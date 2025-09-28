उत्तर प्रदेश के किस जिले में है एशिया का सबसे बड़ा पार्क, जानें नाम और पता

उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। हालांकि, प्रदेश में कई ऐसी चीजे मौजूद हैं, जो कि राष्ट्रीय नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर तक की मौजूद हैं। इस कड़ी में यहां एक ऐसा पार्क भी है, जो कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश का, बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ा पार्क है।

खास बात यह है कि यह पार्क सिर्फ घूमने या बैठने के लिए नहीं है, बल्कि बोटिंग कल्ब के लिए भी जाना जाता है। कौन-सा है यह पार्क, जानने के लिए यह लेख पढ़ें।

उत्तर प्रदेश का परिचय

आज जिस स्थान पर आप उत्तर प्रदेश देखते हैं, वहां कभी कोसल और पांचाल साम्राज्य हुआ करता था। हालांकि, समय के साथ-साथ यहां बदलवा हुआ और शर्की पहुंचे। शर्कियों ने यहां जौनपुर बसाया, जिसका श्रेय मोहम्मद बिन तुगलक को दिया जाता है। उन्होंने 1359ई. में अपने चचेरे भाई जोना खा(मोहम्मद बिन तुगलक) की याद में इस शहर को बसाया था और उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम रखा था।

शर्की काल में यह जिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। बाद में यहा मुगलों ने अवध सूबा बसाया और ब्रिटिश ने उत्तर-पश्चिम प्रांत का गठन किया। हालांकि, बाद में ब्रिटिश ने अवध सूबे को उत्तर-पश्चिम प्रांत में मिला दिया और यह संयुक्त प्रांत कहलाया। देश आजाद हुआ, तो 1950 में यह उत्तर प्रदेश बन गया।