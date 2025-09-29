Asia Cup Winners List 2025
Focus
Quick Links

Delhi Police Constable Cut Off 2025: दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पिछले 3 साल का कैटेगरी के अनुसार कट ऑफ ट्रेंड देखें

By Priyanka Pal
Sep 29, 2025, 17:35 IST

Delhi Police Constable Cut Off 2025: कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission), Result की घोषणा के साथ ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कट ऑफ एक PDF में घोषित करता है। दिल्ली पुलिस कट-ऑफ अंक वे न्यूनतम अंक हैं जो परीक्षा में पास होने के लिए जरूरी हैं। यहां पुरुष और महिला Candidates के लिए दिल्ली पुलिस के पिछले साल का कट ऑफ देखें।

Add as a preferred source on Google
Join us
Delhi Police Constable Cut Off 2025
Delhi Police Constable Cut Off 2025

Delhi Police Constable Cut Off 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC), Result की घोषणा के साथ SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ जारी करेगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की परीक्षा दिसंबर 2025/जनवरी 2026 के लिए निर्धारित है। जो Candidates कट-ऑफ अंक के बराबर या उससे ज्यादा अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें फिजिकल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 

परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए, Candidates को पिछले वर्षों के कट-ऑफ ट्रेंड का विश्लेषण करना चाहिए। इससे उन्हें एक सुरक्षित स्कोर का लक्ष्य तय करने में मदद मिलेगी। इस लेख में SSC दिल्ली पुलिस कट ऑफ के बारे में सभी जानकारी दी गई है। इसमें कट-ऑफ जांचने के तरीके, इसे प्रभावित करने वाले कारक और पुरुष और महिला Candidates के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पिछले साल के कट-ऑफ अंक शामिल हैं।

दिल्ली पुलिस कट ऑफ 2025

कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल-एग्जीक्यूटिव पदों के लिए 7565 रिक्तियों की घोषणा की है। CBT परीक्षा दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी। पुरुष और महिला Candidates के लिए कट ऑफ अंक अलग-अलग घोषित किए जाएंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस 2025 परीक्षा के लिए कट ऑफ अंक अभी जारी नहीं हुए हैं, लेकिन उम्मीदवार पिछले 10 सालों के ट्रेंड और प्रतिस्पर्धा के स्तर को समझने के लिए पिछले साल के कट ऑफ अंक देख सकते हैं:

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन आवेदन 2025 लिंक

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2023 महिला

महिला उम्मीदवारों के लिए, OBC कैटेगरी का कट-ऑफ सबसे ज्यादा 55.66.18981 अंक रहा। इसके बाद UR का 55.64 और EWS का 48.06 रहा। महिलाओं के लिए कैटेगरी के अनुसार दिल्ली पुलिस कट ऑफ जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

वर्ग

अंक 

भाग ए

भाग बी

UR

55.64957 

17.75 

21.5

ईडब्ल्यूएस

48.06535

23

15

अनुसूचित जाति

46.67966 

24.5

13.75

अनुसूचित जनजाति

44.69848

9

21.5

अन्य पिछड़ा वर्ग

55.66237 

14.5 

24

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फाइनल कट ऑफ 2023

आयोग ने 13 से 20 जनवरी 2024 तक शारीरिक परीक्षा आयोजित करने के बाद अंतिम कट ऑफ अंक जारी किए। इसे दिल्ली पुलिस शारीरिक परीक्षा में योग्य उम्मीदवारों की संख्या के साथ पीडीएफ प्रारूप में जारी किया गया। 

पुरुष उम्मीदवारों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2023

नीचे दी गई तालिका में, आप पुरुष उम्मीदवारों के लिए श्रेणी-वार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 कट ऑफ की जांच कर सकते हैं।

वर्ग

अंक 

भाग ए

भाग बी

ईडब्ल्यूएस

61.65260

15.25

20

अनुसूचित जाति

58.00704

19.50

19.25

अनुसूचित जनजाति

58.03069

19.75

21.75

अन्य पिछड़ा वर्ग

67.79737

22.25

22.50

UR

68.04388

21

23.75

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (कार्यकारी)- पुरुष, भूतपूर्व सैनिक (अन्य)

वर्ग

अंक 

भाग ए

भाग बी

ईडब्ल्यूएस

25.55904

7.25

6.75

अनुसूचित जाति

25.51381

16.25

8.75

अनुसूचित जनजाति

29.86622

22.75

5.25

अन्य पिछड़ा वर्ग

54.90132

20.25

17.50

UR

41.90623

12

18.50

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (कार्यकारी)- पुरुष, भूतपूर्व सैनिक (कमांडो)

वर्ग

अंक 

भाग ए

भाग बी

ईडब्ल्यूएस

42.99897

19.75

14.25

अनुसूचित जाति

33.07706

12.50

15

अनुसूचित जनजाति

44.73663

13.75

16

अन्य पिछड़ा वर्ग

35.43924

17.75

15.75

UR

25.02108

6.25

7

एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अंतिम कट ऑफ 2023 महिलाओं के लिए

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 परीक्षा के लिए अंतिम कट ऑफ अंक नीचे दिए गए हैं:

वर्ग

अंक 

भाग ए

भाग बी

ईडब्ल्यूएस

53.40009

14

20.50

अनुसूचित जाति

46.77239

20.25

15.50

अनुसूचित जनजाति

53.23896

16.75

22.75

अन्य पिछड़ा वर्ग

60.95088

22.75

22.75

UR

61.04952

17.50

20.50

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कट-ऑफ 2020-21

एसएससी ने कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पदों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार दिल्ली पुलिस बल में शामिल हो सकेंगे। सभी उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका से श्रेणीवार कट ऑफ अंक देख सकते हैं।

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (कार्यकारी)- पुरुष

वर्ग

अंक 

भाग ए

भाग बी

ईडब्ल्यूएस

51.75

11.75

20

अनुसूचित जाति

51.93

11.25

23.75

अनुसूचित जनजाति

55.24

21.25

21.50

अन्य पिछड़ा वर्ग

58.87

19.50

21.75

UR

61.31

19

22.75

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (कार्यकारी)- पुरुष, भूतपूर्व सैनिक (अन्य)

वर्ग

अंक 

भाग ए

भाग बी

ईडब्ल्यूएस

25.11

5.75

4.50

अनुसूचित जाति

25.06

6.25

5.25

अनुसूचित जनजाति

25.30

11.25

6.75

अन्य पिछड़ा वर्ग

39.92

13.50

19.75

UR

33.92

15.50

7.50

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (कार्यकारी)- पुरुष, भूतपूर्व सैनिक (कमांडो)

वर्ग

अंक 

भाग ए

भाग बी

ईडब्ल्यूएस

25.21

8.75

9.75

अनुसूचित जाति

25.07

11.50

9.75

अनुसूचित जनजाति

25.45

5.25

3.75

अन्य पिछड़ा वर्ग

35.37

12

11

UR

30.22

8.75

8.75

महिला उम्मीदवारों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कट-ऑफ

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (कार्यकारी)- महिला

वर्ग

अंक 

भाग ए

भाग बी

ईडब्ल्यूएस

30.00

2.25

12.50

अनुसूचित जाति

39.44

9.75

12.25

अनुसूचित जनजाति

39.97

12

15.75

अन्य पिछड़ा वर्ग

44.52

6.25

19

UR

48.199

16

15

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News