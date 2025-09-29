Delhi Police Constable Cut Off 2025: दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पिछले 3 साल का कैटेगरी के अनुसार कट ऑफ ट्रेंड देखें

Delhi Police Constable Cut Off 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC), Result की घोषणा के साथ SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ जारी करेगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की परीक्षा दिसंबर 2025/जनवरी 2026 के लिए निर्धारित है। जो Candidates कट-ऑफ अंक के बराबर या उससे ज्यादा अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें फिजिकल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए, Candidates को पिछले वर्षों के कट-ऑफ ट्रेंड का विश्लेषण करना चाहिए। इससे उन्हें एक सुरक्षित स्कोर का लक्ष्य तय करने में मदद मिलेगी। इस लेख में SSC दिल्ली पुलिस कट ऑफ के बारे में सभी जानकारी दी गई है। इसमें कट-ऑफ जांचने के तरीके, इसे प्रभावित करने वाले कारक और पुरुष और महिला Candidates के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पिछले साल के कट-ऑफ अंक शामिल हैं।

दिल्ली पुलिस कट ऑफ 2025

कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल-एग्जीक्यूटिव पदों के लिए 7565 रिक्तियों की घोषणा की है। CBT परीक्षा दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी। पुरुष और महिला Candidates के लिए कट ऑफ अंक अलग-अलग घोषित किए जाएंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस 2025 परीक्षा के लिए कट ऑफ अंक अभी जारी नहीं हुए हैं, लेकिन उम्मीदवार पिछले 10 सालों के ट्रेंड और प्रतिस्पर्धा के स्तर को समझने के लिए पिछले साल के कट ऑफ अंक देख सकते हैं: