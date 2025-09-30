UPSC NDA 2 Result 2025 Soon
Focus
Quick Links

एशिया में कुल कितने देश? यहां देखें टोटल काउंट

By Bagesh Yadav
Sep 30, 2025, 18:40 IST

एशिया, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, अपने बहुत बड़े और घनी आबादी वाले भूभाग पर फैले कई स्वतंत्र देशों का घर है। संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुसार, इसमें लगभग 48 अलग-अलग देश शामिल हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us

क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया में कुल कितने देश हैं? या फिर, एशिया में कितने देश हैं? वर्ल्डोमीटर के अनुसार, दुनिया में कुल 195 देश हैं।
इसमें 193 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश और 2 गैर-सदस्य पर्यवेक्षक देश (वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन) शामिल हैं।
लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि एशिया में कितने देश हैं? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, दुनिया के इस सबसे बड़े महाद्वीप में कुल 48 देश हैं।
कुछ स्रोतों में 50 देशों की सूची दी गई है। इसमें तुर्की और रूस जैसे देश भी शामिल हैं, जो एक से ज्यादा महाद्वीपों में फैले हैं। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र मानता है कि ये देश सिर्फ एशिया तक ही सीमित नहीं हैं।

एशिया में कितने देश?

वर्ल्डोमीटर के अनुसार, एशिया में स्थित देशों की पूरी सूची यहां दी गई है:

#

देश (Country)

जनसंख्या (2025) (Population 2025)

उपक्षेत्र (Subregion)

1

भारत (India)

1,463,865,525

दक्षिणी एशिया (Southern Asia)

2

चीन (China)

1,416,096,094

पूर्वी एशिया (Eastern Asia)

3

इंडोनेशिया (Indonesia)

285,721,236

दक्षिण-पूर्वी एशिया (South-Eastern Asia)

4

पाकिस्तान (Pakistan)

255,219,554

दक्षिणी एशिया (Southern Asia)

5

बांग्लादेश (Bangladesh)

175,686,899

दक्षिणी एशिया (Southern Asia)

6

जापान (Japan)

123,103,479

पूर्वी एशिया (Eastern Asia)

7

फिलीपींस (Philippines)

116,786,962

दक्षिण-पूर्वी एशिया (South-Eastern Asia)

8

वियतनाम (Vietnam)

101,598,527

दक्षिण-पूर्वी एशिया (South-Eastern Asia)

9

ईरान (Iran)

92,417,681

दक्षिणी एशिया (Southern Asia)

10

तुर्की (Turkey)

87,685,426

पश्चिमी एशिया (Western Asia)

11

थाईलैंड (Thailand)

71,619,863

दक्षिण-पूर्वी एशिया (South-Eastern Asia)

12

म्यांमार (Myanmar)

54,850,648

दक्षिण-पूर्वी एशिया (South-Eastern Asia)

13

दक्षिण कोरिया (South Korea)

51,667,029

पूर्वी एशिया (Eastern Asia)

14

इराक (Iraq)

47,020,774

पश्चिमी एशिया (Western Asia)

15

अफगानिस्तान (Afghanistan)

43,844,111

दक्षिणी एशिया (Southern Asia)

16

यमन (Yemen)

41,773,878

पश्चिमी एशिया (Western Asia)

17

उज्बेकिस्तान (Uzbekistan)

37,053,428

मध्य एशिया (Central Asia)

18

मलेशिया (Malaysia)

35,977,838

दक्षिण-पूर्वी एशिया (South-Eastern Asia)

19

सऊदी अरब (Saudi Arabia)

34,566,328

पश्चिमी एशिया (Western Asia)

20

नेपाल (Nepal)

29,618,118

दक्षिणी एशिया (Southern Asia)

21

उत्तर कोरिया (North Korea)

26,571,036

पूर्वी एशिया (Eastern Asia)

22

सीरिया (Syria)

25,620,427

पश्चिमी एशिया (Western Asia)

23

श्रीलंका (Sri Lanka)

23,229,470

दक्षिणी एशिया (Southern Asia)

24

कजाकिस्तान (Kazakhstan)

20,843,754

मध्य एशिया (Central Asia)

25

कंबोडिया (Cambodia)

17,847,982

दक्षिण-पूर्वी एशिया (South-Eastern Asia)

26

जॉर्डन (Jordan)

11,520,684

पश्चिमी एशिया (Western Asia)

27

संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates)

11,346,000

पश्चिमी एशिया (Western Asia)

28

ताजिकिस्तान (Tajikistan)

10,786,734

मध्य एशिया (Central Asia)

