के कुछ सबसे बड़े रेगिस्तान हैं, जिनमें गोबी रेगिस्तान और अरब रेगिस्तान शामिल हैं।

तकनीकी केंद्र: जापान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे कई एशियाई देश तकनीकी नवाचार और विकास में दुनिया में सबसे आगे हैं।