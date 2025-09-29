The Busiest Railway Station In India: भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया में चौथा सबसे बड़ा है। हर दिन लाखों यात्री ट्रेन से देशभर में सफर करते हैं। इतने बड़े परिवहन सिस्टम के कारण, कुछ रेलवे स्टेशनों पर तो पूरे एयरपोर्ट से भी ज्यादा भीड़ होती है। इन्हीं में से एक है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित हावड़ा जंक्शन, जिसे आधिकारिक तौर पर भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन माना जाता है। अपने ऐतिहासिक महत्व, विशाल आकार और यात्रियों की भारी भीड़ के लिए मशहूर हावड़ा जंक्शन भारतीय रेलवे की विरासत का एक सच्चा प्रतीक है। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? कोलकाता में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर स्थित हावड़ा जंक्शन, भारत का सबसे व्यस्त स्टेशन तो है ही, साथ ही यह दुनिया के सबसे बड़े स्टेशनों में से एक है। इसका निर्माण 1854 में हुआ था, और यह देश के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से भी एक है। आज यहां 23 प्लेटफॉर्म पूरी तरह से काम कर रहे हैं। यहां से हर दिन 1,000 से ज्यादा ट्रेनें गुजरती हैं, जिनमें लोकल पैसेंजर ट्रेनों से लेकर लंबी दूरी की सुपरफास्ट एक्सप्रेस तक शामिल हैं। रोजाना 10 लाख से ज्यादा यात्री यहां से गुजरते हैं। यह स्टेशन पूर्वी भारत में आने-जाने वाले लोगों के लिए एक लाइफलाइन की तरह है।

हावड़ा जंक्शन इतना व्यस्त क्यों है? हावड़ा जंक्शन का महत्व इसकी कनेक्टिविटी और बड़े आकार के कारण है। • बेहतरीन कनेक्टिविटी: यह स्टेशन कोलकाता को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और गुवाहाटी सहित भारत के लगभग हर बड़े शहर से जोड़ता है। इसके कारण यह पूर्वी भारत का एक केंद्रीय हब बन गया है। • यात्रियों की भारी संख्या: रोजाना दस लाख से ज्यादा यात्री इस स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो इसे भारत की सबसे भीड़-भाड़ वाली जगहों में से एक बनाता है। उपनगरीय और लंबी दूरी के यात्री, दोनों ही इस स्टेशन पर निर्भर हैं। • ऐतिहासिक महत्व: सबसे पुराने स्टेशनों में से एक होने के कारण, यह हमेशा से भारतीय रेलवे नेटवर्क का केंद्र रहा है। इसने व्यापार और यात्रियों की आवाजाही में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। • बुनियादी सुविधाएं: यह स्टेशन पुराने और नए, दो कॉम्प्लेक्स में फैला हुआ है। इसका कवर्ड एरिया भारत के किसी भी स्टेशन से सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। यहां यात्रियों के आरामदायक सफर के लिए वेटिंग हॉल, रेस्टोरेंट और आधुनिक बुकिंग काउंटर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं।

भारत के अन्य व्यस्त रेलवे स्टेशन हालांकि हावड़ा जंक्शन सबसे व्यस्त स्टेशन है, लेकिन कई अन्य स्टेशन भी हैं जहां बहुत ज्यादा भीड़ रहती है: • नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (NDLS) – भारत की राजधानी के बीचों-बीच स्थित यह स्टेशन रोजाना लगभग 350 ट्रेनों को संभालता है और यहां हर दिन लाखों यात्री आते-जाते हैं। यह उत्तर भारत और उससे आगे जाने वाली ट्रेनों के लिए मुख्य हब है। • कानपुर सेंट्रल (CNB) – यात्रियों की भारी भीड़ संभालने के लिए मशहूर कानपुर सेंट्रल, उत्तर प्रदेश के सबसे व्यस्त इंटरसिटी स्टेशनों में से एक है। यह दिल्ली और कोलकाता के बीच चलने वाली लगभग सभी ट्रेनों के लिए एक महत्वपूर्ण हॉल्ट भी है। • छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT), मुंबई – यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। CSMT सिर्फ एक वास्तुशिल्प का बेहतरीन नमूना ही नहीं, बल्कि मुंबई की जीवन रेखा भी है। यहां से लंबी दूरी की ट्रेनें और मुंबई का लोकल उपनगरीय नेटवर्क, दोनों ही चलते हैं।

• कल्याण जंक्शन (KYN), महाराष्ट्र – इसे अक्सर मुंबई का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कल्याण जंक्शन उपनगरीय ट्रेनों के साथ-साथ एक्सप्रेस ट्रेनों को भी संभालता है। यह मुंबई को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हावड़ा जंक्शन के बारे में रोचक तथ्य 1. 23 प्लेटफॉर्म – हावड़ा में भारत के किसी भी स्टेशन के मुकाबले सबसे ज्यादा, यानी 23 सक्रिय प्लेटफॉर्म हैं, जो इसे एक विशाल रेलवे स्टेशन बनाता है। 2. ऐतिहासिक शुरुआत – यह स्टेशन 1854 में खुला था। यह भारत के उन पहले स्टेशनों में से एक था, जिन्होंने ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के तहत काम करना शुरू किया था। 3. यात्रियों की आवाजाही – यहां रोजाना 10 लाख से ज्यादा यात्री आते हैं। यह कई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से भी ज्यादा व्यस्त है। 4. पूर्व का प्रवेश द्वार – हावड़ा बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड को बाकी भारत से जोड़ता है। यह इसे पूर्वी रेलवे संचालन के लिए एक केंद्रीय हब बनाता है।