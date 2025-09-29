Asia Cup Winners List 2025
Focus
Quick Links

MP Police Constable Deadline 2025:7500 पदों पर आवेदन की आज अंतिम तिथि, तुरंत esb.mp.gov.in करें Apply

By Priyanka Pal
Sep 29, 2025, 13:18 IST

MP Police Constable Last Date 2025: एमपी पुलिस कांस्टेबल के 7500 पदों के लिए आवेदन आज समाप्त होने जा रहा हैं। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर तुरंत नीचे दिए गए स्टेप के जरिए पूरा कर सकते हैं। वहीं 4 अक्टूबर, 2025 तक उम्मीदवार फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। 

Add as a preferred source on Google
Join us
MP Police Constable Last Date 2025
MP Police Constable Last Date 2025

MP Police Constable Last Date 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) की ओर से पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर आवेदन पूरा कर सकते हैं। वहीं उम्मीदवारों को फॉर्म में सुधार करने का मौका 4 अक्टूबर तक दिया गया है। 

पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 30 अक्टूबर, 2025 को दो शिफ्ट में  किया जाएगा। उम्मीदवार परीक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आगे लेख में दिए गए विवरणों को ध्यान से पढ़ सकते हैं।

MP Police Constable Form Last Date 2025: ऑनलाइन लिंक 

एमपी पुलिस भर्ती 2025 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 560 रुपये का भुगतान करना होगा। जिसमें ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग को 310 रुपये जमा करने होंगे। फीस भुगतान के सुविधा उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है। उम्मीदवार नीचे डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन 29 सितंबर से पहले पूरा कर सकते हैं:

एमपी पुलिस भर्ती 2025

डायरेक्ट लिंक 

MP Police Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में एमपी पुलिस भर्ती 2025 से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है, जिसकी जांच कर उम्मीदवार अपना ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पहले पूरा कर सकते हैं:

प्राधिकरण का नाम 

कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल 

पद 

पुलिस कांस्टेबल

पदों की संख्या 

7,500

आवेदन करने की तिथि 

15 सितंबर, 2025

आवेदन करने की अंतिम तिथि

29 सितंबर, 2025

फॉर्म में सुधार की अंतिम तिथि

04 अक्टूबर, 2025

परीक्षा तिथि 

30 अक्टूबर, 2025

ऑफिशियल वेबसाइट 

esb.mp.gov.in

MP Police Exam 2025: परीक्षा शुल्क 

नीचे टेबल में एमपी पुलिस भर्ती 2025 परीक्षा का आवेदन शुल्क दिया गया है, जिसमें सभी वर्गों के साथ - साथ आयोग द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क का विवरण है:

वर्ग

परीक्षा शुल्क 

UR/अन्य राज्य

500/-

SC/ST/OBC/EWS (केवल मध्य प्रदेश निवासी)

250/-

विभागीय उम्मीदवार (UR)

200/-

विभागीय उम्मीदवार (SC/ST/OBC/EWS)

100/-

MP Police Vacancy 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए स्वयं से ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते है:

  • सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं।
  • होम पेज पर, Constable Recruitment Test 2025 लिंक पर क्लिक करें।
  • अब पर्सनल, एकेडेमिक और अन्य मांगी गई डिटेल्स डालें। 
  • आवेदन शुल्क जमा करके फॉर्म सबमिट करें।
  • अब कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें।
  • भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें। 

MP Police Constable Exam 2025: परीक्षा समय देखें

एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 30 अक्टूबर को दो शिफ्टों में किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे परीक्षा तिथि से लेकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने का तय समय नीचे दी गई टेबल में देख सकते हैं:

परीक्षा का नाम

परीक्षा तिथि

 

 

 शिफ्ट 

पहली (सुबह)

रिपोर्टिंग का समय

महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय

उत्तर अंकित करने का समय

एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 

30 अक्टूबर 2025

7:30 से 8:30 बजे तक

09:20 से 09:30 बजे तक (10 मिनट)

प्रातः 09:30 से 11:30 बजे तक (2:00 घंटे)

 

 

 

दूसरी

(दोपहर)

12:30 से 01:30 बजे तक

02:20 से 02:30 बजे तक (10 मिनट)

दोपहर 02:30 से 04:30 बजे तक (2:00 घंटे)

Also Check:


Haryana WCD Vacancy 2025

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News