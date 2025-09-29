MP Police Constable Deadline 2025:7500 पदों पर आवेदन की आज अंतिम तिथि, तुरंत esb.mp.gov.in करें Apply

MP Police Constable Last Date 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) की ओर से पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर आवेदन पूरा कर सकते हैं। वहीं उम्मीदवारों को फॉर्म में सुधार करने का मौका 4 अक्टूबर तक दिया गया है।

पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 30 अक्टूबर, 2025 को दो शिफ्ट में किया जाएगा। उम्मीदवार परीक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आगे लेख में दिए गए विवरणों को ध्यान से पढ़ सकते हैं।

MP Police Constable Form Last Date 2025: ऑनलाइन लिंक

एमपी पुलिस भर्ती 2025 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 560 रुपये का भुगतान करना होगा। जिसमें ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग को 310 रुपये जमा करने होंगे। फीस भुगतान के सुविधा उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है। उम्मीदवार नीचे डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन 29 सितंबर से पहले पूरा कर सकते हैं: