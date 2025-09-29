Asia Cup Winners List 2025
पंजाबी बोली ओलंपियाड आयोजित करेगा PSEB, शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन शुरू; देखें डिटेल्ट

Mahima Sharan
By Mahima Sharan
Sep 29, 2025, 13:27 IST

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) की ओर से पंजाबी बोली ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देना है।

Chandigarh, September 27: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने पंजाब बोली ओलंपियाड-2025 शुरू करने की घोषणा की है। यह राज्य-स्तरीय पहल स्कूल के बच्चों में पंजाबी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए है।

बोर्ड ने पंजाबी को मातृभाषा और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक के रूप में बताते हुए कहा कि ओलंपियाड छात्रों को भाषण, निबंध लेखन, वाद-विवाद, कविता पाठ, कहानी सुनाने और क्विज़ प्रतियोगिता में अपने कौशल दिखाने का मंच देगा। इस पहल का उद्देश्य भाषाई गर्व को मजबूत करना और युवाओं को अपनी विरासत से और गहराई से जोड़ने के लिए प्रेरित करना है।

Punjabi Dialect Olympiad 2025: यहां देखें जरूरी अप्डेट

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन: 18 अगस्त से 31 अक्टूबर, 2025

मॉक टेस्ट: 10 नवंबर, 2025

फाइनल टेस्ट: 6 दिसंबर, 2025

पुरस्कार:

पहला पुरस्कार – ₹11,000 (1 छात्र)

दूसरा पुरस्कार – ₹7,100 (1 छात्र)

तीसरा पुरस्कार – ₹5,100 (8 छात्र)

पीएसईबी के अध्यक्ष डॉ. अमर पाल सिंह ने कहा कि यह ओलंपियाड आने वाली पीढ़ियों के लिए पंजाबी भाषा को बचाना और बढ़ावा देने में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया और कहा कि पंजाबी सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि यह एक पहचान और सांस्कृतिक गर्व भी है।

पंजाब भर में भारी भागीदारी की उम्मीद है, पंजाब बोली ओलंपियाड-2025 एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक और शैक्षिक आंदोलन बनने जा रहा है, जो विरासत और वैश्विक पहचान के रूप में पंजाबी भाषा के महत्व को और मजबूत करेगा।

