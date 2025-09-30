NHPC JE Recruitment 2025: 248 जूनियर इंजीनियर और नॉन-एग्जीक्यूटिव पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की कल अंतिम तिथि, तुरंत करें nhpcindia.com करें अप्लाई

NHPC JE Recruitment 2025: Candidates NHPC JE भर्ती के लिए कल, यानी 01 अक्टूबर 2025 (शाम 5:00 बजे) तक आवेदन कर सकते हैं। NHPC JE और नॉन-एग्जीक्यूटिव पदों के लिए Registration विंडो 01 अक्टूबर को शाम 5 बजे बंद हो जाएगी। आखिरी समय की परेशानियों से बचने के लिए समय पर Registration कर लें। NHPC ने जूनियर इंजीनियर (JE) और अन्य नॉन-एग्जीक्यूटिव पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।
इन पदों में असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर, सुपरवाइजर (IT), सीनियर अकाउंटेंट और हिंदी ट्रांसलेटर शामिल हैं। इन पदों के लिए कुल 248 रिक्तियां निकाली गई हैं। जो Candidates इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें NHPC द्वारा आधिकारिक नोटिफिकेशन में बताए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। इन पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख तक अधिकतम आयु 30 साल तय की गई है।
NHPC JE भर्ती 2025
NHPC, जिसे पहले नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, जूनियर इंजीनियर के चार ब्रांचों में भर्ती कर रहा है। ये ब्रांच हैं- सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इसके अलावा, अन्य नॉन-एग्जीक्यूटिव पदों के लिए भी Candidates की भर्ती की जा रही है। आवेदन प्रक्रिया 01 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो जाएगी। Candidates को आखिरी समय की परेशानियों से बचने के लिए अंतिम तारीख से पहले Registration कर लेना चाहिए।
|
भर्ती का नाम
|
एनएचपीसी जेई भर्ती 2025
|
भर्ती निकाय
|
राष्ट्रीय जलविद्युत निगम लिमिटेड (एनएचपीसी)
|
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि
|
01 अक्टूबर 2025
|
रिक्तियों की संख्या
|
जेई और गैर-कार्यकारी पदों के लिए 248
|
आवेदन का तरीका
|
ऑनलाइन
|
चयन प्रक्रिया
|
सीबीटी और लिखित परीक्षा
|
आधिकारिक अधिसूचना
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
www.nhpcindia.com
NHPC JE भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
NHPC JE भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने के लिए, Candidates को NHPC की आधिकारिक वेबसाइट www.nhpcindia.com पर जाना होगा। हमने नीचे NHPC JE भर्ती के लिए आवेदन करने का सीधा लिंक दिया है:
|
NHPC JE भर्ती 2025
NHPC JE भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने के स्टेप्स
Candidates नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन करके NHPC JE और नॉन-एग्जीक्यूटिव पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं:
स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट www.nhpcindia.com पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर, "करियर" सेक्शन में जाएं और "करंट नोटिफिकेशन्स" पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा जिसमें हाल की भर्तियों की सूची होगी।
स्टेप 3: "Notification No. NH/Rectt./04/2025 regarding recruitment of Non-executives in NHPC Ltd. through Computer Based Test" को खोजें और "अप्लाई नाउ" पर क्लिक करें।
स्टेप 4: आवेदन करने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। Registration के लिए Candidates के पास एक वैध ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर होना जरूरी है।
स्टेप 5: सफल Registration के बाद, अपने अकाउंट में लॉग इन करें और आवेदन पत्र भरें, स्कैन किए गए दस्तावेज अपलोड करें और ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
स्टेप 6: अंतिम सबमिशन से पहले, आवेदन पत्र को ध्यान से जांच लें।
स्टेप 7: भविष्य के लिए आवेदन पत्र को सेव कर लें।
NHPC JE 2025 आवेदन शुल्क
Candidates को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा। वे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI आदि का उपयोग कर सकते हैं। एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। सामान्य/EWS/OBC कैटेगरी के Candidates को 600 रुपये का नॉन-रिफंडेबल शुल्क देना होगा। इस पर लागू टैक्स भी लगेंगे, जिससे कुल राशि 708 रुपये प्रति आवेदन हो जाएगी। बैंक चार्ज/प्रोसेसिंग चार्ज, जिसमें GST (यदि कोई हो) शामिल है, का भुगतान भी Candidate को ही करना होगा।
|
वर्ग
|
आवेदन शुल्क
|
सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी
|
₹600/- + कर = ₹708/-
|
एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिक/महिला उम्मीदवार
|
छूट प्राप्त
