Asia Cup Winners List 2025
Focus
Quick Links

भारत में मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा निजी निवास, जानें क्या है नाम

By Kishan Kumar
Sep 29, 2025, 17:18 IST

हर व्यक्ति का सपना होता है कि वह अपने और एक बड़े घर में रहे। ऐसे में कुछ लोग बमुश्किल ही बड़े घर के सपने को पूरा कर पाते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा निजी आवास मौजूद है। कौन-सा है यह घर, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। 

Add as a preferred source on Google
Join us
दुनिया का सबसे बड़ा निजी निवास
दुनिया का सबसे बड़ा निजी निवास

हर व्यक्ति का सपना होता है कि वह अपने और एक बड़े घर में रहे। हालांकि, भारत में बढ़ते प्रापर्टी के दाम और मंहगाई के कारण कुछ लोगों का यह सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। कुछ लोग बमुश्किल ही बड़े घर के सपने को पूरा कर पाते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा निजी आवास मौजूद है। इस घर में 5 या 10 कमरे नहीं, बल्कि 170 से ज्यादा कमरे हैं। खास बात यह है कि इन कमरों के अलावा भी इस निजी निवास में इतनी जमीन है कि आप एक नहीं, बल्कि कई हवाई जहाज भी खड़े कर सकते हैं। कौन-सा है यह घर, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। 

कौन-सा है दुनिया का सबसे बड़ा निजी निवास

दुनिया का सबसे बड़ा निजी निवास लक्ष्मी विलास पैलेस है।

कहां है दुनिया का सबसे बड़ा निजी निवास

दुनिया का सबसे बड़ा निजी निवास भारत के वडोदरा में स्थित है। इस भवन का निर्माण वडोदरा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा 1878 से 1890 के बीच करवाया गया था। 

कितना आया था खर्च

उस समय इस भवन का डिजाइन मेजर चार्ल्स मान्ट ने तैयार किया था। हालांकि, उनकी मृत्यु हो गई और उनके बाद रॉबर्ट फेलॉज चिश्म ने डिजाइन पूरा कया। भवन निर्माण में उस समय 1 करोड़ रुपये से अधिक पैसा खर्च हुआ था, जो कि उस समय में बहुत अधिक रुपये थे।

कितने एरिया में है लक्ष्मी विलास पैलेस 

लक्ष्मी विलास पैलेस करीब 700 एकड़ में बना हुआ है। यदि इसकी तुलना लंदन के बकिंघम पैलेस से की जाए, तो यह करीब चार गुना बड़ा है। इस पूरे महल में 170 से अधिक कमरें हैं। वहीं, भवन का निर्माण यूरोपीय, इंडो-सरैसेनिक और इस्लामी शैली में किया गया है।

महल में मौजूद क्रिकेट ग्राउंड और गोल्फ कोर्स

महल की विशेषताओं की बात करें, तो यहां भव्य दरबार हॉल भी है। इसका उपयोग शाही समारोह में किया जाता था। वहीं, महल में उस समय की लिफ्ट, जनरेटर व अन्य सुविधाएं भी देखने को मिलती हैं। साथ ही, यहां आपको प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा की पेटिंग्स भी देखने को मिल जाएंगी, जिन्हें महाराजा द्वारा बनवाया गया था। महल में महाराजा फतेह सिंह संग्रहालय भी मौजूद है, जिसमें राजाओं के समय के हथियार व पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त, यहां 10 हॉल वाला गोल्फ कोर्स, मोती बाग क्रिकेट ग्राउंड और 15वीं शताब्दी की एक बावली भी मौजूद है। पहले यहां बच्चों के लिए एक ट्रेन भी चला करती थी, जिसे बाद में बंद करवा दिया गया।

आज भी शाही परिवार का निवास स्थान

महल में आज भी शाही परिवार रहता है। हालांकि, महल का एक हिस्सा एक पर्यटकों के लिए खुला है, जिसे टिकट लेकर देखा जा सकता है। 

पढ़ेंःउत्तर प्रदेश के किस जिले में है एशिया का सबसे बड़ा पार्क, जानें नाम और पता

 

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News