29

अजरबैजान (Azerbaijan)

10,397,713

पश्चिमी एशिया (Western Asia)

30

इजराइल (Israel)

9,517,181

पश्चिमी एशिया (Western Asia)

31

लाओस (Laos)

7,873,046

दक्षिण-पूर्वी एशिया (South-Eastern Asia)

32

तुर्कमेनिस्तान (Turkmenistan)

7,618,847

मध्य एशिया (Central Asia)

33

किर्गिस्तान (Kyrgyzstan)

7,295,034

मध्य एशिया (Central Asia)

34

सिंगापुर (Singapore)

5,870,750

दक्षिण-पूर्वी एशिया (South-Eastern Asia)

35

लेबनान (Lebanon)

5,849,421

पश्चिमी एशिया (Western Asia)

36

फिलिस्तीन (Palestine)

5,589,623

पश्चिमी एशिया (Western Asia)

37

ओमान (Oman)

5,494,691

पश्चिमी एशिया (Western Asia)

38

कुवैत (Kuwait)

5,026,078

पश्चिमी एशिया (Western Asia)

39

जॉर्जिया (Georgia)

3,806,671

पश्चिमी एशिया (Western Asia)

40

मंगोलिया (Mongolia)

3,517,100

पूर्वी एशिया (Eastern Asia)

41

कतर (Qatar)

3,115,889

पश्चिमी एशिया (Western Asia)

42

आर्मेनिया (Armenia)

2,952,365

पश्चिमी एशिया (Western Asia)

43

बहरीन (Bahrain)

1,643,332

पश्चिमी एशिया (Western Asia)

44

तिमोर-लेस्ते (Timor-Leste)

1,418,517

दक्षिण-पूर्वी एशिया (South-Eastern Asia)

45

साइप्रस (Cyprus)

1,370,754

पश्चिमी एशिया (Western Asia)

46

भूटान (Bhutan)

796,682

दक्षिणी एशिया (Southern Asia)

47

मालदीव (Maldives)

529,676

दक्षिणी एशिया (Southern Asia)

48

ब्रुनेई (Brunei)

466,330

दक्षिण-पूर्वी एशिया (South-Eastern Asia)

आश्रित या अन्य क्षेत्र (Dependent or Other Territories)

#

देश (Country)

जनसंख्या (2025) (Population 2025)

किस पर आश्रित (Dependent on)

1

ताइवान (Taiwan)

23,112,793

चीन (China)

2

हांगकांग (Hong Kong)

7,396,076

चीन (China)

3

मकाओ (Macau)

722,007

चीन (China)

एशिया के बारे में 10 रोचक तथ्य

सबसे बड़ा महाद्वीप: एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो पृथ्वी के लगभग 30% भूभाग को कवर करता है।

सबसे ज्यादा आबादी: यह सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप भी है, जहां 4.7 बिलियन से अधिक लोग रहते हैं, जो दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी है।

सबसे ऊंचा स्थान: दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट, हिमालय में स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला नेपाल और चीन सहित कई एशियाई देशों में फैली हुई है।

सांस्कृतिक विविधता: एशिया में संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों और परंपराओं की एक अविश्वसनीय विविधता देखने को मिलती है। यहां हजारों जातीय समूह रहते हैं।
प्राचीन सभ्यताओं का घर: दुनिया की कई सबसे पुरानी और प्रभावशाली सभ्यताएं एशिया में ही जन्मी हैं, जैसे मेसोपोटामिया, भारत और चीन की सभ्यताएं।
आर्थिक महाशक्ति: एशिया एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक शक्ति है। यहां चीन, भारत और जापान जैसी कुछ सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं।
कई तरह की जलवायु: अपने विशाल आकार के कारण, एशिया में लगभग हर तरह की जलवायु का अनुभव होता है। साइबेरिया के आर्कटिक टुंड्रा से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों तक सब कुछ यहां मौजूद है।
प्रमुख धर्मों का जन्मस्थान: दुनिया के कई प्रमुख धर्मों, जिनमें हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्म शामिल हैं, की उत्पत्ति एशिया में हुई।
विशाल रेगिस्तान: एशिया में दुनिया के कुछ सबसे बड़े रेगिस्तान हैं, जिनमें गोबी रेगिस्तान और अरब रेगिस्तान शामिल हैं।
तकनीकी केंद्र: जापान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे कई एशियाई देश तकनीकी नवाचार और विकास में दुनिया में सबसे आगे हैं।

ihar Voter ID List 2025: कैसे डाउनलोड करें अपना डिजिटल वोटर ID कार्ड

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News