NHPC JE Recruitment 2025: 248 जूनियर इंजीनियर और नॉन-एग्जीक्यूटिव पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की कल अंतिम तिथि, तुरंत करें nhpcindia.com करें अप्लाई

NHPC JE Recruitment 2025: Candidates NHPC JE भर्ती के लिए कल, यानी 01 अक्टूबर 2025 (शाम 5:00 बजे) तक आवेदन कर सकते हैं। NHPC JE और नॉन-एग्जीक्यूटिव पदों के लिए Registration विंडो 01 अक्टूबर को शाम 5 बजे बंद हो जाएगी। आखिरी समय की परेशानियों से बचने के लिए समय पर Registration कर लें। NHPC ने जूनियर इंजीनियर (JE) और अन्य नॉन-एग्जीक्यूटिव पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों में असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर, सुपरवाइजर (IT), सीनियर अकाउंटेंट और हिंदी ट्रांसलेटर शामिल हैं। इन पदों के लिए कुल 248 रिक्तियां निकाली गई हैं। जो Candidates इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें NHPC द्वारा आधिकारिक नोटिफिकेशन में बताए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। इन पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख तक अधिकतम आयु 30 साल तय की गई है। NHPC JE भर्ती 2025 NHPC, जिसे पहले नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, जूनियर इंजीनियर के चार ब्रांचों में भर्ती कर रहा है। ये ब्रांच हैं- सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इसके अलावा, अन्य नॉन-एग्जीक्यूटिव पदों के लिए भी Candidates की भर्ती की जा रही है। आवेदन प्रक्रिया 01 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो जाएगी। Candidates को आखिरी समय की परेशानियों से बचने के लिए अंतिम तारीख से पहले Registration कर लेना चाहिए।

भर्ती का नाम एनएचपीसी जेई भर्ती 2025 भर्ती निकाय राष्ट्रीय जलविद्युत निगम लिमिटेड (एनएचपीसी) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 01 अक्टूबर 2025 रिक्तियों की संख्या जेई और गैर-कार्यकारी पदों के लिए 248 आवेदन का तरीका ऑनलाइन चयन प्रक्रिया सीबीटी और लिखित परीक्षा आधिकारिक अधिसूचना अधिसूचना डाउनलोड करें आधिकारिक वेबसाइट www.nhpcindia.com NHPC JE भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करें NHPC JE भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने के लिए, Candidates को NHPC की आधिकारिक वेबसाइट www.nhpcindia.com पर जाना होगा। हमने नीचे NHPC JE भर्ती के लिए आवेदन करने का सीधा लिंक दिया है: NHPC JE भर्ती 2025 डायरेक्ट लिंक NHPC JE भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने के स्टेप्स Candidates नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन करके NHPC JE और नॉन-एग्जीक्यूटिव पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं: