SSC CPO Vacancy 2025: दिल्ली पुलिस व CAPF में SI के 3073 रिक्तियों के लिए आवेदन शुरू, ssc.gov.in पर करें Apply

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर SSC CPO नोटिफिकेशन 2025 जारी किया है। SSC CPO 2025 नोटिफिकेशन का उद्देश्य दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (Exe.) और CAPF में सब-इंस्पेक्टर के खाली पदों को भरना है। जिन Candidates ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री या उसके बराबर की कोई डिग्री पूरी कर ली है, वे SSC CPO वेकेंसी 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र होंगे। ऑनलाइन आवेदन 26 सितंबर को शुरू होंगे और आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर, 2025 होगी। SSC CPO परीक्षा नवंबर-दिसंबर, 2025 में आयोजित होने की संभावना है। SSC CPO नोटिफिकेशन 2025 PDF डाउनलोड लिंक दिल्ली पुलिस में घोषित रिक्तियों के लिए आवेदन करने के इच्छुक Candidates को पूरा आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन फीस, चयन प्रक्रिया जैसे सभी जरूरी पात्रता मानदंड दिए गए हैं। SSC CPO नोटिफिकेशन 2025 PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें।

SSC CPO नोटिफिकेशन 2025 PDF SSC CPO वैकेंसी 2025 SSC CPO नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (Exe.) और CAPF में सब-इंस्पेक्टर के रूप में योग्य Candidates की भर्ती के लिए जारी किया गया है। यह SSC CPO 26 सितंबर, 2025 को आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी किया गया है। SSC CPO नोटिफिकेशन 2025 की मुख्य बातें जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें। परीक्षा का नाम SSC CPO 2025 आयोजक संस्था का नाम कर्मचारी चयन आयोग (SSC) परीक्षा का स्तर राष्ट्रीय पद सब-इंस्पेक्टर (Exe.) दिल्ली पुलिस-पुरुष सब-इंस्पेक्टर (Exe.) दिल्ली पुलिस-महिला सब-इंस्पेक्टर (GD) CAPFs में रिक्तियां 3073 पात्रता ग्रेजुएशन या समकक्ष आयु सीमा 20-25 साल (आरक्षित श्रेणियों के लिए आयु में छूट) आवेदन का तरीका Online आवेदन फीस 100 रुपये (SC/ST/PwD/महिलाओं/भूतपूर्व सैनिकों के लिए फ्री) परीक्षा का तरीका Online (CBT) चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण (PET) शारीरिक मानक परीक्षण (PST) मेडिकल जांच आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in

SSC CPO भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? Candidates आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर या नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके SSC CPO रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1. आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं। 2. होमपेज पर, 'apply online' बटन पर क्लिक करें और फिर 'SSC CPO online application' लिंक पर क्लिक करें। 3. नए यूजर्स 'register' बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त करें। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो 'login' पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें। 4. बाकी की जानकारी भरें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें। 5. अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन फीस का भुगतान करें। 6. ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करें और भविष्य के लिए इसे डाउनलोड कर लें। SSC CPO 2025 पात्रता मानदंड घोषित रिक्तियों के लिए आवेदन करने के इच्छुक Candidates को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। इन मानदंडों में शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा शामिल हैं। नीचे जानकारी देखें।

शैक्षणिक योग्यता: 1- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री। 2- दिल्ली पुलिस SI के लिए (केवल पुरुष Candidates): LMV (मोटरसाइकिल और कार) का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आयु सीमा (1 अगस्त, 2025 तक):- न्यूनतम आयु: 20 साल

अधिकतम आयु: 25 साल (आयु की कटऑफ तारीख नोटिफिकेशन के साथ जारी की जाएगी) आयु में छूट: SC/ST: +5 साल

OBC: +3 साल

भूतपूर्व सैनिक: सेवा अवधि घटाने के बाद 3 साल तक की छूट शारीरिक मानक (Physical Standards): कैटेगरी लंबाई (पुरुष) लंबाई (महिला) सीना (केवल पुरुष) सामान्य 170 cm 157 cm 80-85 cm (फुलाव के साथ) आरक्षित (ST/SC/पहाड़ी क्षेत्र) 165 cm 155 cm 80-85 cm SSC CPO 2025 चयन प्रक्रिया SSC CPO में Candidates का चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट, शारीरिक मानक परीक्षण और मेडिकल जांच में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। नीचे जानकारी देखें।