Delhi Head constable Vacancy 2025: दिल्ली हेड कांस्टेबल के 509 पदों पर भर्ती, महिला एवं पुरुष उम्मीदवार यहां ssc.gov.in से करें Apply

Delhi Head constable Vacancy 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल (मंत्रालयिक) भर्ती 2025 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत महिला एवं पुरुष उम्मीदवारों के कुल 509 रिक्त पदों को भरा जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होकर 20 अक्टूबर, 2025 तक जारी रहेगी। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर निर्धारित की गई है। वहीं एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने की सुविधा उम्मीदवारों के पास 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर, 2025 तक रहेगी। योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं। इस भर्ती में 341 पुरुष और 168 महिला पद शामिल हैं। साथ ही कुछ पद पूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों (PwBD) और सरकारी मानदंडों के अनुसार अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट देखने की सलाह। Delhi Head constable Notification 2025: ऑफिशियल नोटिफिकेशन

संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु 1 जुलाई, 2025 तक 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं आरक्षित श्रेणियों, पूर्व सैनिकों और विभागीय उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है। अधिक जानकारी के लिए नीचे टेबल दिया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करें: दिल्ली हेड कांस्टेबल नोटिफिकेशन 2025 यहां क्लिक करें Delhi Head constable Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण नीचे टेबल में भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है, जिसमें आवेदन तिथि से लेकर अंतिम तिथि तक का विवरण दिया गया है: भर्ती प्राधिकरण का नाम कर्मचारी चयन आयोग (SSC) पद का नाम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल पदों की संख्या 509 आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 सितंबर से 20 अक्टूबर, 2025 शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2025 फॉर्म में सुधार करने की तिथि 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर, 2025 आवेदन शुल्क 100 रुपये आयु सीमा 18 से 25 वर्ष शैक्षणिक योग्यता 10+2 पास चयन प्रक्रिया कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in

Delhi Head constable Ministerial Vacancy 2025: शैक्षणिक योग्यता एसएससी दिल्ली पुलिस भर्ती 2025 के लिए उम्मीदवारों का चयन 10+2 (वरिष्ठ माध्यमिक) परीक्षा पास किया होना चाहिए या समकक्ष योग्यता। उम्मीदवारों को कंप्यूटर पर इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए। तभी वे संबंधित भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह। Delhi Head constable Vacancy 2025: कैटेगरी वाइज रिक्त पद नीचे टेबल में दिल्ली हेड कांस्टेबल भर्ती 2025 में 341 पुरुष और 168 महिला पद शामिल हैं। साथ ही कुछ पद पूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों (PwBD) और सरकारी मानदंडों के अनुसार अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे टेबल में दिया गया विवरण देखें: हेड कांस्टेबल पुरुष वर्ग UR EWS OBC SC ST पदों की संख्या ओपन 151 31 67 40 6 295 पूर्व एसएम 17 3 10 9 7 46 कुल 168 34 77 49 13 341 हेड कांस्टेबल महिला वर्ग UR EWS OBC SC ST पदों की संख्या ओपन 82 17 38 24 7 168