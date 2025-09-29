Bihar Police Constable Vacancy 2025: दरोगा सहित बिहार में कुल 4128 रिक्त पदों के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी

Bihar Constable Vacancy 2025: बिहार, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती (CSBC) 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती अभियान के तहत जेल वार्डर और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल सहित 4128 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर 6 अक्टूबर, 2025 से आवेदन कर सकते हैं।

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, पीईटी और पीएसटी के आधार पर किया जाएगा। निकाले गए सभी पदों के लिए आयु सीमा अलग - अलग निर्धारित की गई है। जिससे जुड़ा विवरण उम्मीदवार आगे लेख में देख सकते हैं। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह।

Bihar CSBC Constable Recruitment 2025: ऑफिशियल नोटिफिकेशन

बिहार सीएसबीसी कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए इच्छुक उम्मीदवार 6 अक्टूबर से अंतिम तिथि 5 नवंबर, 2025 तक अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक कर उसे डाउनलोड कर सकते हैं: