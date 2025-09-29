भारत में मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा निजी निवास, जानें क्या है नाम

दुनिया का सबसे बड़ा निजी निवास भारत के वडोदरा में स्थित है। इस भवन का निर्माण वडोदरा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा 1878 से 1890 के बीच करवाया गया था।

हर व्यक्ति का सपना होता है कि वह अपने और एक बड़े घर में रहे। हालांकि, भारत में बढ़ते प्रापर्टी के दाम और मंहगाई के कारण कुछ लोगों का यह सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। कुछ लोग बमुश्किल ही बड़े घर के सपने को पूरा कर पाते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा निजी आवास मौजूद है। इस घर में 5 या 10 कमरे नहीं, बल्कि 170 से ज्यादा कमरे हैं। खास बात यह है कि इन कमरों के अलावा भी इस निजी निवास में इतनी जमीन है कि आप एक नहीं, बल्कि कई हवाई जहाज भी खड़े कर सकते हैं। कौन-सा है यह घर, जानने के लिए यह लेख पढ़ें।

कितना आया था खर्च

उस समय इस भवन का डिजाइन मेजर चार्ल्स मान्ट ने तैयार किया था। हालांकि, उनकी मृत्यु हो गई और उनके बाद रॉबर्ट फेलॉज चिश्म ने डिजाइन पूरा कया। भवन निर्माण में उस समय 1 करोड़ रुपये से अधिक पैसा खर्च हुआ था, जो कि उस समय में बहुत अधिक रुपये थे।

कितने एरिया में है लक्ष्मी विलास पैलेस

लक्ष्मी विलास पैलेस करीब 700 एकड़ में बना हुआ है। यदि इसकी तुलना लंदन के बकिंघम पैलेस से की जाए, तो यह करीब चार गुना बड़ा है। इस पूरे महल में 170 से अधिक कमरें हैं। वहीं, भवन का निर्माण यूरोपीय, इंडो-सरैसेनिक और इस्लामी शैली में किया गया है।

महल में मौजूद क्रिकेट ग्राउंड और गोल्फ कोर्स

महल की विशेषताओं की बात करें, तो यहां भव्य दरबार हॉल भी है। इसका उपयोग शाही समारोह में किया जाता था। वहीं, महल में उस समय की लिफ्ट, जनरेटर व अन्य सुविधाएं भी देखने को मिलती हैं। साथ ही, यहां आपको प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा की पेटिंग्स भी देखने को मिल जाएंगी, जिन्हें महाराजा द्वारा बनवाया गया था। महल में महाराजा फतेह सिंह संग्रहालय भी मौजूद है, जिसमें राजाओं के समय के हथियार व पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त, यहां 10 हॉल वाला गोल्फ कोर्स, मोती बाग क्रिकेट ग्राउंड और 15वीं शताब्दी की एक बावली भी मौजूद है। पहले यहां बच्चों के लिए एक ट्रेन भी चला करती थी, जिसे बाद में बंद करवा दिया गया।