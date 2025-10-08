RRB NTPC Admit Card 2025
Focus
Quick Links

Nobel Prize Winners: कौन हैं सबसे कम और सबसे अधिक उम्र में नोबेल जीतने वाले विजेता? जानें नाम

By Bagesh Yadav
Oct 8, 2025, 12:14 IST

Nobel Prize winners: नोबेल पुरस्कार इतिहास में सबसे कम उम्र की विजेता मलाला यूसुफज़ई हैं, जिन्होंने 17 वर्ष की आयु में 2014 में शांति पुरस्कार (Nobel Peace Prize) जीता। वहीं, सबसे अधिक उम्र के विजेता जॉन बी. गुडइनफ (John B. Goodenough) हैं, जिन्हें 97 वर्ष की उम्र में 2019 में रसायन विज्ञान के लिए सम्मान मिला।

Add as a preferred source on Google
Join us

Nobel Prize Winners: हर साल की तरह इस साल भी दुनिया के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कारों का ऐलान किया जा रहा है. नोबेल पुरस्कार, जिसे अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के तहत वर्ष 1895 में स्थापित किया गया था, दुनिया भर के उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता है जिन्होंने भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र जैसे क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया है। 

यह पुरस्कार केवल प्रतिभा या शोध को नहीं, बल्कि मानवता की भलाई के प्रति समर्पण को भी सम्मानित करता है। नोबेल विजेताओं की आयु से जुड़े रिकॉर्ड यह दर्शाते हैं कि ज्ञान, नवाचार और साहस किसी उम्र के मोहताज नहीं होते, बता दें कि कुछ युवा उम्र में ही इतिहास रच देते हैं, तो कुछ जीवन के अंतिम पड़ाव में विज्ञान और समाज को नई दिशा देते हैं।

सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता 

मलाला यूसुफज़ई सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उन्हें वर्ष 2014 में मात्र 17 वर्ष की आयु में नोबेल शांति पुरस्कार (Nobel Peace Prize) से सम्मानित किया गया। मलाला ने पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा के अधिकार के लिए आवाज़ उठाई, जहाँ उस समय तालिबान के शासन में महिला शिक्षा पर भारी प्रतिबंध थे। 

मात्र 15 वर्ष की उम्र में उन्हें तालिबान के हमले का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मुहिम को और भी मज़बूती से आगे बढ़ाया। उनका यह पुरस्कार युवाओं की शक्ति और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में उनके योगदान का प्रतीक बन गया।

सबसे अधिक उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता: जॉन बी. गुडइनफ

जॉन बी. गुडइनफ (John B. Goodenough) ने 2019 में रसायन विज्ञान (Chemistry) के क्षेत्र में 97 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार जीतकर सबसे उम्रदराज़ विजेता होने का रिकॉर्ड बनाया। उनका योगदान लिथियम-आयन बैटरी (Lithium-ion Battery) के विकास में रहा, जिसने आज के आधुनिक युग में ऊर्जा संचयन की तकनीक को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। 

बता दें कि उनके शोध की वजह से मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में बड़ा बदलाव संभव हुआ। गुडइनफ का यह पुरस्कार साबित करता है कि उम्र केवल एक संख्या है और समर्पण और ज्ञान की कोई सीमा नहीं।

आयु के आधार पर अन्य प्रमुख नोबेल विजेता

  • आर्थर ऐश्किन (Arthur Ashkin): 2018 में 96 वर्ष की उम्र में भौतिकी (Physics) में नोबेल पुरस्कार, "ऑप्टिकल ट्वीज़र्स" (Optical Tweezers) पर कार्य के लिए।

  • विलियम लॉरेंस ब्रैग (William Lawrence Bragg): 1915 में मात्र 25 वर्ष की आयु में भौतिकी (Physics) का पुरस्कार, "एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी" (X-ray Crystallography) में योगदान के लिए।

समय के साथ नोबेल पुरस्कार विजेताओं की औसत आयु बढ़ती गई है क्योंकि अब शोध कार्य अधिक जटिल और लंबी अवधि के होते जा रहे हैं।

सबसे कम और सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार 

विजेता

पुरस्कार के समय आयु

वर्ष

कैटेगरी

मुख्य योगदान

मलाला यूसुफज़ई

17

2014

शांति

महिला शिक्षा और अधिकारों के लिए संघर्ष

विलियम एल. ब्रैग

25

1915

भौतिकी

एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी पर शोध

आर्थर ऐश्किन

96

2018

भौतिकी

ऑप्टिकल ट्वीज़र्स तकनीक

जॉन बी. गुडइनफ

97

2019

रसायन विज्ञान

लिथियम-आयन बैटरी विकास

नोबेल पुरस्कार विजेताओं की यह आयु यात्रा दर्शाती है कि महान उपलब्धियाँ किसी भी उम्र में संभव हैं, नोबेल पुरस्कार न केवल उपलब्धियों का सम्मान है, बल्कि यह मानवता के प्रति ज्ञान, साहस और नवाचार का प्रतीक भी है।

भारत का यह शहर बना देश का पहला झुग्गी-झोपड़ी मुक्त शहर? यहाँ जानें नाम

एशिया में कुल कितने देश? यहां देखें टोटल काउंट

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News