UPPSC PCS Admit Card 2025: यूपी पीसीएस एडमिट कार्ड uppsc.up.nic.in पर होंगे जारी, यहां मिलेगा Direct Link

UPPSC PCS Prelims Admit Card 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) 12 अक्टूबर, 2025 को UP PCS प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करेगा। प्रीलिम्स में शामिल होने के लिए उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in से UPPSC 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा ऑफ़लाइन मोड में तय किए गए केंद्रों पर होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य है। साथ ही, उम्मीदवारों को फोटो पहचान पत्र और हाल की पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना चाहिए।

UPPSC PCS Admit Card 2025 Kab Aayega?

UPPSC PCS एडमिट कार्ड 2025 जल्द जारी होगा। उम्मीदवार अक्टूबर 2025 के पहले हफ्ते में uppsc.up.nic.in से अपना प्रीलिम्स एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को होगी, इसलिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर अपने परीक्षा केंद्र, समय और अन्य निर्देश जांचने चाहिए। बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश संभव नहीं है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्म तिथि और अन्य मांगी गई जानकारी दर्ज करनी होगी। एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का पता और जरूरी निर्देश होंगे, जिन्हें परीक्षा के दिन साथ ले जाना अनिवार्य है।