Delhi Police Constable Cut Off 2025: दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पिछले 3 साल का कैटेगरी के अनुसार कट ऑफ ट्रेंड देखें

Delhi Police Constable Cut Off 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC), Result की घोषणा के साथ SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ जारी करेगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की परीक्षा दिसंबर 2025/जनवरी 2026 के लिए निर्धारित है। जो Candidates कट-ऑफ अंक के बराबर या उससे ज्यादा अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें फिजिकल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए, Candidates को पिछले वर्षों के कट-ऑफ ट्रेंड का विश्लेषण करना चाहिए। इससे उन्हें एक सुरक्षित स्कोर का लक्ष्य तय करने में मदद मिलेगी। इस लेख में SSC दिल्ली पुलिस कट ऑफ के बारे में सभी जानकारी दी गई है। इसमें कट-ऑफ जांचने के तरीके, इसे प्रभावित करने वाले कारक और पुरुष और महिला Candidates के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पिछले साल के कट-ऑफ अंक शामिल हैं।
दिल्ली पुलिस कट ऑफ 2025
कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल-एग्जीक्यूटिव पदों के लिए 7565 रिक्तियों की घोषणा की है। CBT परीक्षा दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी। पुरुष और महिला Candidates के लिए कट ऑफ अंक अलग-अलग घोषित किए जाएंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस 2025 परीक्षा के लिए कट ऑफ अंक अभी जारी नहीं हुए हैं, लेकिन उम्मीदवार पिछले 10 सालों के ट्रेंड और प्रतिस्पर्धा के स्तर को समझने के लिए पिछले साल के कट ऑफ अंक देख सकते हैं:
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन आवेदन 2025 लिंक
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2023 महिला
महिला उम्मीदवारों के लिए, OBC कैटेगरी का कट-ऑफ सबसे ज्यादा 55.66.18981 अंक रहा। इसके बाद UR का 55.64 और EWS का 48.06 रहा। महिलाओं के लिए कैटेगरी के अनुसार दिल्ली पुलिस कट ऑफ जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:
|
वर्ग
|
अंक
|
भाग ए
|
भाग बी
|
UR
|
55.64957
|
17.75
|
21.5
|
ईडब्ल्यूएस
|
48.06535
|
23
|
15
|
अनुसूचित जाति
|
46.67966
|
24.5
|
13.75
|
अनुसूचित जनजाति
|
44.69848
|
9
|
21.5
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
55.66237
|
14.5
|
24
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फाइनल कट ऑफ 2023
आयोग ने 13 से 20 जनवरी 2024 तक शारीरिक परीक्षा आयोजित करने के बाद अंतिम कट ऑफ अंक जारी किए। इसे दिल्ली पुलिस शारीरिक परीक्षा में योग्य उम्मीदवारों की संख्या के साथ पीडीएफ प्रारूप में जारी किया गया।
पुरुष उम्मीदवारों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2023
नीचे दी गई तालिका में, आप पुरुष उम्मीदवारों के लिए श्रेणी-वार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 कट ऑफ की जांच कर सकते हैं।
|
वर्ग
|
अंक
|
भाग ए
|
भाग बी
|
ईडब्ल्यूएस
|
61.65260
|
15.25
|
20
|
अनुसूचित जाति
|
58.00704
|
19.50
|
19.25
|
अनुसूचित जनजाति
|
58.03069
|
19.75
|
21.75
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
67.79737
|
22.25
|
22.50
|
UR
|
68.04388
|
21
|
23.75
|
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (कार्यकारी)- पुरुष, भूतपूर्व सैनिक (अन्य)
|
वर्ग
|
अंक
|
भाग ए
|
भाग बी
|
ईडब्ल्यूएस
|
25.55904
|
7.25
|
6.75
|
अनुसूचित जाति
|
25.51381
|
16.25
|
8.75
|
अनुसूचित जनजाति
|
29.86622
|
22.75
|
5.25
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
54.90132
|
20.25
|
17.50
|
UR
|
41.90623
|
12
|
18.50
|
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (कार्यकारी)- पुरुष, भूतपूर्व सैनिक (कमांडो)
|
वर्ग
|
अंक
|
भाग ए
|
भाग बी
|
ईडब्ल्यूएस
|
42.99897
|
19.75
|
14.25
|
अनुसूचित जाति
|
33.07706
|
12.50
|
15
|
अनुसूचित जनजाति
|
44.73663
|
13.75
|
16
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
35.43924
|
17.75
|
15.75
|
UR
|
25.02108
|
6.25
|
7
एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अंतिम कट ऑफ 2023 महिलाओं के लिए
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 परीक्षा के लिए अंतिम कट ऑफ अंक नीचे दिए गए हैं:
|
वर्ग
|
अंक
|
भाग ए
|
भाग बी
|
ईडब्ल्यूएस
|
53.40009
|
14
|
20.50
|
अनुसूचित जाति
|
46.77239
|
20.25
|
15.50
|
अनुसूचित जनजाति
|
53.23896
|
16.75
|
22.75
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
60.95088
|
22.75
|
22.75
|
UR
|
61.04952
|
17.50
|
20.50
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कट-ऑफ 2020-21
एसएससी ने कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पदों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार दिल्ली पुलिस बल में शामिल हो सकेंगे। सभी उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका से श्रेणीवार कट ऑफ अंक देख सकते हैं।
|
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (कार्यकारी)- पुरुष
|
वर्ग
|
अंक
|
भाग ए
|
भाग बी
|
ईडब्ल्यूएस
|
51.75
|
11.75
|
20
|
अनुसूचित जाति
|
51.93
|
11.25
|
23.75
|
अनुसूचित जनजाति
|
55.24
|
21.25
|
21.50
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
58.87
|
19.50
|
21.75
|
UR
|
61.31
|
19
|
22.75
|
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (कार्यकारी)- पुरुष, भूतपूर्व सैनिक (अन्य)
|
वर्ग
|
अंक
|
भाग ए
|
भाग बी
|
ईडब्ल्यूएस
|
25.11
|
5.75
|
4.50
|
अनुसूचित जाति
|
25.06
|
6.25
|
5.25
|
अनुसूचित जनजाति
|
25.30
|
11.25
|
6.75
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
39.92
|
13.50
|
19.75
|
UR
|
33.92
|
15.50
|
7.50
|
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (कार्यकारी)- पुरुष, भूतपूर्व सैनिक (कमांडो)
|
वर्ग
|
अंक
|
भाग ए
|
भाग बी
|
ईडब्ल्यूएस
|
25.21
|
8.75
|
9.75
|
अनुसूचित जाति
|
25.07
|
11.50
|
9.75
|
अनुसूचित जनजाति
|
25.45
|
5.25
|
3.75
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
35.37
|
12
|
11
|
UR
|
30.22
|
8.75
|
8.75
महिला उम्मीदवारों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कट-ऑफ
|
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (कार्यकारी)- महिला
|
वर्ग
|
अंक
|
भाग ए
|
भाग बी
|
ईडब्ल्यूएस
|
30.00
|
2.25
|
12.50
|
अनुसूचित जाति
|
39.44
|
9.75
|
12.25
|
अनुसूचित जनजाति
|
39.97
|
12
|
15.75
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
44.52
|
6.25
|
19
|
UR
|
48.199
|
16
|
15
Comments
All Comments (0)
Join the conversation