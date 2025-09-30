RRB NTPC 12th Level Recruitment 2025: आरआरबी की ओर से 8850 पदों के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन हुआ जारी

RRB NTPC Recruitment 2025 Apply Online: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से 12वीं पास, ग्रेजुएट और यूजी लेवल के 8850 रिक्त पदों के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 29 सितंबर 2025 को जारी आरआरबी एनटीपीसी शॉर्ट नोटिफिकेशन 2025 के अनुसार, इस साल कुल 8850 रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें से 5,800 ग्रेजुएट लेवल पोस्ट और 3,050 यूजी के पद होंगे।

ग्रेजुएट पोस्ट के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विश्वविद्यालय, डिग्री या इसके समकक्ष होनी चाहिए और आयु 18 से 36 वर्ष के बीच तय की गई है। वहीं यूजी पोस्ट के लिए 12वीं (+2 स्टेज) या इसके समकक्ष परीक्षा और आयु 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आगे लेख पढ़ सकते हैं।