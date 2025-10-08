यूपी का इकलौता गांव! 37 सालों से दर्ज नहीं हुई एक भी FIR, इस जिले में है स्थित

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले का नियामतपुर गांव अनोखी मिसाल है। इस गांव से यहां के थाने में पिछले 37 सालों से एक भी FIR दर्ज नहीं हुई। हर विवाद या झगड़ा गांव की पंचायत और बुजुर्ग आपसी बातचीत से सुलझा देते हैं। इस परंपरा से रिश्ते मजबूत बने रहते हैं और गांव शांति की मिसाल पेश कर रहा है।

37 साल से बिना FIR वाला गांव

बता दें कि यूपी के शाहजहांपुर जिले के सिधौली थाना क्षेत्र का नियामतपुर (Niyamatpur) गांव देश के लिए एक अनोखी मिसाल है। यहां पिछले 37 वर्षों से किसी भी विवाद या झगड़े की FIR थाने में दर्ज नहीं हुई। वजह यह है कि यहां के लोग हर समस्या का हल आपसी बातचीत और समझौते से निकालते हैं

पंचायत और बुजुर्ग सुलझाते हैं झगड़े

गांव की आबादी लगभग 1,400 है, जिसमें बिजलीखेड़ा और नगरिया बहाव जैसे मजरे भी शामिल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 1988 से अब तक कोई भी मामला थाने तक नहीं पहुंचा। यदि कोई विवाद होता है तो गांव के बड़े-बुजुर्ग और पंचायत मिलकर तुरंत समाधान कर देते हैं।