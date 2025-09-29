सूरज का असली रंग क्या है, यहां जानें जवाब

Asia Cup Winners List 2025
By Kishan Kumar
Sep 29, 2025, 18:04 IST

सूरज का रंग क्या है? सूरज का असली रंग सफेद है, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश के बिखरने के कारण यह पीला, नारंगी या लाल दिखाई देता है। आइए जानते हैं कि सूरज का असली रंग क्या है, यह क्यों बदलता है और सूर्य की रोशनी से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य।

सूरज का असली रंग क्या है
सूरज का असली रंग क्या है

अक्सर सूरज को पीला या नारंगी बताया जाता है, लेकिन सूरज का असली रंग सफेद है। यह दिखने वाली रोशनी की सभी तरंगों (wavelengths) को छोड़ता है, जो मिलकर इंसान की आंखों को सफेद दिखाई देती हैं। हमें सूरज के अलग-अलग रंग जैसे पीला, नारंगी या लाल पृथ्वी के वायुमंडल के कारण दिखाई देते हैं।

सूरज का असली रंग क्या है?

वैज्ञानिक रूप से सूरज का असली रंग पीला नहीं, बल्कि सफेद है। जब इसे अंतरिक्ष से देखा जाता है, जहां कोई वायुमंडल नहीं होता, तो अंतरिक्ष यात्री और सैटेलाइट इस बात की पुष्टि करते हैं कि सूरज एक चमकीले सफेद तारे जैसा दिखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह दिखने वाली रोशनी का एक संतुलित स्पेक्ट्रम छोड़ता है।

पृथ्वी से सूरज पीला क्यों दिखाई देता है?

पृथ्वी पर सूरज अक्सर पीला या हल्का सुनहरा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि हमारा वायुमंडल छोटी नीली तरंगों को बिखेर देता है, जिससे केवल गर्म रंग जैसे पीला ही बचता है। यही कारण है कि दोपहर के समय, जब सूरज आसमान में ऊंचा होता है, तो यह पूरी तरह सफेद के बजाय हल्का पीला दिखाई देता है।

सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल या नारंगी क्यों हो जाता है?

सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज की रोशनी वायुमंडल की एक बहुत मोटी परत से होकर गुजरती है। वायुमंडल नीली और हरी रोशनी का ज्यादातर हिस्सा बिखेर देता है, जिससे केवल लंबी तरंगों वाले रंग जैसे लाल और नारंगी ही बचते हैं। यही कारण है कि क्षितिज (horizon) के पास सूरज एक लाल या नारंगी गोले जैसा दिखाई देता है।

अंतरिक्ष से सूरज का रंग कैसा दिखता है?

अंतरिक्ष से देखने पर सूरज सफेद दिखाई देता है। पृथ्वी के वायुमंडल का बिखेरने वाला प्रभाव न होने के कारण इसका असली रंग साफ हो जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और स्पेस टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों में सूरज हमेशा शुद्ध सफेद रोशनी के रूप में दिखाई देता है, जो इसके वैज्ञानिक रंग को साबित करता है।

सूरज सफेद है या पीला?

यह उन सबसे आम सवालों में से एक है, जिसे लोग ऑनलाइन खोजते हैं। वैज्ञानिक रूप से सूरज सफेद है, लेकिन इंसानी आंखें और पृथ्वी की हवा इसे पीला दिखाती हैं। यही कारण है कि हम अक्सर सूरज को "पीला तारा" कहते हैं, भले ही खगोल विज्ञान के अनुसार यह सफेद तारों की कैटेगरी में आता है।

वैज्ञानिक सूरज के रंग के बारे में क्या कहते हैं?

खगोलविदों के अनुसार, सूरज की सतह का तापमान लगभग 5,778 केल्विन है, जो सफेद रोशनी पैदा करता है। जब सूरज की रोशनी एक प्रिज्म से गुजरती है, तो यह इंद्रधनुष के सभी सात रंगों में बंट जाती है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि सूरज की प्राकृतिक रोशनी सफेद है।

